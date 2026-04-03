Spiele, Ticker und Ergebnisse: die A-Klasse 5 aktuell

Der neue Spieltag verspricht Spannung pur, denn die Liga steuert auf ein packendes Saisonfinale zu. Nach dem letzten Wochenende, an dem SC Massenhausen mit einem souveränen 3:1 in Eching den Platz an der Sonne festigte, geht es nun zu Hause gegen SV Kranzberg II darum, den Rivalen aus Hallbergmoos auf Distanz zu halten. Jener VfB Hallbergmoos-Goldach II bleibt nach dem 2:1 gegen Pulling gleichauf an der Tabellenspitze und will in Steinkirchen erneut seine Auswärtsstärke demonstrieren. Steinkirchen selbst hat beim torlosen Remis in Neufahrn defensiv überzeugt, benötigt aber dringend Punkte, um sich aus der Abstiegsregion zu befreien. Auch SV Pulling muss nach der bitteren Niederlage nun auswärts bei Hohenkammer reagieren, das überraschend in Allershausen triumphierte und somit mit neuem Selbstvertrauen auflaufen wird. Der Kampf um die Aufstiegsplätze bleibt enorm eng, da nur der Erstplatzierte direkt aufsteigt und der Zweite die Relegation erreicht, während am Tabellenende nach dem Rückzug von Mintraching kein direkter Abstieg droht. Der 17. Spieltag könnte somit die Weichen für die dramatische Schlussphase der Saison stellen, in der jeder Punkt über Aufstieg oder Enttäuschung entscheidet.