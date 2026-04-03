Spiele, Ticker und Ergebnisse: die A-Klasse 2 aktuell

Der 17. Spieltag der A-Klasse 2 Donau/Isar verspricht Hochspannung im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt. Tabellenführer FC Gerolfing II geht mit komfortablen sieben Punkten Vorsprung ins Wochenende, während Verfolger VfB Friedrichshofen den Druck aufrechterhalten will. Nach dem furiosen 9:1-Sieg von Hundszell II gegen Ingolstadt Nord II steht DJK Ingolstadt vor einer echten Bewährungsprobe beim heimstarken Sechsten.

Die Teams aus dem Tabellenkeller kämpfen ebenfalls um jeden Punkt. Karlshuld II, das zuletzt nur knapp bei ST Kraiberg unterlag, empfängt den direkten Konkurrenten TSV Egweil und hofft auf ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Für Nassenfels, das am vergangenen Spieltag in Irgertsheim chancenlos blieb, zählt gegen Kraiberg nur ein Heimsieg, um nicht weiter Richtung Tabellenende abzurutschen. Friedrichshofen will seine starke Serie beim Heimspiel gegen TV 1861 Ingolstadt fortsetzen und den Druck auf den Spitzenreiter hochhalten.

Angesichts des bisherigen Verlaufs könnten bereits kleine Ausrutscher entscheidende Auswirkungen auf die Aufstiegsplätze haben, während im Tabellenkeller jeder Zähler über den direkten Klassenerhalt oder den Gang in die B-Klasse entscheidet.