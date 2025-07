Im jüngsten Testspiel gegen Al-Nasr zog die "Spiele" noch mit 2:3 den Kürzeren - am Freitagabend im Pokal gegen Dingolfing hat's dann mit dem Sieg geklappt. – Foto: Roland Schäfer

"Spiele" kickt Dingolfing aus dem Pokal: "Unglückliche Niederlage" Erste Runde des Bayerischen Totopokals: Dingolfing hadert mit dem Aluminium +++ Landshut mit Willenskraft zum Sieg

Die Vorfreude in diesem niederbayerischen Pokalschlager zwischen den Landesligisten Dingolfing und Landshut war auf beiden Seiten spürbar. Es knisterte im Isarwald-Stadion, als die Fußball-Saison 2025/26 mit diesem Klassiker eingeläutet wurde, der den erhofften Vorgeschmack auf den Saisonbetrieb lieferte. Nachdem Lukas Hochstetter die Hausherren nach einer guten Viertelstunde in Führung brachte, dauerte es keine zehn Minuten, bis "Spiele"-Abwehrmann Alexander Hagl die Partie egalisierte. Bis zum Pausenpfiff blieb es beim 1:1. In der 57. Minute markierte dann Florentin Seferi das 2:1 für die Gäste aus der Bezirkshauptstadt, die die Führung in der Folge über die Ziellinie brachten. Landshut marschiert mit Spielertrainer Sebastian Maier somit in die nächste Runde, der FCD um Coach Tom Seidl kann sich ab sofort voll und ganz auf den bevorstehenden Ligabetrieb konzentrieren. Man darf gespannt bleiben, wie sich die beiden Teams heuer präsentieren werden...

Das Spiel aus Sicht von Dingolfings Trainer Tom Seidl: "Ein sehr intensives und umkämpftes Pokalspiel, in dem sich beide Teams auf Augenhöhe begegnet sind. Unser Führungstreffer war ein Geschenk, doch auch beide Landshuter Tore waren von uns schlecht verteidigt. In der zweiten Hälfte hatten wir mit zwei Alu-Treffern viel Pech, Landshut hat aber auch einmal die Latte getroffen. Am Ende eine unglückliche Niederlage gegen eine richtig gute Gästemannschaft.“