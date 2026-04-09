"Spiele" muss ohne Sigl an den Roten Steg - Pflichtaufgabe für Seebach

Kenny Sigl und Alexander Hagl werden der SpVgg Landshut beim 1. FC Bad Kötzting fehlen – Foto: Paul Hofer

Die Landesliga Mitte biegt langsam auf die Zielgerade ein. Bereits am Freitagabend stehen drei Begegnungen auf dem Programm. Spitzenreiter SpVgg Landshut muss nach zwei Remis am Stück beim formstarken 1. FC Bad Kötzting Farbe bekennen. Der SSV Eggenfelden möchte mit einem Heimdreier gegen den SV Etzenricht die allerletzten Mini-Zweifel am Klassenerhalt beseitigen und der TSV Bogen kann sehr entspannt in das Heimspiel gegen den TSV Bad Abbach gehen. Am Samstag-Nachmittag hat die DJK Vornbach den FC Dingolfing zu Gast. Reisen müssen der 1. FC Passau (zum FC Tegernheim) und der FC Teisbach, der beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf ran muss. Der sich in einer beeindruckenden Verfassung befindliche Rangzweite TSV Seebach tritt am Sonntag beim 2026 noch punktlosen FC Kosova Regensburg als haushoher Favorit an.

Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Dank das sehr erfolgreichen Oster-Wochenendes mit sechs Punkten haben wir ein bisschen Druck wegnehmen können. Deswegen freuen wir uns darauf, zu Hause gegen den Tabellenersten zu spielen. Auch wenn uns absolut bewusst ist, dass die Aufgabe brutalst schwierig wird, werden wir alles in die Waagschale werfen, um Landshut zu ärgern.“

Personalien: Abgesehen von den Langzeitverletzten sollte der gesamte Kader zur Verfügung stehen. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Johannes Kordick, der unter der Woche krank war.









Personalien: Schwer wiegt der Ausfall von Torjäger Kenneth Sigl, der ebenso wie Kapitän Alexander Hagl passen muss. Zudem steht der Einsatz von Ex-Regionalligakicker Tobias Steer auf der Kippe. Johannes Maier (Co-Trainer SpVgg Landshut): "Gegen Ettmannsdorf mussten wir in einem unterdurchschnittlichen Spiel von beiden Mannschaften mit dem 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit einen späten Schlusspunkt hinnehmen. Jetzt geht es an den Roten Steg zu einem formstarken Team, das sich gerade gut im Flow befindet. Das wird beileibe keine leichte Aufgabe für uns. Dennoch wollen wir mit einem Sieg unsere Position festigen."Personalien: Schwer wiegt der Ausfall von Torjäger Kenneth Sigl, der ebenso wie Kapitän Alexander Hagl passen muss. Zudem steht der Einsatz von Ex-Regionalligakicker Tobias Steer auf der Kippe.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Bogen Bogen TSV Bad Abbach Bad Abbach 19:00 PUSH



Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Auf unser Freitagabend-Heimspiel unter Flutlicht freuen wir uns. Personell sieht es wieder wesentlich besser aus und wir wollen auf alle Fälle die 40-Punkte-Marke knacken."



Personalien: Noah Winter, Lukas Heilbrunner, Michael Kraskov und Patrick Fuchs sind allesamt wieder dabei, so dass neben den Dauerpatienten nur der gesperrte Moritz Matschoss zu ersetzten ist.



Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Auf unser Freitagabend-Heimspiel unter Flutlicht freuen wir uns. Personell sieht es wieder wesentlich besser aus und wir wollen auf alle Fälle die 40-Punkte-Marke knacken."Personalien: Noah Winter, Lukas Heilbrunner, Michael Kraskov und Patrick Fuchs sind allesamt wieder dabei, so dass neben den Dauerpatienten nur der gesperrte Moritz Matschoss zu ersetzten ist. Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): "Wir müssen aktuell aufpassen. Ich will unbedingt vermeiden, dass sich unsere aktuelle Ergebniskrise zu einem Negativtrend entwickelt. Im Spiel gegen Kötzting sowie in der einen oder anderen Trainingseinheit fehlt derzeit der letzte Zug. So gewinnst du in der Liga kein Spiel. Daher erwarte ich am Freitag, dass meine Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt und alles in die Waagschale wirft, um wieder dreifach zu punkten.“ Personalien: Sicher passen müssen der privat verhinderte Louis Federlein, der rotgesperrte Tobias Pauli sowie Keeper Fabian Fuchs. Bad Abbachs Kapitän humpelte im letzten Spiel mit muskulären Problemen vom Platz. Wegen Krankheit drohen zudem Lukas Fischer und Florian Heimrath auszufallen.



Morgen, 19:30 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden SV Etzenricht Etzenricht 19:30 live PUSH



Martin Stoller (Interims-Spielertrainer SSV Eggenfelden): "Nach den turbulenten Wochen konnte sich die Mannschaft mit großer Leidenschaft in Passau belohnen. Am Freitag wollen wir nun die 40 Punkte knacken und die allerletzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigen. Gegen Etzenricht werden wir wieder mehr spielerische Lösungen brauchen, um am Ende erfolgreich zu sein."



Personalien: Es gibt im Kader gegenüber dem Sieg in Passau keinerlei Veränderungen.



Martin Stoller (Interims-Spielertrainer SSV Eggenfelden): "Nach den turbulenten Wochen konnte sich die Mannschaft mit großer Leidenschaft in Passau belohnen. Am Freitag wollen wir nun die 40 Punkte knacken und die allerletzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigen. Gegen Etzenricht werden wir wieder mehr spielerische Lösungen brauchen, um am Ende erfolgreich zu sein."Personalien: Es gibt im Kader gegenüber dem Sieg in Passau keinerlei Veränderungen. Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Wenn ich mich an das Hinspiel gegen Eggenfelden erinnere, war das über weite Strecken eine der stärksten Mannschaften, die bei uns aufgelaufen ist und das Ergebnis damals total verrückt. Dementsprechend sind wir gewarnt vor deren Stärke. Unsererseits wollen wir einfach wieder unser Bestes geben und das Spiel möglichst spannend halten.“ Personalien: Nach dem Heimspiel am Ostermontag verschärft sich die Personallage. Gegen Dingolfing mussten auch noch Michael Wexlberger, Ben König und Andreas Koppmann im Spielverlauf verletzt ausgewechselt werden. Das Trio fällt am Freitag definitiv aus. Zuvor fehlten Spielercoach Andreas Wendl, Jannik Herrmann und Damian Musiol und damit beinahe die komplette Abwehrformation.









Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Ein sehr wichtiges Spiel für uns! Nachdem wir am Doppelspieltag gar nicht gepunktet haben und unser direkter Konkurrent SV Etzenricht beständig punktet, ist es wichtig, dass wir nochmal vorlegen und so mit einem guten Gefühl ins direkte Duell nächste Woche gehen können. Wir wissen aber um die Stärke der Passauer, die eine sehr solide Saison spielen.“ Personalien: Aus dem Oster-Doppel trugen die Regensburger Vorstädter zwar mehrere angeschlagene Spieler davon, es sollten aber alle einsatzfähig sein. Noch keine Option ist Kenan Muslimovic. Der Angreifer plagt sich weiterhin mit muskulären Problemen herum.



Stefan Kurz (Sportvorstand 1. FC Passau): "Es gibt Gründe, warum es bei uns derzeit nicht ganz optimal läuft. Daher können wir das gut einordnen. In Tegernheim bekommen wir es mit einem Gegner zu tun, der unbedingt Punkte braucht. Dementsprechend gilt es voll dagegenzuhalten, denn wir möchten die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten müssen."



Personalien: FCP-Chefanweiser Krisztian Beregszaszi muss weiterhin ohne die Langzeitverletzten Umut Orbay, Maximilian Moser und Moritz Schültke planen. Zudem stehen David Paintner und Moritz Bauernfeind berufsbedingt seit Wochen nur stark eingeschränkt zur Verfügung.







Im Hinspiel zog der FC Dingolfing (in blau) gegen die DJK Vornbach mit 1:2 den Kürzeren – Foto: Alfred Brumbauer









Michael Jäger (Abteilungsleiter DJK Vornbach): "Dingolfing hat viel Qualität und spielt eine starke Runde seit der Winterpause. Was passiert, wenn ein paar Prozent fehlen, haben wir beim Pokalmatch im Februar gesehen. Wir spielen zu Hause, können befreit aufspielen und wollen nicht leer ausgehen."



Personalien: Mit Thomas Schopf und Thomas Pfandl fehlen Coach Heiko Schwarz zwei wichtige Offensivkräfte. Maximilian Schröger und Florian Ruhhhammer stehen ohnehin schon länger nicht zur Verfügung.





Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Vor der DJK Vornbach kann man nur den Hut ziehen. Der Aufsteiger spielt einen richtig guten Fußball und ist eine Bereicherung für die Landesliga Mitte. Nach dem sehr intensiven Programm der vergangenen Wochen sind wir etwas angeschlagen, werden aber eine ordentliche Truppe auf den Rasen bekommen, die versuchen wird, bei einem sehr heimstarken Gegner etwas Zählbares mitzunehmen. Um das zu schaffen, müssen wir aber gegenüber unseren beiden Oster-Aufritten wieder eine deutliche Schippe drauflegen.“ Michael Jäger (Abteilungsleiter DJK Vornbach): "Dingolfing hat viel Qualität und spielt eine starke Runde seit der Winterpause. Was passiert, wenn ein paar Prozent fehlen, haben wir beim Pokalmatch im Februar gesehen. Wir spielen zu Hause, können befreit aufspielen und wollen nicht leer ausgehen."Personalien: Mit Thomas Schopf und Thomas Pfandl fehlen Coach Heiko Schwarz zwei wichtige Offensivkräfte. Maximilian Schröger und Florian Ruhhhammer stehen ohnehin schon länger nicht zur Verfügung.Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Vor der DJK Vornbach kann man nur den Hut ziehen. Der Aufsteiger spielt einen richtig guten Fußball und ist eine Bereicherung für die Landesliga Mitte. Nach dem sehr intensiven Programm der vergangenen Wochen sind wir etwas angeschlagen, werden aber eine ordentliche Truppe auf den Rasen bekommen, die versuchen wird, bei einem sehr heimstarken Gegner etwas Zählbares mitzunehmen. Um das zu schaffen, müssen wir aber gegenüber unseren beiden Oster-Aufritten wieder eine deutliche Schippe drauflegen.“ Personalien: Christoph Laimer, Daniel Hofer, Andreas Eglseder, Ben Kouame, Lucas Stachowski, Marco Beck, Lukas Hochstetter und Lukas Berleb stehen auf der ellenlangen Ausfallliste der BMW-Städter.







Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Nach dem Auswärtsspiel beim Spitzenreiter Landshut erwartet uns gegen den FC Teisbach eine komplett veränderte Aufgabe. In Landshut wurden wir endlich mal für unseren hohen Aufwand belohnt, so dass wir mit einem positiven Gefühl die Heimreise antreten konnten. Dieses positive Gefühl soll uns nun helfen, am Samstag den ersten Heimdreier im neuen Jahr einzufahren. Die Aufgabenstellung wird sich gegenüber dem Landshut-Spiel dennoch nicht großartig verändern. Eine variable und mutige Spielweise im Einklang mit einer hohen Laufleistung, sowohl in der Defensive als auch im Angriffsspiel, müssen für uns erneut der Schlüssel zum Erfolg sein. Wir dürfen definitiv nicht weniger machen, nur weil der Gegner etwas weiter unten in der Tabelle steht. In Teisbach haben wir in der Hinrunde unser schlechtestes Spiel der Saison abgeliefert. Wir sind vor dem Gegner gewarnt und werden alles versuchen, diesmal die drei Punkte in Ettmannsdorf zu lassen. Auch wenn die Kadersituation bei uns immer kritischer wird, möchte das die Mannschaft mit Sicherheit realisieren.“ Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Nach dem Auswärtsspiel beim Spitzenreiter Landshut erwartet uns gegen den FC Teisbach eine komplett veränderte Aufgabe. In Landshut wurden wir endlich mal für unseren hohen Aufwand belohnt, so dass wir mit einem positiven Gefühl die Heimreise antreten konnten. Dieses positive Gefühl soll uns nun helfen, am Samstag den ersten Heimdreier im neuen Jahr einzufahren. Die Aufgabenstellung wird sich gegenüber dem Landshut-Spiel dennoch nicht großartig verändern. Eine variable und mutige Spielweise im Einklang mit einer hohen Laufleistung, sowohl in der Defensive als auch im Angriffsspiel, müssen für uns erneut der Schlüssel zum Erfolg sein. Wir dürfen definitiv nicht weniger machen, nur weil der Gegner etwas weiter unten in der Tabelle steht. In Teisbach haben wir in der Hinrunde unser schlechtestes Spiel der Saison abgeliefert. Wir sind vor dem Gegner gewarnt und werden alles versuchen, diesmal die drei Punkte in Ettmannsdorf zu lassen. Auch wenn die Kadersituation bei uns immer kritischer wird, möchte das die Mannschaft mit Sicherheit realisieren.“ Personalien: Nach jetzigem Stand stehen lediglich zwölf Feldspieler für den Spieltagskader zur Verfügung. Lukas Rothut musste in Landshut wegen einer Adduktorenverletzung raus. Bei ihm bleibt abzuwarten, ob es bis Samstag reicht. Mit Andreas Müller, Balthasar Sabadus, Tobias Bernkopf, Alexandru Dragut und Felix Wifling müssen weitere fünf Akteure ersetzt werden.



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Nach der Partie beim besten Heimteam der Liga folgt gleich das nächste Auswärtsspiel bei einer Spitzenmannschaft. Alles andere als eine weitere Niederlage wäre für viele wohl eine große Überraschung. Den FC Teisbach - insbesondere dieses Team - sollte man dennoch nie abschreiben, das haben die vergangenen Jahre klar gezeigt. Solange der Relegationsplatz möglich ist, werden wir gemeinsam daran glauben und alles dafür geben."



Personalien: Erkan Bagci, Philipp Bauer, Jonas Biendl, Philipp Hopper und Onur Ünce fehlen verletzungsbedingt. Sebastian Weber ist privat verhindert.







So., 12.04.2026, 15:00 Uhr FC Kosova Regensburg FC Kosova TSV Seebach Seebach 15:00 live PUSH