Spiele, Ticker und Ergebnisse: die A-Klasse 6 aktuell

Im Tabellenkeller konnte Neukirchen/T. mit einem deutlichen Heimsieg gegen DJK Traunstein ein Ausrufezeichen setzen. Oberteisendorf II überzeugte ebenfalls klar und schob sich damit wieder näher an die Nichtabstiegsplätze. Reit im Winkl musste hingegen eine schmerzhafte Niederlage einstecken und bleibt zusammen mit Freilassing II und Siegsdorf II tief im Kampf um den Klassenerhalt verstrickt. Die direkten Duelle in den kommenden Wochen werden dort zunehmend entscheidend.

Der 17. Spieltag brachte erneut Spannung an der Spitze. Bayerisch Gmain konnte im direkten Duell gegen den Verfolger aus Übersee/Grassau knapp triumphieren und verteidigt so die Tabellenführung. Surberg hält mit einem Arbeitssieg gegen Schönau II den Anschluss und bleibt damit ebenfalls im Rennen um die Aufstiegsplätze. Ramsau/Berchtesgaden festigt mit einem weiteren knappen Erfolg das sichere Mittelfeld, während Saaldorf II sich mit einem wichtigen Auswärtserfolg etwas Luft verschafft.

Saaldorf II setzt klares Ausrufezeichen in Reit im Winkl

Der SV Saaldorf II sicherte sich mit einem souveränen 3:0-Erfolg beim FC Reit im Winkl drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der A-Klasse 6. Bereits in der 3. Minute brachte Lukas Kletzl die Gäste in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jonas Pöllner in der 48. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Johannes Dinkler in der 78. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand. Reit im Winkl agierte zwar bemüht, fand aber keine Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste und blieb über weite Strecken ungefährlich. Saaldorf II nutzte seine Chancen konsequent und verdiente sich den Auswärtssieg.

Vor 60 Zuschauern leitete Schiedsrichter Frank Spillker die Partie souverän. Neuer Tabellenstand SV Saaldorf II: 6. Platz (20 Punkte)

FC Reit im Winkl: 9. Platz (18 Punkte) Auf- und Abstiegsprognose Nach 17 von 22 Spieltagen verbleiben noch 5 Partien pro Team: FC Reit im Winkl liegt nur 1 Punkt über dem ersten Abstiegsplatz. Mit noch 15 möglichen Punkten ist der direkte Klassenerhalt weiterhin realistisch, ein Abstieg aber ebenso möglich.

SV Saaldorf II verschafft sich mit dem Sieg Luft und kann sich mit einer stabilen Rückrunde aller Abstiegssorgen entledigen. Ein Aufstieg ist angesichts des 18-Punkte-Rückstands auf Rang 2 rechnerisch nicht mehr erreichbar. Sowohl für Reit im Winkl als auch Saaldorf II geht es in den kommenden Wochen also ausschließlich um den Klassenerhalt.

Später Treffer sichert knappen Heimsieg für Ramsau Die SG FC Ramsau / Berchtesgade gewann am 17. Spieltag der A-Klasse 6 ihr Heimspiel gegen den TSV Siegsdorf II mit 1:0. Vor 50 Zuschauern erzielte Maximilian Rehlegger in der 82. Minute das einzige Tor der Partie. Kurz vor dem Ende sah Marvin Stifter Gelb-Rot (88.). Durch diesen Erfolg verbessert sich die SG Ramsau / Berchtesgade auf Tabellenplatz 4 mit nun 27 Punkten. Der TSV Siegsdorf II bleibt mit 12 Punkten auf dem letzten Rang (12.). Bei noch fünf ausstehenden Spielen kann Ramsau zwar rechnerisch noch die Aufstiegsrelegation erreichen, der direkte Aufstieg ist jedoch sehr unwahrscheinlich, da der Rückstand auf Rang 1 bereits 11 Punkte beträgt. Siegsdorf II steckt dagegen tief im Abstiegskampf und kann den direkten Klassenerhalt nur noch mit einer Siegesserie schaffen, der Abstieg ist jedoch noch nicht endgültig besiegelt. Aktuelle Situation: SG FC Ramsau / Berchtesgade: 4. Platz, 27 Punkte

TSV Siegsdorf II: 12. Platz, 12 Punkte Die Ausgangslage verdeutlicht: Während Ramsau sich im gesicherten Mittelfeld bewegt und theoretisch vom Aufstieg träumen darf, kämpft Siegsdorf II weiter verzweifelt gegen den drohenden Abstieg.

SV Neukirchen/T. feiert deutlichen Heimsieg Der SV Neukirchen/T. hat am 17. Spieltag der A-Klasse 6 einen wichtigen 4:1-Erfolg gegen die DJK Traunstein eingefahren. Vor 100 Zuschauern brachte ein Eigentor von Emir Erdogan die Gastgeber in Führung (17.). Bastian Ramstötter erhöhte in der 26. Minute, ehe Diyar Aggül kurz vor der Pause den Anschluss erzielte (45.+2). Direkt nach Wiederanpfiff stellte Simon Huber den alten Abstand wieder her (48.), bevor Andreas Gastager in der 82. Minute den Endstand markierte. Umut Yerli sah in der 76. Minute die Rote Karte. Durch diesen Sieg klettert der SV Neukirchen/T. auf Rang 7 mit 19 Punkten. Die DJK Traunstein rutscht auf Platz 11 mit 15 Punkten ab und bleibt im Tabellenkeller. Auf- und Abstiegsanalyse Mit noch fünf ausstehenden Spielen und drei Punkten pro Sieg kann Neukirchen/T. maximal 34 Punkte erreichen. Ein Aufstieg ist rechnerisch nicht mehr möglich, da der Zweitplatzierte aktuell 37 Punkte hat. Ein Abrutschen auf die Abstiegsränge ist jedoch weiterhin möglich, da der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nur vier Punkte beträgt. Für die DJK Traunstein wird die Lage brenzlig. Mit maximal 30 möglichen Punkten könnte das Team zwar theoretisch noch die Abstiegszone verlassen, doch für den Aufstieg besteht keine Chance mehr. Der Klassenerhalt ist noch möglich, allerdings nur mit einer deutlichen Leistungssteigerung in den verbleibenden Spielen.

Bayerisch Gmain setzt sich im Spitzenduell durch Im Topspiel des 17. Spieltages der A-Klasse 6 besiegte WSC Bayerisch Gmain die SG TSV Übersee / ASV Grassau mit 2:1. Vor 150 Zuschauern brachte Carlos Geric die Hausherren in der 39. Minute in Führung. Die Gäste glichen durch Markus Entfellner in der 69. Minute aus, ehe der eingewechselte Dominik Ermeier in der 85. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Durch den Heimsieg übernimmt WSC Bayerisch Gmain mit nun 38 Punkten die Tabellenführung, während die SG TSV Übersee / ASV Grassau auf Rang zwei abrutscht (37 Punkte). Mit noch fünf ausstehenden Partien ist für beide Mannschaften der direkte Aufstieg sowie der Relegationsplatz weiterhin offen. Ein vorzeitiger Aufstieg ist derzeit für keines der Teams gesichert, da die Verfolger aus Surberg (36 Punkte) weiterhin in Schlagdistanz liegen. Für beide Spitzenmannschaften ist der Abstieg rechnerisch ausgeschlossen. Die verbleibenden Spiele entscheiden nun, wer den direkten Aufstieg und wer den Relegationsplatz erreicht. Bei Punktgleichheit wird der direkte Vergleich entscheidend sein, den Bayerisch Gmain durch den Sieg nun für sich verbuchen konnte.

Dominanter Auftritt des SV Oberteisendorf II Der SV Oberteisendorf II feierte am 17. Spieltag der A-Klasse 6 einen klaren 4:0-Heimsieg gegen den ESV Freilassing II und verschaffte sich im Tabellenkeller etwas Luft. Die Gastgeber gingen früh durch Peter Enzinger (5.) in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Sebastian Enzinger (28.), der auch in der 61. Minute erneut traf. Den Schlusspunkt setzte Jonas Trettwer (72.). Die Gäste aus Freilassing schwächten sich zusätzlich durch eine Gelb-Rote Karte für Johann Spatzenegger (70.). Durch diesen Erfolg verbessert sich Oberteisendorf II auf Rang 8 mit 18 Punkten, punktgleich mit dem FC Reit im Winkl auf Platz 9, jedoch mit dem besseren direkten Vergleich. Freilassing II rutscht mit 17 Punkten auf Rang 10 ab. Mit noch fünf ausstehenden Spielen ist für Oberteisendorf II der Klassenerhalt wieder in greifbarer Nähe. Ein direkter Abstieg ist angesichts des knappen Tabellenmittelfelds noch nicht ausgeschlossen, doch die Mannschaft hat mit diesem Sieg ein wichtiges Polster erspielt. Für Freilassing II bleibt die Situation angespannt: Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nur zwei Punkte, und die letzten Partien werden über den Ligaverbleib entscheiden. Ein Aufstieg ist für beide Mannschaften rechnerisch nicht mehr möglich, während die Relegationsplätze für den direkten Aufstieg weit außer Reichweite liegen.