Spiele Landesliga beim aktuellen Tabellenführer.
Wir suchen motivierte Spieler des Jahrgangs 2014, die den nächsten Schritt machen wollen.
Das bieten wir:
- 3 Trainingseinheiten pro Woche
- Qualifiziertes Training durch Trainer mit DFB C-Lizenz
- Leistungsorientierte Förderung mit individueller Entwicklung
- DFB-Stützpunktspieler als Teamkollegen
- Moderne Trainingsbedingungen
- Regelmäßige Spiele und Leistungsvergleiche
- Familiäre Vereinsatmosphäre und starker Zusammenhalt
- Gezielte Vorbereitung auf den Übergang zum Großfeld
Interesse? Meld dich einfach unter info@berolinamitte.de
#einmalberoimmerbero 💙🤍