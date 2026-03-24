Spiele-Marathon für Dingolfing: 5 Partien innerhalb von 12 Tagen Die BMW-Städter haben ein Mammutprogramm zu bestreiten, das am Mittwochabend beim FC Kosova Regensburg beginnt von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Fabian Prebeck-Sanchez muss in der Nachholpartie beim FC Kosova Regensburg wegen einer Muskelverletzung passen – Foto: Alfred Brumbauer

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Auf die Landesliga-Kicker des FC Dingolfing wartet ein sehr straffes Programm. Büchner, Bauer, Kehl & Co. sind in den kommenden 12 Tagen fünfmal im Einsatz. Am Mittwochabend (Anstoß: 19:30 Uhr) müssen die BMW-Städter die Nachholbegegnung beim FC Kosova Regensburg, die auf dem Kunstrasenplatz am Brandlberg ausgetragen wird, bestreiten. Am Sonntag geht es zum ASV Burglengenfeld, ehe am Dienstag-Nachmittag (15:30 Uhr) das Highlight-Match gegen die Profi-Truppe des TSV 1860 München über die Bühne geht.



An Ostern hat der momentane Rangachte der Landesliga Mitte einen Doppeleinsatz. Am Karsamstag geht es gegen den TB Roding, am Ostermontag gibt die Mannschaft um Routinier Daniel Hofer ihre Visitenkarte beim SV Etzenricht ab.

"Langweilig wird uns in nächster Zeit nicht", schmunzelt Dingolfings Coach Thomas Seidl, der mit seinem Team drei der ersten vier Partien nach der Winterpause siegreich gestalten konnte. "Wir hatten eine gute Vorbereitung und sind ordentlich aus den Startlöchern gekommen. Nun gilt es dranzubleiben und weiter konstant zu punkten. In der Endabrechnung wollen wir auf alle Fälle einen einstelligen Tabellenplatz belegen. Alles andere wäre nicht zufriedenstellend", betont der erfahrene Übungsleiter, der allerdings schon wieder einige personelle Sorgen zu beklagen hat.







Marco Beck verletzte sich im Derby gegen Teisbach am Knie und wird erneut längerfristig ausfallen. Fabian Prebeck-Sanchez musste gegen Luhe-Wildenau kurz vor der Pause mit muskulären Problemen vom Feld. Christoph Laimer überstreckte sich bei einer Klärungsaktion das Knie und muss ebenfalls eine Zwangspause einlegen. Yannick Justvan ist wegen einer Entzündung an der Ferse außer Gefecht. Hinzu kommen die Dauerpatienten sowie Lucas Stachowski, der sich schon seit Wochen mit Rückenproblemen herumplagt. Zumindest Tim Justvan hat das Training wieder aufgenommen und dürfte bald schon wieder eine Option sein. "Wir machen uns bezüglich der Verletzungsproblematik extrem viele Gedanken, hinterfragen viel und arbeiten seit zwei Jahren sehr eng mit dem Heilpraktiker Lukas Winterling zusammen. Dennoch reißt diese Misere irgendwie nicht ab. Für alle Beteiligten ist das sehr frustrierend", klagt Seidl, dem dennoch am Mittwoch ein schlagkräftiger Kader zur Verfügung steht.





