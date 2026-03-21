"Spiele" siegt (wie immer), Dingolfing reibt Luhe-Wildenau ab

Landshut und drei Punkte? Das Pas(s)t! Nach dem heutigen Erfolg baut die "Spiele" die Serie auf elf Siege in Folge aus – Foto: Paul Hofer

Landesliga Bayern Mitte, der 26. Spieltag am Samstag: Auf manchen Plätzen gab es einige Treffer zu bejubeln und bei gleich drei Partien stand am Ende ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Die "Mannschaft der Stunde" kann man mit Sicherheit die SpVgg Landshut betiteln - nach dem heutigen Sieg stehen nun 11(!) Siege in Serie zu Buche. Ordentliche 4:0-Watschen gab es für Luhe-Wildenau und Eggenfelden. Auf miesen Platzverhältnissen behielt der FC Passau die Oberhand und setzte sich mit 3:2 gegen Bad Kötzting durch. Je ein 1:1 zwischen Seebach - Bogen, Bad Abbach - Vornbach und Etzenricht - Ettmannsdorf.



Thomas Seidl, Trainer FC Dingolfing: "Kompliment an die Mannschaft, die eine blitzsaubere Leistung abgeliefert hat. Vor allem körperlich waren wir dem Gegner klar überlegen und hätten sogar noch höher gewinnen können. So darf es weitergehen."







Michael Jäger, Sportlicher Leiter DJK Vornbach: "Ein Landesliga-Spiel auf sehr überschaubaren Niveau. Viele Fehler auf beiden Seiten und vor allem von uns eine sehr schwache Leistung. Bezeichnend dafür, dass wir durch ein Eigentor in Rückstand geraten. Danach hat uns unser Keeper am Leben gehalten und durch einige starke Reflexe das 2:0 verhindert. In den letzten zehn Minuten haben wir dann das Spiel gemacht und sind durch einen Strafstoß zum Ausgleich gekommen. Insgesamt einfach ein schwaches Spiel, Bad Abbach hat einfach verpasst, den Sack zuzumachen. Mit dem Punkt können wir heute sehr gut Leben - mit der eigenen Leistung nicht."







Max Maier, Sportlicher Leiter SpVgg Landshut: "Auch heute können wir wieder drei Punkte bejubeln, die wir erneut mit großem Einsatz geholt haben. Entscheidend war erneut eine überzeugende Defensivleistung. Unsere Tore waren sehr sehenswert. Hervorzuheben ist auch der gegnerische Torhüter, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat."







Johannes Stinglhammer, Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden: "Eine völlig verdiente 4:0-Niederlage in Lam. Wir haben es ihnen heute viel zu einfach gemacht, dass sie Tore machen, über das Spiel erstreckten sich individuelle Fehler bis zum "St. Nimmerleinstag". Wir hatten nach der Pause vielleicht mal zehn gute Minuten, aber das war es auch."







Wolfgang Beller, Trainer TSV Seebach: "Ein gerechtes Unentschieden gegen einen guten Gegner, der im Pressing und im Zweikampfverhalten alles aus sich rausgeholt hat. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht dominant, sind aber im Laufe der Partie besser reingekommen und kamen kurz nach der Pause verdient zum Führungstreffer. In Folge hätten wir da nachlegen müssen, da der Gegentreffer den Gegner ein bisschen aus dem Tritt brachte, aber wir haben dann zu viele schlechte und falsche Entscheidungen getroffen. Durch einen eigenen ruhenden Ball kassieren wir dann durch einen Konter den Ausgleich, das ist schon bitter. Aber am Ende ein gerechtes Unentschieden."







Christian Wolf, Sportlicher Leiter 1. FC Passau: "Auf holprigen Rasen war das heute ein mittelmäßiges Landesliga-Spiel. Beide Teams haben sich schwer getan, ein ordentliches Spiel zu zeigen. Wir wollten, aber es hat nicht so geklappt, wie wir uns es vorgestellt haben, Kötzting stand defensiv meist gut und lauerte auf Konter. Das 1:1 zur Pause war leistungsgerecht. Im zweiten Durchgang haben wir dann die Torchancen genutzt und kamen verdient mit 3:1 in Führung. Am Ende haben wir uns die Punkte verdient, es war aber ein sehr zähes Spiel heute."







Christian Most, Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf: "Kompliment an Etztenricht, die haben alles reingeworfen, was sie hatten. Etzenricht spielte mit viel langen Bällen, das haben wir gut verteidigt, wir jedoch konnten eine Vielzahl von Chancen nicht nutzen. Im ersten Durchgang war die Partie noch etwas ausgeglichen, im zweiten Durchgang hatten wir zwei oder drei Hochkaräter, die man einfach nutzen muss, um das Spiel früher zu entscheiden. Die zwei Elfmeter waren jetzt nicht unbedingt klar, unserer war vielleicht eine 50/50-Entscheidung, der Elfer gegen uns war eigentlich gar nichts. Aber wir müssen uns selber an der Nase packen, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben. In der Rückrunde tun wir uns schwer, die Leichtigkeit nach vorne fehlt uns einfach aktuell. Wir arbeiten weiter hart und werden versuchen, gegen Bad Abbach nächste Woche endlich wieder drei Punkte einfahren zu können."