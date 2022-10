"Spiele" rettete in der Nachspielzeit einen Punkt

Ein energischer Schlussspurt mit zwei Toren in der Nachspielzeit sicherte der SpVgg Landshut im Heimduell gegen den Bayernligaabsteiger SV Pullach wenigstens einen Punkt. Zuvor lagen die Gäste mit 2:0 in Führung und kassierten die Gegentreffer in Überzahl, nachdem Landshuts Verteidiger Robin Justvan in der 51. Minute nach einer Notbremse gegen Maximilian Stapf die rote Karte gesehen hatte. Nam Nguyen brachte die Raben nach einem schnellen Konter über Stapf in der 25. Minute in Führung und erhöhte nur neun Minuten später auf 2:0 für seine Farben. Während die „Spiele“ nach vielversprechenden Angriffen immer wieder im Abschluss scheiterte, agierte Pullach diesbezüglich ungleich effektiver. Nach Wiederbeginn warfen die Hausherren alles nach vorne. Dominik Past mit einem Freistoß und der eingewechselte Florian Seferi im Nachschuss im Anschluss an eine Ecke von Dominik Past ließen die Schwarz-Weißen in der Nachspielzeit dann doch noch jubeln. Schließlich freute sich die SpVgg Landshut im Anschluss daran über das Weiterkommen im Bayerischen Totopokal. Philip Müller, Kapitän Alex Hagl, Bastian Lomp, Florentin Seferi und Dominik Past verwandelten alle Elfmeter zum 5:3 Erfolg, während bei Pullach Marko Tomicic beim Stand von 3:2 an Landshuts Torwart Louis Tournier scheiterte. „Herausstellen muss ich allein die Moral meiner Truppe, die sich in der Schlussphase wenigstens noch einen Punkt sicherte. Ansonsten war bei uns einfach die Fehlerquote zu hoch. Sowohl die beiden Gegentore, als auch die rote Karte gegen Robin Justvan hätten vermieden werden können. In der Offensive fehlte uns zunächst die Durchschlagskraft und wir vergaben in beiden Halbzeiten hochkarätige Chancen“, gab SVL-Trainer Christian Endler nach dem Schlusspfiff zu Protokoll.