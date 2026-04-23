"Spiele" muss zum "V" - Seebach nach Oberwildenau

Die SpVgg Landshut um Lucas Biberger (am Ball) möchte beim SSV Eggenfelden die Trendwende herbeiführen – Foto: Norbert Herrmann

Seit dem Dienstagabend gibt es in der Landesliga Mitte einen Titel-Zweikampf, denn der TSV Seebach ist mit einem 1:0-Erfolg im Nachholmatch gegen die SpVgg Landshut bis auf einen Zähler an den Leader herangerückt. Die Beller-Truppe steht beim amtierenden Vizemeister SC Luhe-Wildenau allerdings vor einer knackigen Auswärtsaufgabe. Die inzwischen fünfmal in Folge sieglose Maier-Truppe gibt ihre Visitenkarte beim SSV Eggenfelden ab und möchte ihr Zwischentief mit einem Dreier bei den Rottalern unbedingt beenden. Im Abstiegskampf braucht der FC Teisbach beim TSV Bogen unbedingt etwas Zählbares. Schon am Freitagabend reist der FC Dingolfing zum 1. FC Bad Kötzting. Der 1. FC Passau steht beim Rangdritten SpVgg Lam vor einer hohen Auswärtshürde, während die DJK Vornbach den akut gefährdeten TB 03 Roding zu Gast hat.







Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Wir müssen wieder ein anderes Gesicht zeigen als gegen Teisbach. Zu Hause bekommen wir es mit einem sehr guten Landesligisten zu tun, der im neuen Jahr erst ein Spiel verloren hat. Dementsprechend stellen wir uns auf eine sehr schwierige Aufgabe ein. An dem Tag muss für uns alles passen, wenn wir erfolgreich sein wollen.“ Personalien: Hinter dem Mitwirken von Christoph Schwander und Simon Schneider steht ein dickes Fragezeichen. Ungewiss ist auch, inwieweit Stammkeeper Tobias Vogl fit sein wird. Gleiches gilt für Felix Baumann.





Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Bad Kötzting hat eine gute Mannschaft und eine klare Spielidee. Wir müssen in allen Bereichen voll auf der Höhe sein, um diese anspruchsvolle Auswärtsaufgabe meistern zu können. Ziel ist es selbstverständlich, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Die Mannschaft liefert seit Wochen konstant ab und dafür gebührt ihr ein großes Lob, denn die personelle Lage ist seit geraumer Zeit wieder mal alles andere als rosig.“



Personalien: Denis Heinz verletzte sich vor dem Heimspiel gegen Ettmannsdorf im Training am Sprunggelenk und für den Defensiv-Allrounder ist die Saison womöglich gelaufen. Max Wilhelm plagt sich mit muskulären Problemen herum und sein Einsatz steht daher auf der Kippe. Zumindest kehren mit Korbinian Stuckenberger und Tim Justvan zwei zuletzt fehlende Akteure wieder ins Aufgebot zurück. Weiter keine Optionen sind Christoph Laimer, Lukas Hochstetter, Andreas Eglseder, Marco Beck, Lucas Stachowski und Lukas Berleb.









Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Wir wollen unsere Heimserie ausbauen und erfolgreich in unsere letzte Englische Woche starten. Dass wir uns mit Passau einem sehr unbequemen Gegner stellen müssen, zeigen die vergangenen Aufeinandertreffen.



Personalien: Lediglich Simon Loderbauer muss ersetzt werden.



Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Wir reisen zu einer Top-Mannschaft der Landesliga und wissen um die Schwere der Aufgabe. Uns ist bewusst, dass uns in Lam eine große Herausforderung erwartet. Gleichzeitig haben wir mit den zwei Siegen zuletzt viel Selbstvertrauen getankt und fahren mit dem Ziel dorthin, etwas Zählbares mitzunehmen."



Personalien: Gegenüber der Vorwoche ist immerhin Co-Spielertrainer Walter Kirschner wieder an Bord.







Der 1. FC Passau steht bei der SpVgg Lam vor einer echten Bewährungsprobe – Foto: Robert Geisler











Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Mit Seebach erwarten wir am Wochenende eine Top-Mannschaft in Top-Form, die in allen Mannschaftsteilen richtig gut besetzt ist und mit Sicherheit beflügelt vom Ergebnis am Dienstag sein wird. Unterm Strich eine richtig interessante Aufgabe für uns.“ Personalien: Es steht der gleiche Kader wie zuletzt gegen Roding zur Verfügung.



Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "In Luhe-Wildenau werden wir eine ähnlich gute Mannschaftsleistung wie unter der Woche gegen Landshut brauchen. Ein Gegner, der vor allem in der Offensive viel Qualität hat. Wenn wir dem Tabellenführer auf den Fersen bleiben wollen, brauchen wir drei Punkte. Die zu holen, wird ein hartes Stück Arbeit."



Personalien: Jonas Brunner ist am Sprunggelenk verletzt, musste bereits am Dienstag passen und wird auch dieses Mal höchstwahrscheinlich nicht mitwirken können.









Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Nach zwei Auswärtsspielen freuen wir uns auf das Heimspiel gegen Roding und wollen die Punkte in Vornbach behalten. Der Gegner braucht jeden Zähler und wird dementsprechend auftreten - wir sollten auf jeden Fall gewarnt sein."



Personalien: Die Lage entspannt sich wieder etwas, da die Rotsperre von Quirin Bruckbauer abgelaufen ist und auch Thomas Pfandl, Florian Kimberger und wahrscheinlich auch Kapitän Daniel Fuchs wieder auflaufen können.





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Nach zwei Auswärtsspielen freuen wir uns auf das Heimspiel gegen Roding und wollen die Punkte in Vornbach behalten. Der Gegner braucht jeden Zähler und wird dementsprechend auftreten - wir sollten auf jeden Fall gewarnt sein."Personalien: Die Lage entspannt sich wieder etwas, da die Rotsperre von Quirin Bruckbauer abgelaufen ist und auch Thomas Pfandl, Florian Kimberger und wahrscheinlich auch Kapitän Daniel Fuchs wieder auflaufen können. Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Trotz der prekären personellen Lage treffen wir auf einen Gegner, dem es ähnlich geht wie uns. Noch dazu hatte Vornbach unter der Woche das weite Auswärtsspiel in Lam. Nichtsdestotrotz wissen wir, welche Qualität in der Truppe von Heiko Schwarz steckt – vor allem mit den vielen Heimfans im Rücken. Uns werden die aktuellen Punkte nicht reichen und so müssen wir noch unbedingt punkten, um Teisbach auf Distanz zu halten.“ Personalien: Dem Turnbund steht an der österreichischen Grenze nur ein Rumpfkader zur Verfügung. Zu den bisherigen Ausfällen gesellen sich zwei Offensivspieler: Yusuf Babat, der in seiner türkischen Heimat weilt, und Josef Fisch aufgrund einer offenen Wunde am Fuß. Zudem ist Verteidiger Moritz Grünig beruflich verhindert. Der Einsatz von Christian Heimerl steht wegen Krankheit auf der Kippe.





Sa., 25.04.2026, 17:00 Uhr TSV Bogen Bogen FC Teisbach Teisbach 17:00 PUSH





Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Nach der guten Leistung in Landshut freuen wir uns auf das Heimspiel gegen Teisbach. Der Gegner braucht unbedingt Punkte und wird dementsprechend auftreten. Meine Jungs sind aber gut drauf und wir werden voll auf Sieg spielen. Es wäre schön, wenn die ansprechenden Leistungen des Teams auch mal mit etwas mehr Zuschauerzuspruch honoriert werden würden."



Personalien: Youngster Bastian Schmid ist rotgesperrt, Rozart Burgaj weilt im Urlaub. Ob Kapitän Patrick Fuchs auflaufen kann, ist ungewiss. Moritz Matschoss wird maximal für einen Kurzeinsatz ein Thema sein.





Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Zum Abschluss der Englischen Woche, mit drei Spielen innerhalb sechs Tagen, erwartet uns eine schwere Auswärtsaufgabe beim TSV Bogen, der seit Monaten stabile Leistungen zeigt und zu Recht frühzeitig den Klassenerhalt eingetütet hat. Wir müssen und werden eine Reaktion auf den dürftigen Auftritt gegen Etzenricht zeigen, wenngleich die Akkus verständlicherweise nicht voll sind."



Personalien: Leitwolf Franz Gruber hat sich gegen Etzenricht verletzt und wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausfallen. Zusätzlich gibt es noch weitere personelle Unklarheiten, die sich erst kurzfristig entscheiden werden.





Sa., 25.04.2026, 15:30 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden SpVgg Landshut SpV Landshut 15:30 live PUSH





Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Zur Gerner Dult erwarten wir die SpVgg Landshut zum Derby. Ein Spiel, auf das wir uns riesig freuen und uns viele Zuschauer erhoffen. Der Tabellenführer befindet sich zwar in einer kleinen Ergebniskrise, ist aber herausragend besetzt und spielt einen tollen Fußball. Trotzdem wollen wir daheim etwas holen und den Mannschaftsabend im Optimalfall mit einem Sieg feiern. Dafür muss aber viel passen."



Personalien: Bis auf die Dauerpatienten stehen alle Akteure zur Verfügung.







Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Uns war bewusst, dass es im Spiel in Seebach auf Kleinigkeiten ankommen wird. Leider konnten wir die entscheidenden Duelle nicht für uns nutzen. Dennoch mache ich der Mannschaft keinen Vorwurf, denn alle Spieler haben alles investiert und reingeworfen. Es gilt nunmehr nach vorne vorne zu blicken und mit breiter Brust in die Partie in Eggenfelden zu gehen. Auch dort werden wir wieder alles geben, um drei Punkte einzufahren."



Personalien: Spielercoach Maier humpelte am Dienstag kurz nach der Pause mit muskulären Problemen vom Feld. Sein Einsatz ist genau so fraglich wie der des angeschlagenen Tobias Steer, der schon in Seebach fehlte. Goalgetter Kenny Sigl befindet sich nach einem Muskelfaserriss im Aufbautraining. Ob der 23-Jährige am Samstag schon wieder ein Thema ist, bleibt abzuwarten.