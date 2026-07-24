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Ligabericht
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"Spiele" Landshut feiert Traumstart - Hankofen atmet auf
Freitag - 2. Spieltag: SpVgg Landshut gewinnt gegen Erlbach mit 1:0 +++ "Dorfbuam" fahren gegen Ismaning ersten Saisonsieg ein
von Mathias Willmerdinger · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser
Wer hätte das gedacht: Die SpVgg Landshut schlägt mit Erlbach auch das zweite hochgehandelte Team. – Foto: Alfred Brumbauer
Ein guter Freitagabend für die beiden niederbayerischen Vertreter in der Bayernliga Süd! Die SpVgg Landshut krönte ihren Auftaktsieg in Kirchanschöring und rang mit dem SV Erlbach auch den zweiten Aufstiegsaspiranten nieder. Zwei Spiele, sechs Punkte - läuft für die "Spiele", die damit vorübergehend von der Tabellenspitze grüßt, wenngleich das Tableau freilich noch wenig aussagekräftig ist. Auch die SpVgg Hannkofen-Hailing hat Grund zur Freude: Mit dem 2:0-Heimsieg gegen den FC Ismaning haben die "Dorfbuam" nicht nur die ersten Punkte der neuen Saison eingefahren, sondern nach zwei Pflichtspielniederlagen in Liga (0:3 in Erlbach) und Pokal (2:4 in Dingolfing) die richtige Antwort gegeben.
Die Bayernliga zieht in Landshut: 700 Zuschauer bei einem Ligaspiel, das gab`s im ebm-papst Stadion am Hammerbach gefühlt auch schon sehr lange nicht mehr. Florentin Seferi heißt aus "Spiele"-Sicht der Mann des Tages, der kurz nach der Pause per Kopf das goldene Tor erzielte (53.). Landshuts Sportlicher Leiter Max Maier war nach Abpfiff natürlich happy: "Wir können die Aufstiegseuphorie weiter mitnehmen! Das war erneut eine Energieleistung von uns. Defensiv haben wir das herausragend gemacht. Ich sag`s mal so: Erlbach kann nicht behaupten, das es unverdient ist. Unsere Jungs von der Bank, die ins Spiel gekommen sind, haben das auch hervorragend gemacht. Diese Breite im Kader werden wir über die Saison auch brauchen. Wir genießen jetzt kurz den Moment, nächsten Freitag geht`s in Ismaning schon weiter."
Gut 400 Zuschauer sahen in Hankofen zunächst forsch auftretende Gäste, die in der Anfangsphase klar die Szenerie beherrschten, es aber versäumten, in Führung zu gehen. Hankofen wirkte in den ersten Sequenzen nicht auf der Höhe und hatte mächtig Glück, nicht in Rückstand zu geraten. In der 27. Minute stellte Baran Berk den Spielverlauf ziemlich auf den Kopf, als er einen Abpraller aus der Drehung zum sehr schmeichelhaften 1:0 vollstreckte. Ab diesem Zeitpunkt galt wieder die Devise: Erstaunlich, wie ein einziges Tor die Statik eines Spiels verändern kann! Hankofen nun deutlich besser drin und wacher. Nach der Pause demonstrierte Tobias Lermer nach exakt einer Stunde seine Vollstreckerqualitäten und netzte gekonnt aus der Drehung zum 2:0 ein (60.) Und damit war dem Team aus dem Münchner Nordosten auch so ziemlich der Stecker gezogen. Ismaning fand keine Mittel mehr, um zurückzukommen.
Hankofens Cheftrainer Tobias Beck kommentierte den Heimsieg wie folgt: "Zunächst mal herrscht bei uns Erleichterung! Nach den zwei Niederlagen war schon ein gewisser Druck zu spüren, demzufolge haben wir auch ziemlich ängstlich begonnen. Unser Keeper Basti Maier hat uns in der Anfangsphase im Spiel gehalten. Leistungsmäßig waren wir heute weit von der Vorstellung in Erlbach entfernt. Letztlich zählt aber das Ergebnis, und vielleicht tut so ein dreckiger Sieg der Mannschaft auch gut."