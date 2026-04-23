"Spiele" muss zum "V" - Seebach nach Oberwildenau

Seit dem Dienstagabend gibt es in der Landesliga Mitte einen Titel-Zweikampf, denn der TSV Seebach ist mit einem 1:0-Erfolg im Nachholmatch gegen die SpVgg Landshut bis auf einen Zähler an den Leader herangerückt. Die Beller-Truppe steht beim amtierenden Vizemeister SC Luhe-Wildenau allerdings vor einer knackigen Auswärtsaufgabe. Die inzwischen fünfmal in Folge sieglose Maier-Truppe gibt ihre Visitenkarte beim SSV Eggenfelden ab und möchte ihr Zwischentief mit einem Dreier bei den Rottalern unbedingt beenden.
Im Abstiegskampf braucht der FC Teisbach beim TSV Bogen unbedingt etwas Zählbares. Schon am Freitagabend reist der FC Dingolfing zum 1. FC Bad Kötzting. Der 1. FC Passau steht beim Rangdritten SpVgg Lam vor einer hohen Auswärtshürde, während die DJK Vornbach den akut gefährdeten TB 03 Roding zu Gast hat.
Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Wir müssen wieder ein anderes Gesicht zeigen als gegen Teisbach. Zu Hause bekommen wir es mit einem sehr guten Landesligisten zu tun, der im neuen Jahr erst ein Spiel verloren hat. Dementsprechend stellen wir uns auf eine sehr schwierige Aufgabe ein. An dem Tag muss für uns alles passen, wenn wir erfolgreich sein wollen.“
Personalien: Hinter dem Mitwirken von Christoph Schwander und Simon Schneider steht ein dickes Fragezeichen. Ungewiss ist auch, inwieweit Stammkeeper Tobias Vogl fit sein wird. Gleiches gilt für Felix Baumann.
Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Bad Kötzting hat eine gute Mannschaft und eine klare Spielidee. Wir müssen in allen Bereichen voll auf der Höhe sein, um diese anspruchsvolle Auswärtsaufgabe meistern zu können. Ziel ist es selbstverständlich, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Die Mannschaft liefert seit Wochen konstant ab und dafür gebührt ihr ein großes Lob, denn die personelle Lage ist seit geraumer Zeit wieder mal alles andere als rosig.“
Personalien: Denis Heinz verletzte sich vor dem Heimspiel gegen Ettmannsdorf im Training am Sprunggelenk und für den Defensiv-Allrounder ist die Saison womöglich gelaufen. Max Wilhelm plagt sich mit muskulären Problemen herum und sein Einsatz steht daher auf der Kippe. Zumindest kehren mit Korbinian Stuckenberger und Tim Justvan zwei zuletzt fehlende Akteure wieder ins Aufgebot zurück. Weiter keine Optionen sind Christoph Laimer, Lukas Hochstetter, Andreas Eglseder, Marco Beck, Lucas Stachowski und Lukas Berleb.
Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Mit Seebach erwarten wir am Wochenende eine Top-Mannschaft in Top-Form, die in allen Mannschaftsteilen richtig gut besetzt ist und mit Sicherheit beflügelt vom Ergebnis am Dienstag sein wird. Unterm Strich eine richtig interessante Aufgabe für uns.“
Personalien: Es steht der gleiche Kader wie zuletzt gegen Roding zur Verfügung.
Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "In Luhe-Wildenau werden wir eine ähnlich gute Mannschaftsleistung wie unter der Woche gegen Landshut brauchen. Ein Gegner, der vor allem in der Offensive viel Qualität hat. Wenn wir dem Tabellenführer auf den Fersen bleiben wollen, brauchen wir drei Punkte. Die zu holen, wird ein hartes Stück Arbeit."
Personalien: Jonas Brunner ist am Sprunggelenk verletzt, musste bereits am Dienstag passen und wird auch dieses Mal höchstwahrscheinlich nicht mitwirken können.
Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Trotz der prekären personellen Lage treffen wir auf einen Gegner, dem es ähnlich geht wie uns. Noch dazu hatte Vornbach unter der Woche das weite Auswärtsspiel in Lam. Nichtsdestotrotz wissen wir, welche Qualität in der Truppe von Heiko Schwarz steckt – vor allem mit den vielen Heimfans im Rücken. Uns werden die aktuellen Punkte nicht reichen und so müssen wir noch unbedingt punkten, um Teisbach auf Distanz zu halten.“
Personalien: Dem Turnbund steht an der österreichischen Grenze nur ein Rumpfkader zur Verfügung. Zu den bisherigen Ausfällen gesellen sich zwei Offensivspieler: Yusuf Babat, der in seiner türkischen Heimat weilt, und Josef Fisch aufgrund einer offenen Wunde am Fuß. Zudem ist Verteidiger Moritz Grünig beruflich verhindert. Der Einsatz von Christian Heimerl steht wegen Krankheit auf der Kippe.