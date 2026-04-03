 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligavorschau

Spiele, Ticker und Ergebnisse: die A-Klasse 2 aktuell

Spannung im Aufstiegsrennen

von Helmut Kampa · 03.04.2026, 13:04 Uhr · 0 Leser

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A-Klasse 2
Nordler II
Gerolfing II
Ober-Unterha II
Friedrichshf

Der 17. Spieltag der A-Klasse 2 Donau/Isar verspricht Hochspannung im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt. Tabellenführer FC Gerolfing II geht mit komfortablen sieben Punkten Vorsprung ins Wochenende, während Verfolger VfB Friedrichshofen den Druck aufrechterhalten will. Nach dem furiosen 9:1-Sieg von Hundszell II gegen Ingolstadt Nord II steht DJK Ingolstadt vor einer echten Bewährungsprobe beim heimstarken Sechsten.

Die Teams aus dem Tabellenkeller kämpfen ebenfalls um jeden Punkt. Karlshuld II, das zuletzt nur knapp bei ST Kraiberg unterlag, empfängt den direkten Konkurrenten TSV Egweil und hofft auf ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Für Nassenfels, das am vergangenen Spieltag in Irgertsheim chancenlos blieb, zählt gegen Kraiberg nur ein Heimsieg, um nicht weiter Richtung Tabellenende abzurutschen. Friedrichshofen will seine starke Serie beim Heimspiel gegen TV 1861 Ingolstadt fortsetzen und den Druck auf den Spitzenreiter hochhalten.

Angesichts des bisherigen Verlaufs könnten bereits kleine Ausrutscher entscheidende Auswirkungen auf die Aufstiegsplätze haben, während im Tabellenkeller jeder Zähler über den direkten Klassenerhalt oder den Gang in die B-Klasse entscheidet.

Sa., 04.04.2026, 13:00 Uhr
SV Ingolstadt-Hundszell
SV Ingolstadt-HundszellSV Hundszell II
DJK Ingolstadt
DJK IngolstadtDJK Ingolsta
4
0
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 13:00 Uhr
SV Karlshuld
SV KarlshuldSV Karlshuld II
TSV Egweil
TSV EgweilTSV Egweil
1
0
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
FC Nassenfels
FC NassenfelsFC Nassenfel
ST Kraiberg
ST KraibergST Kraiberg
2
2
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 13:00 Uhr
TSV Ingolstadt Nord
TSV Ingolstadt NordNordler II
SC Irgertsheim
SC IrgertsheimIrgertsheim
0
7
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr
VfB Friedrichshofen
VfB FriedrichshofenFriedrichshf
TV 1861 Ingolstadt
TV 1861 IngolstadtTV Ingolstdt
4
1
Abpfiff

Sa., 04.04.2026, 13:00 Uhr
TSV Ingolstadt-Etting
TSV Ingolstadt-EttingTSV Etting II
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtOber-Unterha II
1
1
Abpfiff