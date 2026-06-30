"Spiele"-Sportchef: »Sinne gehören wieder geschärft« Beim Bayernliga-Neuling ist noch Sand im Getriebe +++ Dienstagabend-Test gegen Bezirksligist Langengeisling von Thomas Seidl · Heute, 07:10 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Landshut steckt mitten in der Vorbereitung – Foto: Elena Alzinger

Nach elf Jahren ist die SpVgg Landshut zurück in der Bayernliga, in der auf die Dreihelmstädter nicht nur die Niederbayern-Derbys gegen die SpVgg Hankofen-Hailing und den SV Schalding-Heining warten, sondern auch weitere tolle Duelle wie gegen die U21 des TSV 1860 München oder den SV Erlbach. Um bis zum Start beim SV Kirchanschöring topfit zu sein, stehen für die Schützlinge von Spielertrainer Sebastian Maier noch vier Aufbaumatches auf dem Programm. Am heutigen Dienstagabend (Anstoß: 19 Uhr) kreuzt der oberbayerische Bezirksligist FC Langengeisling im ebmpapst-Stadion am Hammerbach auf.

"Wir erwarten uns einen dominanten Aufritt und vor allem eine wesentlich bessere Defensivleistung als am vergangenen Freitag gegen Kareth-Lappersdorf", lässt Spiele-Manager Max Maier wissen. Gegen den Landesliga-Rückkehrer setzte es in Tiefenbach eine 1:3-Pleite. Den Dreihelmstädtern fehlten allerdings eine Reihe etablierter Kräfte, darunter Torjäger Kenneth Sigl, Dominik Weiß, Johannes Böhm, Dominik Past und Neuzugang Daniel Rabanter. "Speziell in der ersten Hälfte hatten wir eine Vielzahl an Chancen, haben aber zu oft die falschen Entscheidungen getroffen. Defensiv war es viel zu sorglos und nach der Pause hatte der Gegner auch mehr Power. Es war nur ein Testspiel, die Sinne gehören aber wieder geschärft. Die Jungs haben sich die Aufstiegsfeierlichkeiten redlich verdient, irgendwann muss der Schalter jedoch wieder umgelegt werden", macht der SpVgg-Funktionär deutlich.





