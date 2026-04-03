Spiele, Ticker und Ergebnisse: die A-Klasse 1 aktuell

Der 17. Spieltag der A-Klasse 1 Donau/Isar verspricht Hochspannung, denn nach einem torreichen letzten Wochenende stehen wichtige Duelle im Rennen um Aufstieg und Klassenerhalt an. Tabellenführer SV Dolling, der mit einem souveränen 3:1-Sieg gegen die DJK Enkering seine Spitzenposition gefestigt hat, muss nun auswärts beim formstarken FC Hepberg bestehen. Die Hausherren ließen sich zuletzt beim 2:2 gegen Hitzhofen nicht bezwingen und könnten mit einem Sieg im direkten Duell wieder näher an die Aufstiegsränge heranrücken.

Besonders wachsam muss auch der aktuelle Relegationsaufsteiger FC Hitzhofen-Oberzell II sein, der nach dem 2:2 in Hepberg nun beim offensivstarken FC Böhmfeld antritt. Böhmfeld tankte mit einem 4:3-Erfolg bei Gelbelsee/Beilngries reichlich Selbstvertrauen und könnte im engen Mittelfeld weitere Punkte gutmachen.

Im Tabellenkeller hofft Schlusslicht SpVgg Hofstetten nach der klaren 0:3-Pleite in Denkendorf auf die Sensation beim SV Stammham, der durch den 5:1-Auswärtserfolg in Zandt Rückenwind verspürt. Auch der SV 66 Pondorf will nach dem 1:1 gegen Irfersdorf endlich wieder dreifach punkten, muss sich dafür aber gegen die heimstarke SG Gelbelsee/Beilngries durchsetzen, die trotz der Niederlage gegen Böhmfeld offensiv brandgefährlich bleibt. TSV Kösching II empfängt den VfB Zandt in einem direkten Duell zweier Teams aus dem unteren Tabellendrittel, bei dem jeder Punkt im Abstiegskampf zählt.

Mit nur einem direkten Absteiger und den begehrten Aufstiegs- sowie Relegationsplätzen stehen die Teams vor einem Spieltag, der sowohl oben wie unten entscheidende Weichen stellen könnte.