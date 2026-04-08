Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Bezirksliga Nord aktuell

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord verspricht Hochspannung, denn der FC Moosinning empfängt am Samstag um 13:00 Uhr den Tabellenzweiten SV Walpertskirchen. Nach dem 1:1 gegen Ampertal Palzing will Moosinning nun den nächsten Punktgewinn einfahren, während Walpertskirchen nach dem 2:0-Sieg gegen Gaimersheim weiter Druck auf Spitzenreiter Nord München-Lerchenau ausüben möchte.

Kann Lerchenau den Vorsprung ausbauen?

Spitzenreiter SV Nord München-Lerchenau reist am Sonntag zum abstiegsgefährdeten TSV München 1954. Nach dem souveränen 2:0-Heimsieg gegen Ober-Unterhaunstadt soll nun die Tabellenführung weiter gefestigt werden. Auch der SC Eintracht Freising, punktgleich mit VfR Garching auf Rang drei und vier, will seine Siegesserie nach dem 3:0 gegen Fatih Spor in Gaimersheim fortsetzen.

Abstiegskampf wird immer dramatischer!

Im Tabellenkeller herrscht Endspielstimmung. TSV Ober-Unterhaunstadt empfängt den formstarken ASV Dachau, während Fatih Spor Ingolstadt gegen Altenerding endlich die ersten Punkte der Saison anstrebt. Palzing, selbst nur knapp über dem Relegationsrang, gastiert bei Kammerberg, die nach dem 0:2 in Dachau dringend Wiedergutmachung betreiben wollen. Rohrbach reist nach Gerolfing, und Langengeisling muss beim ambitionierten VfR Garching bestehen.

Mit nur wenigen Punkten Unterschied zwischen den Abstiegsrängen und dem sicheren Mittelfeld wird der 25. Spieltag richtungsweisend im Kampf um Klassenerhalt und Aufstieg.