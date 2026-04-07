Spiele, Ticker und Ergebnisse: die A-Klasse 1 aktuell

 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligavorschau

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Spitzenduell im Fernduell: Kollbach jagt Tabellenführer ASV Dachau II!

von Helmut Kampa · Heute, 18:14 Uhr · 0 Leser

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A-Klasse 1
ASV Dachau II
Dachau 65 III
Karlsfeld III
TSV Allach II

Nach einem torreichen 19. Spieltag in der A-Klasse 1 München, der mit Kantersiegen und deutlichen Absetzungen an der Tabellenspitze endete, steht nun der 20. Spieltag bevor. Während sich ASV Dachau II zuletzt souverän mit 3:0 bei Kammerberg II behauptete und den Platz an der Sonne verteidigte, gewann Verfolger 1.FC Kollbach eindrucksvoll mit 5:2 in Allach. SC Vierkirchen setzte mit einem 7:0 gegen Inhauser Moos II ein Ausrufezeichen und hält weiterhin Kontakt zur Spitze. Am Tabellenende wird es für SC Inhauser Moos II nach der deutlichen Niederlage immer enger.

Kann Dachau die Spitze verteidigen?

Der Tabellenführer ASV Dachau II reist zum SV Riedmoos II, der am letzten Spieltag trotz früher Führung mit 1:4 in Dachau III unterging. Alles andere als ein Sieg des Spitzenreiters wäre eine Überraschung, doch Riedmoos kämpft um jeden Punkt im Abstiegskampf. Zeitgleich empfängt TSV 1865 Dachau III den TSV Eintracht Karlsfeld III. Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg zuletzt wollen die Gastgeber weiter klettern und Karlsfeld, das im Mittelfeld festhängt, auf Distanz halten.

Showdown im Abstiegskampf und Fernduell an der Spitze!

Für die direkten Verfolger wird es ebenfalls ernst: SC Vierkirchen trifft zuhause auf TSV Arnbach II und hat nach dem letzten Kantersieg die klare Favoritenrolle. SpVgg Hebertshausen, das beim 2:5 in Lerchenau ins Straucheln kam, ist bei Inhauser Moos II zum Siegen verdammt, will man den vierten Platz festigen. TSV Altomünster, nach dem 5:0-Erfolg gegen Arnbach in Hochform, gastiert beim heimstarken TSV Allach II. Zum Abschluss empfängt SpVgg Kammerberg II den 1.FC Kollbach – ein Duell, das auf dem Papier klar scheint, doch gerade im Abstiegskampf ist jeder Punkt hart umkämpft.

Die Tabellenkonstellation bleibt dramatisch: ASV Dachau II führt als direkter Aufsteiger, Kollbach lauert auf die Relegation, während Inhauser Moos II dringend Punkte braucht, um den Absturz in die B-Klasse zu verhindern. Spannung ist garantiert!

So., 12.04.2026, 12:30 Uhr
SC Inhauser Moos
SC Inhauser MoosSC Inh. Moos II
SpVgg Hebertshausen
SpVgg HebertshausenSpVgg Hebeh.
12:30

So., 12.04.2026, 14:30 Uhr
SC Vierkirchen
SC VierkirchenVierkirchen
TSV Arnbach
TSV ArnbachTSV Arnbach II
14:30

Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65 III
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld III
16:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg II
1.FC Kollbach
1.FC Kollbach1.FC Kollbach
15:00

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
TSV Allach München
TSV Allach MünchenTSV Allach II
TSV Altomünster
TSV AltomünsterAltomünster
14:00

Fr., 10.04.2026, 19:30 Uhr
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos II
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau II
19:30