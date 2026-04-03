 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligavorschau

Spiele, Ticker und Ergebnisse: die A-Klasse 5 aktuell

Massenhausen will Spitzenplatz im Gipfelrennen behaupten

von Helmut Kampa · 03.04.2026, 15:24 Uhr · 0 Leser

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A-Klasse 5
Steinkirchen
TSV Eching II
Allershausen II
Hallbergmoos II

Der neue Spieltag verspricht Spannung pur, denn die Liga steuert auf ein packendes Saisonfinale zu. Nach dem letzten Wochenende, an dem SC Massenhausen mit einem souveränen 3:1 in Eching den Platz an der Sonne festigte, geht es nun zu Hause gegen SV Kranzberg II darum, den Rivalen aus Hallbergmoos auf Distanz zu halten. Jener VfB Hallbergmoos-Goldach II bleibt nach dem 2:1 gegen Pulling gleichauf an der Tabellenspitze und will in Steinkirchen erneut seine Auswärtsstärke demonstrieren. Steinkirchen selbst hat beim torlosen Remis in Neufahrn defensiv überzeugt, benötigt aber dringend Punkte, um sich aus der Abstiegsregion zu befreien. Auch SV Pulling muss nach der bitteren Niederlage nun auswärts bei Hohenkammer reagieren, das überraschend in Allershausen triumphierte und somit mit neuem Selbstvertrauen auflaufen wird. Der Kampf um die Aufstiegsplätze bleibt enorm eng, da nur der Erstplatzierte direkt aufsteigt und der Zweite die Relegation erreicht, während am Tabellenende nach dem Rückzug von Mintraching kein direkter Abstieg droht. Der 17. Spieltag könnte somit die Weichen für die dramatische Schlussphase der Saison stellen, in der jeder Punkt über Aufstieg oder Enttäuschung entscheidet.

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
SC Massenhausen
SC MassenhausenMassenhsn
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg II
3
1

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Pulling
SV PullingSV Pulling
SV Hohenkammer
SV HohenkammerHohenkammer
15:00

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Steinkirchen
SpVgg SteinkirchenSteinkirchen
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos II
0
10
Abpfiff