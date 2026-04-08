 2026-04-08T12:04:42.690Z

Ligavorschau

Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Bezirksliga Nord aktuell

Spitzenspiel in Moosinning

von Helmut Kampa · Heute, 16:22 Uhr · 0 Leser

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord verspricht Hochspannung, denn der FC Moosinning empfängt am Samstag um 13:00 Uhr den Tabellenzweiten SV Walpertskirchen. Nach dem 1:1 gegen Ampertal Palzing will Moosinning nun den nächsten Punktgewinn einfahren, während Walpertskirchen nach dem 2:0-Sieg gegen Gaimersheim weiter Druck auf Spitzenreiter Nord München-Lerchenau ausüben möchte.

Kann Lerchenau den Vorsprung ausbauen?

Spitzenreiter SV Nord München-Lerchenau reist am Sonntag zum abstiegsgefährdeten TSV München 1954. Nach dem souveränen 2:0-Heimsieg gegen Ober-Unterhaunstadt soll nun die Tabellenführung weiter gefestigt werden. Auch der SC Eintracht Freising, punktgleich mit VfR Garching auf Rang drei und vier, will seine Siegesserie nach dem 3:0 gegen Fatih Spor in Gaimersheim fortsetzen.

Abstiegskampf wird immer dramatischer!

Im Tabellenkeller herrscht Endspielstimmung. TSV Ober-Unterhaunstadt empfängt den formstarken ASV Dachau, während Fatih Spor Ingolstadt gegen Altenerding endlich die ersten Punkte der Saison anstrebt. Palzing, selbst nur knapp über dem Relegationsrang, gastiert bei Kammerberg, die nach dem 0:2 in Dachau dringend Wiedergutmachung betreiben wollen. Rohrbach reist nach Gerolfing, und Langengeisling muss beim ambitionierten VfR Garching bestehen.

Mit nur wenigen Punkten Unterschied zwischen den Abstiegsrängen und dem sicheren Mittelfeld wird der 25. Spieltag richtungsweisend im Kampf um Klassenerhalt und Aufstieg.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
15:00

So., 12.04.2026, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
17:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
15:00

Sa., 11.04.2026, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
13:00

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
13:00

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
14:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
15:00

Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
16:00