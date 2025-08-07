"Spiele" muss zum Spitzenreiter - Bogen will ersten Dreier

Der fünfte Spieltag der Landesliga Mitte wird mit dem Freitagabend-Duell zwischen der DJK Vornbach und der SpVgg Lam eröffnet. Im Fokus steht das Match zwischen dem noch verlustpunktfreien Tabellenführer SC Luhe-Wildenau und dem noch ungeschlagenen Rangzweiten SpVgg Landshut. Am ersten Gäubodenfest-Wochenende strebt der TSV Bogen den ersten dreifachen Punktgewinn an. Zu Gast im Städtischen Stadion ist der stark gestartet Niederbayern-Rivale SSV Eggenfelden. Vor einer machbaren Aufgabe steht der TSV Seebach, der seine Visitenkarte beim TB 03 Roding abgibt. Heimrecht hat der FC Dingolfing, der den SV Etzenricht erwartet sowie am Sonntag-Nachmittag der FC Teisbach, der im Aufsteigerduell mit dem TSV Bad Abbach mit seinem Landesliga-Premierensieg liebäugelt. Hoch hängen die Punkte vermutlich für den 1. FC Passau, der beim formstarken ASV Burglengenfeld gastiert.

Andreas Klebl (TB 03 Roding): "Seebach hatte schon letzte Saison eine enorme Qualität und hat in der Kaderbreite nochmal zulegen können. Auch das schwere Auftaktprogramm konnte unsere Gegner eindrucksvoll meistern und zuletzt Burglengenfeld die ersten Punkte abknüpfen. Daher ist Seebach klarer Favorit. Wir wollen aber selbstbewusst auftreten und es den Gästen so schwer wie möglich machen." Personalien: Leon Reisinger, Albert Finn und Tobias Vogl sind allesamt im Urlaub. Yannick Attenberger, Johannes Pongratz und vermutlich auch Spielführer Tobias Ederer können verletzungsbedingt nicht mitwirken. Zudem gibt es noch eine Reihe weiterer Unklarheiten. Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Roding hat eine komplett neuformierte Mannschaft, die schwer einzuschätzen ist. Leider konnte ich den Gegner aufgrund des Spielausfalls am vergangenen Wochenende nicht beobachten. Wir stellen uns auf dem nicht sonderlich großen Platz auf ein umkämpftes Spiel ein, das wir zu unseren Gunsten entscheiden wollen." Personalien: Für Co-Spielertrainer Christoph Beck ist die Saison wegen einer schwerwiegenden Knieverletzung gelaufen. Stefan Trifterer ist letztmals gesperrt. Luis Müller-Eckstein wird erst im Herbst wieder ins Geschehen eingreifen können. Mit Kapitän Sandro Nickl und Simon Griesbeck sind zwei wichtige Akteure wieder fit.

Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Gegen Landshut erwartet uns eine sehr erfahrene und gut zusammengestellte Mannschaft, die meiner Meinung nach in dieser Saison zu den absoluten Top-Anwärtern auf die vorderen Plätze zählt. Für uns wird es vor allem darauf ankommen, die Offensive um Sigl in Schach zu halten. Nach unserem guten Saisonstart können wir uns auf das Spiel freuen und wollen natürlich auch unsere Stärken mit und gegen den Ball auf den Platz bringen, um die Punkte bei uns zu lassen." Personalien: Torsten Hofbauer und Josef Fenzl fallen weiter aus. Zudem stehen Mittelfeldmotor Paul Weidhas und Sommer-Neuzugang Julian Kiener nicht zur Verfügung. Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Was das Ausscheiden im Pokal gegen Erlbach betrifft, ärgere ich mich grundsätzlich über jede Niederlage, vor allem über solche, die vermeidbar gewesen wären. Dennoch haben wir eine gute Leistung gegen ein Top-Team der Bayernliga gezeigt. Wir werden sicherlich vieles mitnehmen können und konzentrieren uns jetzt wieder voll auf die Liga. In Luhe-Wildenau treffen wir auf eine Mannschaft, die in der Endabrechnung wiederum sehr weit vorne landen dürfte. Gerade auswärts wird das eine sehr harte Aufgabe, was uns bewusst ist. Deshalb müssen wir wie schon im letzten Landesliga-Heimspiel gegen Seebach in Sachen Intensität an unser Limit kommen, um erfolgreich zu sein. Dafür werden wir alles tun und versuchen, unseren Lauf fortzusetzen." Personalien: Spielercoach Sebastian Maier, Keeper Andreas Steer und Lucas Biberger können nicht auflaufen.

Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Mit der Spvgg Lam treffen wir zu Hause auf einen gestandenen Landesligisten, der auch diese Saison eine gute Rolle spielen wird. Das heißt für uns, die gesamte Mannschaft braucht defensiv und offensiv einen richtig guten Tag, um zu punkten. Gegenüber der Vorwoche ist auf jeden Fall mehr Entschlossenheit und Konsequenz in unseren Aktionen gefragt."Personalien: Personell gibt es fast keine Sorgen. Neben den beiden Dauerausfällen muss nur Matthias Fuchs passen.Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Auch wenn Vornbach für uns ein relativ unbeschriebenes Blatt ist, wissen wir, dass uns dort eine sehr schwere Auswärtsaufgabe erwartet. Wir werden aber alles investieren, um die weite Heimreise mit Punkten im Gepäck antreten zu können."Personalien: Die Lage ist weiter angespannt, denn Matthias Müller, Luca Schmid, Simon Meindl und Lukas Pritzl müssen erneut passen. Außerdem droht auch Co-Spielertrainer Christian Mühlbauer ein weiteres Mal auszufallen.

Personalien: Definitiv nicht dabei sind Max Wilhelm, Dominik Dedaj und Louis Tournier. Ob die zuletzt fehlenden Ben Kouame und Christoph Laimer wieder einsatzfähig sind, wird sich erst beim Abschlusstraining entscheiden. Marco Beck war eineinhalb Wochen krank und wird deshalb vermutlich noch keine Option sein. Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Mit dem FC Dingolfing erwartet uns auswärts wieder eine Mannschaft mit hochkarätigen Einzelspielern. Wir wissen um die hohe Hürde, die es dort zu überspringen gilt und wollen unsererseits natürlich alles versuchen, nicht leer auszugehen. Schaffen wir es, den Gegner nicht wieder selber einzuladen, die Tore zu schießen und konsequent zu verteidigen, können wir vielleicht etwas mitnehmen." Personalien: Mittelfeld-Lenker Stephan Herrmann muss weiter ersetzt werden. Zudem können Benjamin König, Bastian Strehl und Reserve-Torhüter Ludwig Steinhilber die weite Fahrt nach Niederbayern nicht mit in Angriff nehmen. Oliver Danzer setzt sein USA-Studium fort und steht deshalb die kommenden Monate nicht mehr zur Disposition.

Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Der Sieg in Passau war nach den beiden Auftaktniederlagen enorm wichtig. Nun wollen wir daheim gegen Etzenricht nachlegen, wenngleich das alles andere als ein Selbstläufer wird. In der Offensive ist der Aufsteiger mit Spielern wie Janker und Pasieka brandgefährlich und zudem bei Standards stark. Wir haben aber auch unsere Qualitäten, die es abzurufen gilt, um drei Punkte einzufahren.“









Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr TSV Bogen Bogen SSV Eggenfelden Eggenfelden 14:00 live PUSH



Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): "Mit Ausnahme der Partie in Bad Kötzting hatten wir bisher in jedem Spiel 45 starke Minuten. Das reicht aber nicht, um in der Landesliga Spiele gewinnen zu können. Mit Eggenfelden, Kosova Regensburg und Tegernheim haben wir jetzt drei Gegner vor der Brust, die allesamt schlagbar sind. Wenn wir nicht dauerhaft hinten festhängen wollen, brauchen wir aus diesen Duellen sechs, sieben Punkte. Dementsprechend müssen wir auftreten und vor allem die notwendige Aggressivität zeigen."







Personalien: Lang ist die Ausfallliste, auf der Philipp Macht, Michael Kraskov, Noah Winter, Simon Moosbauer, Makamba Sidibe, Luca Saller, Toni Grubisic und Ersatztorhüter Mario Srga stehen.





Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Nach unserem leistungsgerechten 1:1-Remis gegen den 1. FC Bad Kötzting wollen wir beim TSV Bogen mit einem couragierten Auftritt die drei Punkte mit nach Eggenfelden nehmen. Der TSV hatte ein sehr schweres Auftaktprogramm und will mit aller Macht den ersten Saisonsieg einfahren. Wir werden Respekt haben, uns aber auch nicht verstecken. Daher spielen wir auf Sieg."



Personalien: Co-Spielertrainer Martin Stoller ist rotgesperrt. Ansonsten fehlt nur Dominik Schäffler.









So., 10.08.2025, 16:00 Uhr FC Teisbach Teisbach TSV Bad Abbach Bad Abbach 16:00 PUSH



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Ein kleiner Schritt nach dem anderen. Erstes Spiel, erste Tore, erster Punkt. Das nächste Ziel ist nun natürlich der erste Sieg. Ob es damit bereits am Sonntag klappt, oder wir uns noch etwas gedulden müssen, wird sicherlich wieder durch Kleinigkeiten entschieden. Wir erwarten jedenfalls eine sehr enge Partie gegen einen spielstarken TSV Bad Abbach."



Personalien: Bastian Attenberger und Alexander Rauscher können nicht mitwirken. Ob zuletzt fehlenden Spieler wieder dabei sein können, entscheidet sich erst kurzfristig.





Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): "Mit Teisbach hatten wir bislang keinerlei Berührungspunkte, haben uns aber selbstverständlich einige Infos eingeholt. Wir stellen uns auf ein Duell auf Augenhöhe ein, bei dem es keinen Schönheitspreis zu gewinnen geben wird. Auch wenn die Saison noch jung ist, hat diese Partie durchaus richtungsweisenden Charakter. Daher müssen wir alles daran setzen, etwas Zählbares mitzunehmen."



Personalien: Neben den Dauerpatienten sind auch auch Louis Federlein, Michael Drechsler, Lukas Fischer, Maximilian Legler und Fabian Fuchs keine Optionen.











Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Ich erwarte, dass wir leistungstechnisch in der Spur bleiben. Gegen Seebach war das absolut in Ordnung. Wir waren gut, hatten einen richtig ordentlichen Auswärtsauftritt und hätten lediglich die sich bietenden Großchancen nutzen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Ich habe das bereits Anfang der Saison bemängelt, dass wir zu viel Hundertprozentige liegen lassen. Da müssen wir kaltschnäuziger werden. Mit Passau gastiert eine Mannschaft bei uns, die sich saisonübergreifend extrem stabilisiert hat. Außerdem haben sie sich auf verschiedenen Positionen verstärkt. Ich erwarte ein intensives Heimspiel gegen einen spielerisch guten Gegner. Unser Ziel ist jedoch klar definiert: Wir wollen unsere Qualität auf den Platz bringen und daheim drei Punkte einfahren."



Personalien: Frederic Schüll ist wieder an Bord. Nicht mitwirken können Nico Käufer und Luca Spickenreuther.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter ASV Burglengenfeld): "Uns erwartet am Wochenende ein richtig schweres Auswärtsspiel in Burglengenfeld. Die Mannschaft von Erkan Kara hat ihre Heimstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt – drei Heimspiele, drei Siege, 13:0 Tore. Das ist schon eine Hausnummer und zeigt, wie konsequent und dominant sie zu Hause auftreten. Wenn du da nicht von der ersten Minute an voll auf der Höhe bist, kannst du schnell unter die Räder kommen. Wir haben uns aber intensiv vorbereitet und einen klaren Plan, wie wir das Spiel angehen wollen. Natürlich hoffen wir, vielleicht etwas Zählbares mitnehmen zu können – dafür braucht es aber eine absolute Top-Leistung in allen Bereichen."



Personalien: Co-Spielertrainer Walter Kirschner, Ersatztorhüter Viktor Obika und Julian Kornreder können nicht auflaufen.