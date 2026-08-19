🗣: "Spiele" mit "Werbung für Fußball" – Schalding-Coach wird deutlich

Abdrehen zum Jubeln: Die "Spiele" gewann gegen den TSV 1860 II mit 6:2. – Foto: Alfred Brumbauer

Englische Woche in der Bayernliga Süd – und die lieferte ordentlich Spektakel und Überraschungen! Spitzenreiter FC Pipinsried kassierte die erste Niederlage, der TSV 1860 II verlor deutlich in Landshut. Der SV Schalding-Heining geht gegen Geretsried unter. Die Reaktionen der Trainer zum sechsten Spieltag.

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Das heutige Spiel war geprägt von vielen intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld, vor den Toren konnte sich allerdings keines der beiden Teams entscheidend in Szene setzen. Bezeichnend ist, dass ein hoher Ball in den Sechzehner zur Führung für Wasserburg geführt hat, den wir am zweiten Pfosten nicht konsequent verteidigt haben. In der Schlussphase wäre der Ausgleich möglich gewesen, als wir nach einem Steckpass allein auf den Torhüter zugelaufen sind, aber an ihm gescheitert sind. Fast im Gegenzug ist dann über einen Konter die endgültige Entscheidung zum 2:0 für Wasserburg gefallen.«

Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried: »Wir werden nach drei Minuten kalt erwischt und spielen Hankofen damit natürlich in die Karten. Trotzdem haben wir in der ersten Halbzeit unsere Möglichkeiten auf den Ausgleich, nutzen diese aber leider nicht. Nach der Pause haben wir mehr vom Ball, kassieren dann aber nach einem Konter das 0:2. Auch danach haben wir die Chance auf den Anschlusstreffer, lassen sie jedoch liegen. Das 0:3 fällt schließlich in der Nachspielzeit durch einen sehenswerten Freistoß. Jetzt heißt es, sich kurz zu schütteln, das Spiel abzuhaken und am Samstag den nächsten Anlauf zu nehmen.«

Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen: »Ich denke, die erste Halbzeit war von beiden Mannschaften sehr taktisch geprägt, mit kaum Torchancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit muss ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, da war es fast ein Spiel auf ein Tor. Lediglich im Abschluss hatten wir unsere Probleme, zudem hat der Gegner sehr leidenschaftlich verteidigt und selbst noch eine Konterchance gehabt, die wir überstehen mussten. Insgesamt war es von meiner Mannschaft eine wirklich sehr ordentliche Leistung, aber leider haben wir – wie erwähnt – kein Tor erzielt. Daher müssen wir mit dem Unentschieden leben.« Roland Burger, Co-Trainer des TSV Kottern: »In der ersten Halbzeit haben wir defensiv sehr stabil gestanden und insgesamt wenig zugelassen. Gleichzeitig hatten wir selbst zwei, drei gute Möglichkeiten, bei denen wir mit etwas mehr Konsequenz auch in Führung gehen können. In der zweiten Halbzeit hat Deisenhofen den Druck etwas erhöht, aber auch da haben wir defensiv weiterhin sehr ordentlich gearbeitet und als Mannschaft gut dagegengehalten. Gleichzeitig hatten wir über unsere Umschaltmomente erneut zwei, drei gute Konterchancen. Mit etwas mehr Spielglück und der nötigen Konsequenz hätten wir daraus vielleicht den entscheidenden Treffer machen können. Am Ende ist das 0:0 aus unserer Sicht ein gerechtes Ergebnis. Wichtig für uns war vor allem, dass wir defensiv wieder deutlich stabiler aufgetreten sind und als Mannschaft geschlossen gearbeitet haben.«

Christoph Dinkelbach, Trainer des SV Kirchanschöring: »Die erste Halbzeit war meiner Meinung nach relativ ausgeglichen und insgesamt auf beiden Seiten eher ereignisarm. Wir gehen dann leider nach einer Standardsituation in Rückstand, bei der wir den Gegner durch einen individuellen Fehler stark machen. Bis zur Pause ist ansonsten relativ wenig passiert. In der zweiten Halbzeit hatten wir uns viel vorgenommen, wir wollten unseren Zuschauern einen harten Kampf liefern. Tatsächlich war es dann aber so, dass Erlbach sehr deutlich überlegen war, sich – auch weil wir stärker ins Risiko gehen mussten – einige Tormöglichkeiten herausspielen konnte und die Räume, die wir ihnen geboten haben, konsequent genutzt hat. Trotzdem war das Spiel bis zum Ende offen, weil wir nur mit einem Tor in Rückstand waren. Insgesamt geht der Sieg für Erlbach aber absolut in Ordnung.«

Thomas Rudolph, Trainer des FC Gundelfingen: »Wir waren an diesem Tag leider nicht in der Lage, Bayernligafußball zu spielen. Wir haben vieles vermissen lassen – angefangen bei den Grundtugenden wie Zweikampfverhalten, Laufbereitschaft und Mut im Ballbesitz. Dazu kamen viele individuelle Fehler, mit denen wir den Gegner quasi eingeladen haben, und Ismaning hat das eiskalt, mit viel Qualität und Konsequenz zu Ende gespielt und vollstreckt. Ismaning war uns an diesem Tag einfach klar überlegen.«

Max Maier, Sportlicher Leiter der SpVgg Landshut: »Wir haben den schnellen Rückstand sehr gut weggesteckt und dann wirklich tollen Fußball gespielt. Die Halbzeitführung war absolut verdient. 1860 blieb auch danach weiter spielstark und gefährlich, gleichzeitig konnten wir durch sehr zielstrebige Angriffe die Führung ausbauen und somit das Spiel für uns entscheiden. Ich glaube, das war heute eine Werbung für den Fußball in Landshut – eine wirklich tolle Kulisse und ein sehr ansehnliches Spiel.«