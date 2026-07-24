"Spiele" Landshut feiert Traumstart - Hankofen atmet auf

Wer hätte das gedacht: Die SpVgg Landshut schlägt mit Erlbach auch das zweite hochgehandelte Team. – Foto: Alfred Brumbauer

Ein guter Freitagabend für die beiden niederbayerischen Vertreter in der Bayernliga Süd! Die SpVgg Landshut krönte ihren Auftaktsieg in Kirchanschöring und rang mit dem SV Erlbach auch den zweiten Aufstiegsaspiranten nieder. Zwei Spiele, sechs Punkte - läuft für die "Spiele", die damit vorübergehend von der Tabellenspitze grüßt, wenngleich das Tableau freilich noch wenig aussagekräftig ist. Auch die SpVgg Hannkofen-Hailing hat Grund zur Freude: Mit dem 2:0-Heimsieg gegen den FC Ismaning haben die "Dorfbuam" nicht nur die ersten Punkte der neuen Saison eingefahren, sondern nach zwei Pflichtspielniederlagen in Liga (0:3 in Erlbach) und Pokal (2:4 in Dingolfing) die richtige Antwort gegeben.