"Spiele" ruft SG mit dem TSV Tiefenbach ins Leben

Mit ihrer zielstrebigen und erfolgreichen Arbeit im eigenen Nachwuchs-Leistungszentrum (NLZ) will die SpVgg Landshut die Identität mit ihren eigenen Talenten bewahren und für diese wichtige Spielpraxis sichern. So sollen die Spieler aus dem U-19 Bereich so schnell wie möglich an die erhöhte Intensität im Herrenbereich herangeführt werden.





Der Kooperationspartner TSV Tiefenbach vermeldet unterdessen seit 2018 mit großem Zusammenhalt und viel Engagement im Ort einen erfolgreichen Wiederaufbau seiner Fußballsparte und ist derzeit mit zwei Mannschaften in der Kreisklasse Landshut vertreten. Schwer zu stemmende Herausforderungen sind jedoch immer wieder Verletzungen, altersbedingte Umstrukturierungen und der fehlende Unterbau aus dem Nachwuchs. Jetzt soll die Spielgemeinschaft die attraktiven fußballerischen Angebote für Spieler und Fans gleichermaßen aufrechterhalten.





Schließlich nutzt die Zusammenarbeit beiden Vereinen gleichermaßen. Die SVL hat die Möglichkeit, Nachwuchsspieler in den Herrenbereich zu integrieren, während sich dem TSV die Möglichkeit des Zugangs zu top-ausgebildeten Akteuren aus dem Nachwuchs-Leistungszentrum eröffnet, womit das sportliche Niveau und eine nachhaltige Entwicklung zu erwarten ist. Ein enorm wichtiger Aspekt ist zudem die Nutzung der gemeinsamen Infrastruktur, wobei die Tiefenbacher Sportanlage auch für die U19-Mannschaft der "Spiele“ zur Verfügung stehen soll. Dazu bedarf es einer engen Abstimmung und der transparenten Zusammenarbeit aller Verantwortlicher.





Die rasche Einigung zur Kooperation kam durch gegenseitigen Respekt, der Begeisterung und der gemeinsamen Vergangenheit einiger Verantwortlichen. So kickte zum Beispiel der TSV-Verantwortliche Maximilian Antony lange Zeit im Jugend- und Herrenbereich der "Spiele". Zudem fungierte SVL-Sportleiter Max Maier über zwei Jahre lang als Spielertrainer in Tiefenbach. TSV-Sportleiter Michael Kapser und SVL-Perspektivspielerkoordinator Michael Hanglberger waren in den Gesprächen federführend und konnten bereits viele Details der Zusammenarbeit definieren.