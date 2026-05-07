"Spiele" kann schon (fast) alles klar machen - Teisbach ebenso

Sollte der TSV Seebach am Freitagabend sein Heimspiel gegen den SV Etzenricht nicht gewinnen und die SpVgg Landshut am Sonntag ihre Pflichtaufgabe beim Absteiger FC Kosova Regensburg siegreich gestalten, dann würde die Maier-Truppe vorzeitig als Meister feststehen. Da aber nicht davon auszugehen ist, dass die formstarke Beller-Formation auf heimischen Geläuf patzt, wird es wohl so werden, dass die "Spiele" ihre Meistersause noch vertagen muss. Mit einem Dreier am Weinweg wäre aber fast alles klar, denn dann würden Sossau, Past & Co. nicht nur mit einem Vorsprung von drei Zählern - bei identischem direkten Vergleich - ins Saisonfinale gehen, sondern auch mit der deutlich besseren Torverhältnis gegenüber dem Tabellenzweiten. (Anm. d. Red.: Landshut hat derzeit +51, Seebach +39)
Der FC Teisbach wird am Freitagabend gespannt nach Bad Kötzting blicken. Gewinnt Mitkonkurrent TB 03 Roding beim Landkreiskontrahenten nicht, ist für die Kicker vom Erlenweg der Einzug in die Relegation perfekt. Das Auswärtsmatch beim FC Tegernheim kann für Harlander, Schreiner und Kameraden also im Optimalfall keine Bedeutung mehr haben. Am Freitagabend kommt es zudem zum Derby zwischen dem SSV Eggenfelden und dem FC Dingolfing, der seit inzwischen zehn Partien am Stück ungeschlagen ist.
Der TSV Bogen hat den Rangvierten ASV Burglengenfeld zu Gast, der 1. FC Passau erwartet den SC Luhe-Wildenau. Die DJK Vornbach gibt ihre Visitenkarte am Sonntag-Nachmittag beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf ab.
Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Wir haben mit dem TSV Seebach den nächsten Riesenbrocken vor der Brust. Ähnlich wie in der Vorwoche gegen Lam wollen wir uns bestmöglich dagegenstemmen und uns dadurch vielleicht auch das nötige Spielglück erarbeiten. Vielleicht können wir das Unmögliche möglich machen, der Glaube daran besteht.“
Personalien: Es sieht wieder etwas besser aus, denn mit Martin Pasieka und Andreas Koppmann kehren zwei Leistungsträger ins Team zurück, die in der Vorwoche kurzfristig nicht zur Verfügung standen.
Personalien: Mittelfeld-Lenker Max Wilhelm hat sich im Abschlusstraining verletzt und wird ausfallen.
Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Gegen Passau waren die letzten Spiele alle sehr eng. Ich gehe auch dieses Mal von einem Duell auf Augenhöhe aus, das durch Kleinigkeiten entschieden werden wird. Wir wollen allerdings auch die zweite Fahrt innerhalb einer Woche in den Landkreis Passau mit Punkten belohnen.“
Personalien: Innenverteidiger Daniel Ettl ist wieder an Bord.
Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Wir haben unser Saisonziel mit Bravour erreicht. 60 Punkte in einer starken Landesliga Mitte, das war ein hartes Stück Arbeit. Darauf sind wir stolz und diese Marke spricht für die Weiterentwicklung dieser Mannschaft. Aktuell haben wir einen Punkteschnitt von 1,875 pro Spiel. - eigentlich hervorragend. Ambitionierte Trainer sollten aber jetzt an einen Schnitt von 1,9 ran wollen. Mal sehen, ob unser Tank das noch hergibt. Bogen ist eine gute Mannschaft, die in allen Mannschaftsbereichen gute Spieler hat. Sie haben mehrfach bewiesen, dass sie es mit jedem Gegner aufnehmen können. Was hat sie in den letzten Wochen ein wenig ausgebremst? Sicherlich die Tatsache, dass es für sie nach dem erreichten Klassenerhalt um nichts mehr geht. Deshalb sehe ich ein 50/50-Spiel. Letztendlich wird die Tagesform sowie die Anzahl an Spielern der jeweiligen Mannschaft, welche nochmal über die Grenze hinaus gehen wollen, entscheiden. Ich hoffe, das sind wir. Der Heimauftritt gegen Bad Kötzting stimmt mich positiv.“
Personalien: Der Kader könnte sich aufgrund von wieder auftretenden Themen verändern, allerdings eher in eine reduzierte Form. Genaue Angaben machte Kara allerdings keine.
Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften: Bei uns geht es um den direkten Klassenerhalt, während Teisbach die Punkte für die Relegation braucht. Wir haben das verloren gegangene Hinspiel noch in Erinnerung. Dementsprechend wissen wir schon um die Qualitäten von Teisbach. Nichtsdestotrotz ist es ein Heimspiel und wir wollen die Punkte unbedingt daheim lassen.“
Personalien: Mit Spielführer Maximilian Wasmeier, Florian Schwab und Tobias Schwarzmeier sind weiterhin mehrere Spieler angeschlagen und noch fraglich.
Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Die Partie beim FC Tegernheim wird uns am vorletzten Spieltag nochmal alles abverlangen. Der Gegner hat enorme Qualität im Kader. Insbesondere der Offensive, mit fünf Akteuren mit zweistelliger Scorerzahl, sollten wir natürlich besondere Aufmerksamkeit schenken."
Personalien: Philipp Bauer, Jonas Biendl, Franz Gruber, Philipp Hopper, Lukas Meindl und Onur Ünce fehlen allesamt wegen Verletzungen. Sebastian Weber fehlt studienbedingt. Dazu gibts noch krankheitsbedingte Fragezeichen.
Lum Gashi (Interimstrainer FC Kosova Regensburg): "Landshut wird bei uns die Meisterschaft klarmachen wollen. Für uns gilt es erneut, zusammenzustehen und dass jeder für jeden läuft. So wie wir es in Bad Abbach getan haben. Wir versuchen uns zu belohnen.“
Personalien: Defensivmann Tomas Zisopoulos hat sich aus privaten Gründen fürs Wochenende abgemeldet. Eine lange Zwangspause droht Offensivposten Eddievaldo Dos Santos, der sich schwer am Knie verletzt. Ansonsten sollten außer den Dauerpatienten alle Mann an Bord sein.
Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Aus dem Tegernheim-Spiel können wir sehr viel mitnehmen - vor allem sind wir jedoch sehr froh über den Sieg. Bei Kosova Regensburg werden wir es genauso angehen, wie alle anderen Spiele davor auch. Mit voller Konzentration, einem klaren Plan und einer positiven Energie, um weitere wichtige drei Punkte zu holen."
Personalien: Pünktlich zum Saisonendspurt sind wieder alle Mann fit, wahrscheinlich auch Coach Maier.
Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Im letzten Heimspiel der Saison wollen wir nochmal alles versuchen, die drei Punkte in Ettmannsdorf zu lassen. Sollte uns dieser Heimsieg gelingen, würden wir nicht nur der anvisierten 60-Punkte-Marke deutlich näher kommen. Sondern wir würden dadurch auch unserem langjährigen Torhüter und absoluten Leistungsträger Wolfgang Hesl einen passenden Abschied vor heimischer Kulisse bereiten. Aufgrund dessen werden wir nochmal alle unsere Kräfte bündeln, um dieses Vorhaben umzusetzen. Der starke Aufsteiger aus Vornbach wird es uns aber nicht leicht machen. Sehr viel individuelle Qualität im Kader machen den Gast zu einer schwierigen Aufgabe. Deshalb gilt wie in den letzten Wochen: im Angriff die Torchancen effektiver zu nutzen und in der Defensive weniger Tore zu kassieren.“
Personalien: Aufgrund einer Adduktorenverletzung hat sich mit Spielgestalter Lukas Rothut wohl ein weiterer Spieler vorzeitig in die Sommerpause verabschiedet.
Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Mittlerweile kommen wir ziemlich auf der letzten Rille daher und die lange Saison macht sich bemerkbar. Nichtsdestotrotz wollen wir uns in Ettmannsdorf ordentlich verkaufen und nicht leer ausgehen."
Personalien: Mit Kapitän Daniel Fuchs sowie den Defensivkräften Thomas Schacherbauer und Quirin Bruckbauer sind absolute Schlüsselspieler nicht dabei. Top-Scorer Thomas Schopf ist ohnehin schon seit mehreren Wochen außer Gefecht. Außerdem sind Maximilian Schröger und Nicolas Hutterer keine Optionen.