»Spiele« mit Mega-Serie - BUL »eiskalt« - Abbach knackt 30er-Marke

Die meisten Tore fielen im Passauer Dreiflüssestadion, wo die Elf von Trainer Krisztian Beregszaszi den Tabellennachbarn ASV Burglengenfeld zu Gast hatte. Die ersatzgeschwächten Oberpfälzer präsentierten sich dabei äußerst effektiv und lagen bis drei Minuten vor dem offiziellen Schlusspfiff gar mit 3:0 vorne. Erst in der hitzigen Nachspielzeit konnten die Passauer erstmals ihre Chancen in etwas Zählbares ummünzen, doch die Schlussoffensive kam eindeutig zu spät. Endstand: 3:2 aus Sicht der Mannen von Erkan Kara. Schiedsrichter Ilirjan Morina musste insgesamt drei Zeitstrafen aussprechen...

Das Topspiel ging dabei am Landshuter Hammerbach über die Bühne, wo der Tabellenführer Verfolger Luhe-Wildenau mit 3:0 klar in die Schranken wies. Maier, Siegl und Past sorgten auf Seiten der Niederbayern für die Treffer - und vor allem dafür, dass der Liga-Primus auch im achten Spiel in Serie, von denen die Maier-Truppe zuletzt siebenmal als Sieger vom Platz gegangen war, keine Niederlage einsteckte. Eine Bilanz, die sich definitiv sehen lassen kann!



Das Spiel aus Sicht von Landshuts Sportlichem Leiter Max Maier: "Wir waren ab der ersten Minute griffig und sehr gut in den Zweikämpfen. Unsere Chancen haben wir sehr gut genutzt. Erneut hatten wir die Balance und konnten den Gegner somit über 90 Minuten in Schach halten. Der klare Sieg heute zeigt, dass wir weiterhin voll da sind und nicht nachlassen werden." Das Spiel aus Sicht von Luhe-Wildenaus Trainer Benjamin Urban: "Unterm Strich ein verdienter Sieg für Landshut. Schade, dass wir ihnen das Toreschießen heute so leicht gemacht haben. Letztlich konnten wir unsere Stärken leider nicht auf den Platz bringen."









Das Spiel aus Sicht von Passaus Sportlichem Leiter Christian Wolf: "Burglengenfeld hat sehr gut begonnen und in den ersten 15 Minuten extrem hoch gepresst, was uns entsprechende Probleme bereitete. Im Anschluss haben wir das Spiel aber übernommen und waren von da an eigentlich die bessere Mannschaft - kassieren aber quasi mit dem Halbzeitpfiff nach der ersten richtigen Offensivaktion des Gegners das 0:1. Die zweite Hälfte konnten wir ebenfalls gut gestalten, haben gedrückt ohne Ende, können den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Wir bekommen nach einem langen Ball dann das 0:2, machen in der Folge auf - und geraten sogar mit 0:3 in Rückstand. Burglengenfeld war gnadenlos effektiv vorm Tor, obwohl wir ein wirklich gutes Spiel gemacht haben. Leider Gottes haben wir zu spät damit angefangen, Tore zu schießen. In der Nachspielzeit erst gelingen uns die beiden Anschlusstreffer. Wir haben heute eine Partie verloren, die wir nicht hätten verlieren müssen."



Das Spiel aus Sicht von Burglengenfelds Trainer Erkan Kara: "Ich bin einfach nur stolz darauf, was wir hier heute mit den uns zur Verfügung stehenden Feldspielern - wir hatten etliche kurzfristig erkrankte Kicker - und einer frühen Auswechslung in Halbzeit eins abgerissen haben! Jeder hat geackert, jeder hat gekämpft, jeder wollte unbedingt diese drei Punkte mit nach Hause nehmen. Wir haben an einem Strang gezogen und waren vorm Tor nahezu eiskalt!"









Das Spiel aus Sicht von Abbachs Trainer Simon Sigl: "Ein verdienter Heimsieg in einem Spiel, in dem wir selbst mal früh in Führung gehen können - durch einen Weitschuss von Florian Heimrath. In der Folge dominieren wir das Spiel, können gut aufspielen, waren jedoch im letzten Drittel zu wenig zielstrebig. Mitte der zweiten Halbzeit haben wir Glück, als der Schiedsrichter ein Foul von unserem Innenverteidiger am Teisbacher Stürmer nicht pfeift. Nach einem gelungenen Angriff über die linke Seite machen wir dann das 2:0. Wir hatten heute deutliches Übergewicht in dieser Partie, was den Ballbesitz angeht."



Das Spiel aus Sicht von Teisbachs Trainer Florian Baumgartl: "Eine Begegnung mit relativ wenig Torchancen, in der jedes Team seine guten Phasen hatte. Bad Abbach war - wie schon im Hinspiel - brutal effektiv und hat aus wenig eben zwei Buden gemacht. Bei uns steht offensiv hingegen wieder die Null. Aber: Gratulation an Bad Abbach! Nach der Winterpause greifen wir wieder an - und glauben nach wie vor an den Klassenerhalt."