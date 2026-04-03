Spiele, Ticker und Ergebnisse: die A-Klasse 3 aktuell

Der 17. Spieltag der A-Klasse 3 Donau/Isar verspricht reichlich Spannung im Aufstiegsrennen und im Kampf um den Klassenerhalt. Spitzenreiter TSV Reichertshofen, der weiterhin ungeschlagen die Tabelle anführt und zuletzt ein souveränes 2:0 bei MBB Manching feiern konnte, empfängt nun den formstarken TSV Baar-Ebenhausen. Ein Sieg würde den Reichertshofenern einen weiteren Schritt Richtung direktem Aufstieg bescheren. Dahinter hofft Verfolger SV Manching II, der mit einem knappen 1:0 in Unsernherrn seine Ambitionen unterstrich, auf einen weiteren Dreier gegen SV Menning II, um den Relegationsplatz zu festigen.

Besonders brisant ist auch das Duell des 1. FC Rockolding gegen SpVgg Engelbrechtsmünster: Rockolding will nach dem 1:1 gegen Vohburg im heimischen Stadion zurück in die Erfolgsspur, während Engelbrechtsmünster nach dem 3:0 über Menning mit breiter Brust anreist und den Anschluss ans Mittelfeld sucht. TV Vohburg empfängt TSV 1921 Großmehring II und könnte sich mit einem Sieg endgültig von der gefährdeten Zone absetzen, während Großmehring nach der 0:1-Heimniederlage gegen Zuchering weiter unter Druck steht. Auch SV Irsching-Knodorf möchte nach dem torlosen Remis in Baar-Ebenhausen im Heimspiel gegen TSV Mailing-Feldkirchen wieder in die Spur kommen, um seine gute Ausgangslage im oberen Mittelfeld zu behaupten.

Im Tabellenkeller kämpft MBB Manching bei SV Zuchering II um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach der jüngsten Niederlage gegen Reichertshofen steht Manching weiter mit dem Rücken zur Wand, während Zuchering nach dem Befreiungsschlag in Großmehring den Abstand zu den unteren Plätzen vergrößern will. Die Tagesform und die Moral aus den Ergebnissen des vergangenen Spieltags könnten in diesen richtungsweisenden Partien entscheidend sein.

Ausblick:

Mit nur einem direkten Aufsteiger, einem Relegationsplatz nach oben und einem direkten Absteiger bleibt die Liga eng umkämpft. Reichertshofen kann seine Ausnahmestellung festigen, während sich im Mittelfeld und im Keller jede Partie auf die entscheidenden Plätze auswirken wird.