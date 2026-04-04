"Spiele" kassiert 2:2 in der Nachspielzeit - Seebach bleibt auf Kurs

Der TSV Seebach hat mit einem 1:0-Heimsieg gegen Tegernheim Platz zwei gefestigt. – Foto: Harry Rindler

Volles Programm am Karsamstag in der Landesliga Mitte: Der souveräne Tabellenführer SpVgg Landshut musste dabei ganz spät ein Kröte schlucken und ließ sich vom SV Schwandorf-Ettmannsdorf noch ein Ei ins Nest legen - 2:2 hieß es am Ende im Topspiel! Im Verfolgerduell zwischen dem ASV Burglengenfeld und dem SC Luhe-Wildenau (1:1) gab es ebenfalls keinen Sieger. Davon profitiert hat davon der TSV Seebach, der zuhause den FC Tegernheim mit 1:0 besiegte und damit den Aufstiegs-Relegationsplatz zementierte. Großes Aufatmen beim SSV Eggenfelden nach den Schlagzeilen rund um die Trennung von Valdrin Blakaj . Der "V", der fünf der letzten sechs Spiele verlor, konnte mit einem 2:0-Auswärtssieg in Passau für österliche Ruhe sorgen. Immer schwerer wird`s für den FC Teisbach, der auch das sechste Spiel nach der Winterpause verlor. Die Teisbacher gingen zuhause mit 0:4 gegen die DJK Vornbach unter.

Erkan Kara (Chefrainer ASV Burglengenfeld) "Im Grunde sehe ich es wie mein Trainerkollege vom SC Luhe-Wildenau: Es ist ein leistungsgerechtes Remis. Wir wollten uns im Vergleich zum letzten Heimspiel gegen Dingolfing wieder deutlich verbessert präsentieren, das haben wir geschafft. Wir waren wieder viel lauffreudiger und wir hatten unsere Chancen, beispielsweise in der ersten Halbzeit als Leo Knauer nach tollem Zuspiel knapp vorbeigelupft hat. Auch im zweiten Abschnitt hatten wir durch Patrick Käufer noch zwei gute Aktionen nach vorne, und einmal klärt der Keeper nach einer unübersichtlichen Situation stark per Fuß. Insgesamt würde ich sagen war es ein gutes Heimspiel von uns gegen einen guten Gegner, auch wenn uns nach vorne die Durchschlagskraft schon ein wenig gefehlt hat."

Max Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut) "Unterm Strich ein gerechtes Remis, auch wenn`s natürlich immer bitter ist wenn man den Ausgleich in der Nachspielzeit kriegt. Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir das Spiel nicht eher entschieden haben und so blieb eben Schwandorf-Ettmannsdorf bis zum Ende gefährlich. Wir müssen konstatieren: Uns fehlt im Moment die Selbstverständlichkeit der vergangenen Wochen, das war auch schon in Vornbach so. Wir werden intern darüber reden müssen, warum uns aktuell nach vorne ein wenig die Durchschlagskraft fehlt." Christian Most (Cheftrainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf) "Wir sind jetzt mal in der 95. Minute beim Spitzenreiter belohnt worden. Die erste Halbzeit war auf schwer bespielbarem Platz aus meiner Sicht auf gutem Niveau. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und hatten unsere Einschussmöglichkeiten, ehrlich gesagt aber die Landshuter auch. In der zweiten Halbzeit werden wir dann leider für einen schweren Platzfehler brutal bestraft. Bei einem Rückpass verspringt der Ball, und dann sind die Landshuter einfach eiskalt. Aber die Mannschaft hat sich erneut reingehaut wie schon in den vergangenen Wochen. Landshut hatte vielleicht mehr vom Spiel, aber dieses Mal hatten wir einfach auch mal das Spielglück und nehmen zufrieden den Punkt mit nach Hause."



Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach)

"Ein gelungener Nachmittag für uns! Von der ersten Minute an war das eigentlich eine klare Geschichte. Ganz kurz beim Stand von 0:2 wurde es für uns mal brenzlig und unser Keeper musste eingreifen. Ansonsten haben wir im Grunde nichts anbrennen lassen. Mit 40 Punkten haben wir nun unser erstes großes Ziel erreicht. Hut ab vor der Mannschaft, kann ich nur sagen!"



Thomas Seidl (Cheftrainer FC Dingolfing)

"Leider waren bei uns die Akkus heute ziemlich leer. Roding war sehr bissig, taktisch gut eingestellt und näher am Sieg. Daher müssen und können wir mit dem Unentschieden leben."



Lorenz Kowalski (Cheftrainer SpVgg Lam)

"Wir haben nicht gut begonnen und hatten am Anfang zu viel Stress in unserem Spiel. Wir wollten auf Biegen und Brechen sofort ein Tor schießen, das hat uns nicht gut getan. Das 1:0 war dann glücklich durch ein Eigentor. Direkt im Gegenzug haben wir Glück und müssen uns bei unserem Keeper bedanken, dass wir nicht direkt das 1:1 kriegen. Im Anschluss konnten wir dann schon die Drehzahl erhöhen und im Endeffekt haben wir dann einen verdienten Heimsieg eingefahren. In der ein oder anderen Situation hatten wir aber auch Glück, das muss man schon auch sagen."



Wolfgang Beller (Cheftrainer TSV Seebach)

"Wir haben uns unnötigerweise durch eigene Ballverluste immer wieder in Schwierigkeiten gebracht. Tegernheim hat immer wieder lange Bälle nach vorne geschlagen und konnte sich dann im Anschluss auch immer wieder in Szene setzen. Wir haben`s zu umständlich gespielt und haben es einfach verpasst, das 2:0 nachzulegen. So mussten wir bis zum Ende zittern. Aber alles in allem geht der Sieg für uns schon in Ordnung."



Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau)

"Leider kein gutes Spiel heute von uns! Das, was sich Eggenfelden vorgenommen hatte, ging voll auf: Sie standen kompakt, lauerten auf Konter und kämpften um jeden Ball. Dagegen haben wir keine Mittel gefunden. Auf den Punkt gebracht: Das war einfach zu wenig von uns. Deshalb ist der Sieg für Eggenfelden auch verdient."



Max Bachl-Staudinger (Cheftrainer TSV Bogen)

"Schade, da wäre heute definitiv mehr drin gewesen. Wir haben leider nicht an die Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen können. Es war insgesamt kein gutes Match von beiden Teams. Wir konnten im Gegensatz zum Gegner leider unsere Chancen nicht nutzen. Und dann gehst du halt als Verlierer vom Platz, so ist halt Fußball. Aber weiter geht`s: Jetzt werden wir nach anstrengenden Wochen erst mal ein paar Tage regenerieren. In der kommenden Woche haben wir dann ein Heimspiel, da wollen wir dann wieder Gas geben."



Simon Sigl (Cheftrainer TSV Bad Abbach)

"Wir haben uns heute selbst geschlagen, gerieten durch zwei individuelle Fehler 0:2 in Rückstand. In der zweiten Halbzeit kann ich meiner Mannschaft den Willen gar nicht absprechen. Dennoch sind wir gegen ein stark verteidigendes Kötzting einfach zu zu wenig klaren Tormöglichkeiten gekommen. Am Ende haben wir uns diese Niederlage selbst zuzuschreiben, daher erwarte ich kommenden Freitag gegen Bogen eine deutliche Reaktion."