Spiele, Ticker und Ergebnisse: die Bezirksliga 02 aktuell

Am 15. Spieltag der Frauen-Bezirksliga 02 Oberbayern steht die Liga vor entscheidenden Duellen im Kampf um Aufstieg und Abstieg. Nach spannenden Partien am letzten Wochenende, in dem Spitzenreiter SV 1880 München seine Dominanz mit einem 3:0-Erfolg gegen TSV Gilching-Argelsried II untermauerte, geht es nun in die nächste Runde.

Kampf um Punkte – Spannung im Tabellenkeller!

TSV Neuried empfängt TSV Rott-Lech und will nach dem knappen 3:2-Auswärtssieg in Gerolfing den Aufwind nutzen. Beide Teams stehen punktgleich im unteren Mittelfeld und müssen punkten, um sich vom letzten Platz zu distanzieren. Parallel dazu trifft TSV Otterfing, Schlusslicht der Liga, zuhause auf SC Huglfing. Nach der deutlichen 0:4-Niederlage in Dießen steht Otterfing erneut unter Druck, will aber mit heimischer Unterstützung überraschen.

Wer jagt den Spitzenreiter?

Im oberen Drittel will MTV Dießen am Ammersee nach dem klaren Sieg gegen Otterfing nachlegen, wenn sie TSV Gilching-Argelsried II empfangen. Auch ESV München Freimann, das zuletzt 2:1 in Huglfing gewann, setzt zuhause gegen SG Puchheim/Gröbenzell auf den nächsten Dreier, um die Verfolgerrolle zu festigen. Das Topspiel steigt aber am Sonntagabend: SV Untermenzing empfängt Tabellenführer SV 1880 München. Untermenzing gewann zuletzt 3:1 in Rott-Lech und könnte mit einem Heimsieg wieder in Schlagdistanz an die Spitze rücken – doch 1880 München will den nächsten Schritt Richtung direktem Aufstieg machen.

Alles ist angerichtet für ein Wochenende voller Entscheidungen – im Titelrennen wie auch im Abstiegskampf.