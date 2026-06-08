 2026-06-03T09:07:03.210Z

Vereinsnachrichten

Spiele Landesliga beim aktuellen Tabellenführer.

von Tilmann Häußler · Heute, 13:53 Uhr · 0 Leser

Spiele Landesliga beim aktuellen Tabellenführer.

Wir suchen motivierte Spieler des Jahrgangs 2014, die den nächsten Schritt machen wollen.

Das bieten wir:

- 3 Trainingseinheiten pro Woche
- Qualifiziertes Training durch Trainer mit DFB C-Lizenz
- Leistungsorientierte Förderung mit individueller Entwicklung
- DFB-Stützpunktspieler als Teamkollegen
- Moderne Trainingsbedingungen
- Regelmäßige Spiele und Leistungsvergleiche
- Familiäre Vereinsatmosphäre und starker Zusammenhalt
- Gezielte Vorbereitung auf den Übergang zum Großfeld

Interesse? Meld dich einfach unter info@berolinamitte.de

#einmalberoimmerbero 💙🤍