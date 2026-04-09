"Spiele" muss ohne Sigl an den Roten Steg - Pflichtaufgabe für Seebach

Die Landesliga Mitte biegt langsam auf die Zielgerade ein. Bereits am Freitagabend stehen drei Begegnungen auf dem Programm. Spitzenreiter SpVgg Landshut muss nach zwei Remis am Stück beim formstarken 1. FC Bad Kötzting Farbe bekennen. Der SSV Eggenfelden möchte mit einem Heimdreier gegen den SV Etzenricht die allerletzten Mini-Zweifel am Klassenerhalt beseitigen und der TSV Bogen kann sehr entspannt in das Heimspiel gegen den TSV Bad Abbach gehen.
Am Samstag-Nachmittag hat die DJK Vornbach den FC Dingolfing zu Gast. Reisen müssen der 1. FC Passau (zum FC Tegernheim) und der FC Teisbach, der beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf ran muss. Der sich in einer beeindruckenden Verfassung befindliche Rangzweite TSV Seebach tritt am Sonntag beim 2026 noch punktlosen FC Kosova Regensburg als haushoher Favorit an.
Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Dank das sehr erfolgreichen Oster-Wochenendes mit sechs Punkten haben wir ein bisschen Druck wegnehmen können. Deswegen freuen wir uns darauf, zu Hause gegen den Tabellenersten zu spielen. Auch wenn uns absolut bewusst ist, dass die Aufgabe brutalst schwierig wird, werden wir alles in die Waagschale werfen, um Landshut zu ärgern.“
Personalien: Abgesehen von den Langzeitverletzten sollte der gesamte Kader zur Verfügung stehen. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Johannes Kordick, der unter der Woche krank war.
Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): "Wir müssen aktuell aufpassen. Ich will unbedingt vermeiden, dass sich unsere aktuelle Ergebniskrise zu einem Negativtrend entwickelt. Im Spiel gegen Kötzting sowie in der einen oder anderen Trainingseinheit fehlt derzeit der letzte Zug. So gewinnst du in der Liga kein Spiel. Daher erwarte ich am Freitag, dass meine Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt und alles in die Waagschale wirft, um wieder dreifach zu punkten.“
Personalien: Sicher passen müssen der privat verhinderte Louis Federlein, der rotgesperrte Tobias Pauli sowie Keeper Fabian Fuchs. Bad Abbachs Kapitän humpelte im letzten Spiel mit muskulären Problemen vom Platz. Wegen Krankheit drohen zudem Lukas Fischer und Florian Heimrath auszufallen.
Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Wenn ich mich an das Hinspiel gegen Eggenfelden erinnere, war das über weite Strecken eine der stärksten Mannschaften, die bei uns aufgelaufen ist und das Ergebnis damals total verrückt. Dementsprechend sind wir gewarnt vor deren Stärke. Unsererseits wollen wir einfach wieder unser Bestes geben und das Spiel möglichst spannend halten.“
Personalien: Nach dem Heimspiel am Ostermontag verschärft sich die Personallage. Gegen Dingolfing mussten auch noch Michael Wexlberger, Ben König und Andreas Koppmann im Spielverlauf verletzt ausgewechselt werden. Das Trio fällt am Freitag definitiv aus. Zuvor fehlten Spielercoach Andreas Wendl, Jannik Herrmann und Damian Musiol und damit beinahe die komplette Abwehrformation.
Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Ein sehr wichtiges Spiel für uns! Nachdem wir am Doppelspieltag gar nicht gepunktet haben und unser direkter Konkurrent SV Etzenricht beständig punktet, ist es wichtig, dass wir nochmal vorlegen und so mit einem guten Gefühl ins direkte Duell nächste Woche gehen können. Wir wissen aber um die Stärke der Passauer, die eine sehr solide Saison spielen.“
Personalien: Aus dem Oster-Doppel trugen die Regensburger Vorstädter zwar mehrere angeschlagene Spieler davon, es sollten aber alle einsatzfähig sein. Noch keine Option ist Kenan Muslimovic. Der Angreifer plagt sich weiterhin mit muskulären Problemen herum.
Stefan Kurz (Sportvorstand 1. FC Passau): "Es gibt Gründe, warum es bei uns derzeit nicht ganz optimal läuft. Daher können wir das gut einordnen. In Tegernheim bekommen wir es mit einem Gegner zu tun, der unbedingt Punkte braucht. Dementsprechend gilt es voll dagegenzuhalten, denn wir möchten die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten müssen."
Personalien: FCP-Chefanweiser Krisztian Beregszaszi muss weiterhin ohne die Langzeitverletzten Umut Orbay, Maximilian Moser und Moritz Schültke planen. Zudem stehen David Paintner und Moritz Bauernfeind berufsbedingt seit Wochen nur stark eingeschränkt zur Verfügung.
Personalien: Christoph Laimer, Daniel Hofer, Andreas Eglseder, Ben Kouame, Lucas Stachowski, Marco Beck, Lukas Hochstetter und Lukas Berleb stehen auf der ellenlangen Ausfallliste der BMW-Städter.
Personalien: Nach jetzigem Stand stehen lediglich zwölf Feldspieler für den Spieltagskader zur Verfügung. Lukas Rothut musste in Landshut wegen einer Adduktorenverletzung raus. Bei ihm bleibt abzuwarten, ob es bis Samstag reicht. Mit Andreas Müller, Balthasar Sabadus, Tobias Bernkopf, Alexandru Dragut und Felix Wifling müssen weitere fünf Akteure ersetzt werden.
Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Nach der Partie beim besten Heimteam der Liga folgt gleich das nächste Auswärtsspiel bei einer Spitzenmannschaft. Alles andere als eine weitere Niederlage wäre für viele wohl eine große Überraschung. Den FC Teisbach - insbesondere dieses Team - sollte man dennoch nie abschreiben, das haben die vergangenen Jahre klar gezeigt. Solange der Relegationsplatz möglich ist, werden wir gemeinsam daran glauben und alles dafür geben."
Personalien: Erkan Bagci, Philipp Bauer, Jonas Biendl, Philipp Hopper und Onur Ünce fehlen verletzungsbedingt. Sebastian Weber ist privat verhindert.
Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "Mit Seebach kommt das formstärkste Team der Landesliga Mitte zu uns an den Weinweg. Wir gehen als krasser Außenseiter in das Spiel. Wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, dürfen wir den Seebachern keinen Meter Luft geben und müssen jeden Zweikampf annehmen, als ob es unser letzter wäre. Ich glaube nach wie vor an unser Team und stehe hinter jedem Spieler im Kader. Ich bin überzeugt, dass mehr Qualität vorhanden ist, als wir auf dem Platz zeigen.“
Personalien: Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Mitwirken von Tomas Zisopoulos und Agiad Rajha. Auf der Trainerbank nehmen interimsmäßig Sportchef Lum Gashi gemeinsam mit dem dauerverletzten Kapitän Lirim Gashi Platz.
Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Nach dem überzeugenden Aufritt unter der Woche gegen Roding geht es nun zum FC Kosova Regensburg, der aktuell eine schwierige Phase hat. Das sind aber im Fußball oft die schwierigsten Spiele und deshalb müssen wir auch diese Aufgabe hundertprozentig konzentriert angehen. Natürlich wollen wir die nächsten drei Punkte holen - geschenkt werden uns diese allerdings bestimmt nicht."
Personalien: Simon Griesbeck und Jonas Brunner mussten gegen Roding angeschlagen vom Feld und sind deshalb für Sonntag noch fraglich. Stefan Trifterer hat eine schwere Grippe hinter sich und wird daher maximal eine Option für einen Kurzeinsatz sein. Erfreulich ist, dass Alexander Heindl nach mehrwöchiger Verletzungspause am Mittwoch sein (Kurz-)Comeback feiern konnte.