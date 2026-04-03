Spiele, Ticker und Ergebnisse: die A-Klasse 7 aktuell

Nach einem torreichen 16. Spieltag in der A-Klasse 7 Donau/Isar stehen die Mannschaften vor wichtigen Partien im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt. Tabellenführer SpVgg Eichenkofen untermauerte mit dem 6:2-Heimsieg gegen die Sportfreunde Schwaig II seine Dominanz, während Verfolger FC Langengeisling II nach wie vor in Schlagdistanz bleibt. Am Tabellenende bleibt es dramatisch, da BSG Taufkirchen II weiter abgeschlagen ist und Schwaig II dringend Punkte benötigt, um die Abstiegsränge zu verlassen.

Aufstiegskrimi in vollem Gange!

Der 17. Spieltag verspricht Hochspannung: TSV Wartenberg II empfängt die formstarke SG Reichenkirchen, die mit dem 2:0 gegen Herzogstadt II zuletzt ein Ausrufezeichen setzte. Eitting II trifft auf die angeschlagenen Sportfreunde Schwaig II und will sich nach der Niederlage in Eichenkofen rehabilitieren. Tabellenführer Eichenkofen gastiert beim offensivfreudigen FSV Steinkirchen – ein echtes Spitzenspiel, denn die Gastgeber kommen mit Rückenwind nach dem 8:1-Kantersieg gegen Wartenberg II.

Abstiegskampf oder Befreiungsschlag?

Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage zu. FC Herzogstadt II schlägt zu Hause gegen FC Inning am Holz auf, das zuletzt mit einem 0:0 gegen Taufkirchen II Punkte liegenließ. Für Grünbach geht es bei der Reserve von Langengeisling um alles – ein Auswärtssieg könnte wertvolle Luft verschaffen, doch der Tabellenzweite will den Druck auf Eichenkofen hochhalten. Die Ausgangslage verspricht packende 90 Minuten auf allen Plätzen.