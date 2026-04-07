Spiele, Ticker und Ergebnisse: die A-Klasse 1 aktuell

Nach einem torreichen 19. Spieltag in der A-Klasse 1 München, der mit Kantersiegen und deutlichen Absetzungen an der Tabellenspitze endete, steht nun der 20. Spieltag bevor. Während sich ASV Dachau II zuletzt souverän mit 3:0 bei Kammerberg II behauptete und den Platz an der Sonne verteidigte, gewann Verfolger 1.FC Kollbach eindrucksvoll mit 5:2 in Allach. SC Vierkirchen setzte mit einem 7:0 gegen Inhauser Moos II ein Ausrufezeichen und hält weiterhin Kontakt zur Spitze. Am Tabellenende wird es für SC Inhauser Moos II nach der deutlichen Niederlage immer enger.

Kann Dachau die Spitze verteidigen?

Der Tabellenführer ASV Dachau II reist zum SV Riedmoos II, der am letzten Spieltag trotz früher Führung mit 1:4 in Dachau III unterging. Alles andere als ein Sieg des Spitzenreiters wäre eine Überraschung, doch Riedmoos kämpft um jeden Punkt im Abstiegskampf. Zeitgleich empfängt TSV 1865 Dachau III den TSV Eintracht Karlsfeld III. Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg zuletzt wollen die Gastgeber weiter klettern und Karlsfeld, das im Mittelfeld festhängt, auf Distanz halten.

Showdown im Abstiegskampf und Fernduell an der Spitze!

Für die direkten Verfolger wird es ebenfalls ernst: SC Vierkirchen trifft zuhause auf TSV Arnbach II und hat nach dem letzten Kantersieg die klare Favoritenrolle. SpVgg Hebertshausen, das beim 2:5 in Lerchenau ins Straucheln kam, ist bei Inhauser Moos II zum Siegen verdammt, will man den vierten Platz festigen. TSV Altomünster, nach dem 5:0-Erfolg gegen Arnbach in Hochform, gastiert beim heimstarken TSV Allach II. Zum Abschluss empfängt SpVgg Kammerberg II den 1.FC Kollbach – ein Duell, das auf dem Papier klar scheint, doch gerade im Abstiegskampf ist jeder Punkt hart umkämpft.

Die Tabellenkonstellation bleibt dramatisch: ASV Dachau II führt als direkter Aufsteiger, Kollbach lauert auf die Relegation, während Inhauser Moos II dringend Punkte braucht, um den Absturz in die B-Klasse zu verhindern. Spannung ist garantiert!