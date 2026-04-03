Spiele, Ticker und Ergebnisse: die A-Klasse 6 aktuell

Nach einem torreichen 16. Spieltag, an dem besonders die SpVgg Zolling mit einem 7:2-Auswärtssieg in Moosburg glänzte und der SC Oberhummel mit einem knappen 3:2-Erfolg in Neustadt seine Spitzenposition verteidigte, steht nun ein weiterer spannender Spieltag an. Die Ausgangslage bleibt brisant, denn nur der Erstplatzierte steigt direkt auf, der Zweite geht in die Relegation, während das aktuelle Schlusslicht FC Moosburg II direkt absteigen würde.

Der Spieltag beginnt mit dem Duell zwischen dem SV Ampertal Palzing II und dem TSV Au in der Hallertau, in dem die Gastgeber ihre Aufholjagd nach dem klaren 4:1-Erfolg am letzten Wochenende fortsetzen wollen, während Au nach dem 1:1 gegen Attaching dringend Punkte benötigt, um sich von unten abzusetzen. Parallel dazu empfängt die SpVgg Zolling den TSV Moosburg Neustadt. Nach dem Kantersieg in Moosburg wollen die Zollinger weiter Druck auf die Tabellenspitze machen, während Neustadt nach der Heimpleite gegen Oberhummel Wiedergutmachung betreibt.

Der FC Moosburg II bekommt es daheim mit der SGE Eichenfeld-Freising zu tun. Die Hausherren kassierten zuletzt sieben Gegentore und stehen vor einer Herkulesaufgabe gegen die torgefährliche SGE, die nach ihrem 4:1-Sieg gegen Haag mit breiter Brust anreist. Tabellenführer SC Oberhummel empfängt derweil die SG SC Tegernbac / Rudelzhausen. Mit dem Rückenwind des Auswärtssiegs in Neustadt will der Spitzenreiter den direkten Aufstiegsplatz verteidigen, doch die SG wird nach der Niederlage gegen Ampertal Palzing alles daran setzen, die Lücke nach oben nicht größer werden zu lassen.

Zum Abschluss des Spieltags trifft der BC Attaching II auf den Zweitplatzierten SV Oberhaindlfing/Abens. Nach dem wichtigen Punktgewinn gegen Au will Attaching Zählbares einfahren, doch der Favorit geht nach dem 3:0-Heimsieg über Kirchdorf selbstbewusst ins Rennen und möchte dem Tabellenführer weiter dicht auf den Fersen bleiben.