Spiele, Ticker und Ergebnisse: die A-Klasse 4 aktuell

Der 17. Spieltag der A-Klasse 4 Donau/Isar verspricht Hochspannung, sowohl im Kampf um den Aufstieg als auch im Tabellenkeller. Tabellenführer TSV Reichertshausen reist nach dem 2:1-Erfolg beim FC Unterpindhart selbstbewusst zu SV Geroldshausen und will die Spitzenposition behaupten. Dahinter lauern SV Fahlenbach und FC Schweitenkirchen punktgleich auf Platz zwei und drei, wobei Fahlenbach nach der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen Schweitenkirchen bei HSV Rottenegg Wiedergutmachung betreiben möchte. Schweitenkirchen selbst ist spielfrei und kann die Konkurrenz nur aus der Distanz beobachten.

Im Mittelfeld will VfB Pörnbach nach dem 2:1-Heimsieg gegen Rottenegg den Schwung mitnehmen, muss sich aber beim heimstarken SV Niederlauterbach beweisen, der nach dem 2:2 bei TSV Wolnzach weiter punkten möchte. FC Hettenshausen, zuletzt mit einem knappen 2:1 über Geroldshausen, trifft auswärts auf MTV 1862 Pfaffenhofen, das nach dem 4:2 in Winden mit neuem Selbstvertrauen ins Spiel geht und wichtige Punkte im Abstiegskampf braucht.

Im Tabellenkeller steht DJK Winden nach der 2:4-Heimniederlage gegen Pfaffenhofen gehörig unter Druck und empfängt nun TSV Wolnzach – ein Duell, in dem Winden dringend Zählbares braucht, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Schlusslicht ST Scheyern II, das am vergangenen Spieltag spielfrei war, bekommt es zu Hause mit dem FC Unterpindhart zu tun und muss punkten, um den Anschluss nicht endgültig zu verlieren.

Mit nur einem direkten Absteiger und dem Relegationsplatz für den potenziellen Aufsteiger sind die Konstellationen klar: Reichertshausen kann einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen, während im Tabellenkeller jeder Punkt über das Überleben entscheidet.