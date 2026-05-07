"Spiele" kann schon (fast) alles klar machen - Teisbach ebenso

Die SpVgg Landshut reist als haushoher Favorit zum FC Kosova Regensburg – Foto: Paul Hofer

Sollte der TSV Seebach am Freitagabend sein Heimspiel gegen den SV Etzenricht nicht gewinnen und die SpVgg Landshut am Sonntag ihre Pflichtaufgabe beim Absteiger FC Kosova Regensburg siegreich gestalten, dann würde die Maier-Truppe vorzeitig als Meister feststehen. Da aber nicht davon auszugehen ist, dass die formstarke Beller-Formation auf heimischen Geläuf patzt, wird es wohl so werden, dass die "Spiele" ihre Meistersause noch vertagen muss. Mit einem Dreier am Weinweg wäre aber fast alles klar, denn dann würden Sossau, Past & Co. nicht nur mit einem Vorsprung von drei Zählern - bei identischem direkten Vergleich - ins Saisonfinale gehen, sondern auch mit der deutlich besseren Torverhältnis gegenüber dem Tabellenzweiten. (Anm. d. Red.: Landshut hat derzeit +51, Seebach +39) Der FC Teisbach wird am Freitagabend gespannt nach Bad Kötzting blicken. Gewinnt Mitkonkurrent TB 03 Roding beim Landkreiskontrahenten nicht, ist für die Kicker vom Erlenweg der Einzug in die Relegation perfekt. Das Auswärtsmatch beim FC Tegernheim kann für Harlander, Schreiner und Kameraden also im Optimalfall keine Bedeutung mehr haben. Am Freitagabend kommt es zudem zum Derby zwischen dem SSV Eggenfelden und dem FC Dingolfing, der seit inzwischen zehn Partien am Stück ungeschlagen ist. Der TSV Bogen hat den Rangvierten ASV Burglengenfeld zu Gast, der 1. FC Passau erwartet den SC Luhe-Wildenau. Die DJK Vornbach gibt ihre Visitenkarte am Sonntag-Nachmittag beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf ab.

Morgen, 18:15 Uhr TSV Seebach Seebach SV Etzenricht Etzenricht 18:15 PUSH





Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Etzenricht kämpft noch um den direkten Klassenerhalt und hat speziell im Frühjahr konstant gepunktet. Wir stellen uns auf einen Gegner ein, der sehr tief stehen und auf Umschaltmomente sowie Standards lauern wird. Darauf müssen wir uns vorbereiten, wollen aber selbstverständlich drei Punkte holen."





Personalien: Mittelstürmer Patrick Pfisterer ist angeschlagen und wird wohl - wenn überhaupt - nur für einen Kurzeinsatz in Frage kommen. Jonas Brunner ist erneut keine Option.







Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Wir haben mit dem TSV Seebach den nächsten Riesenbrocken vor der Brust. Ähnlich wie in der Vorwoche gegen Lam wollen wir uns bestmöglich dagegenstemmen und uns dadurch vielleicht auch das nötige Spielglück erarbeiten. Vielleicht können wir das Unmögliche möglich machen, der Glaube daran besteht.“ Personalien: Es sieht wieder etwas besser aus, denn mit Martin Pasieka und Andreas Koppmann kehren zwei Leistungsträger ins Team zurück, die in der Vorwoche kurzfristig nicht zur Verfügung standen.









Morgen, 19:30 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden FC Dingolfing Dingolfing 19:30 live PUSH





Martin Stoller (Spielertrainer SSV Eggenfelden): "Nach einer turbulenten Saison wollen wir uns im letzten Heimspiel mit einem Erfolgserlebnis von unseren Zuschauern verabschieden. Mit Dingolfing erwartet uns die derzeit formstärkste Mannschaft und wir warten schon seit ein paar Wochen auf einen Sieg. Die Rollen sind daher klar verteilt."



Personalien: Thomas König muss ersetzt werden. Ob der zuletzt fehlende Teodor Popa im Kader steht, ist ungewiss.





Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Mit dem Verlauf der Frühjahrsrunde sind wir mehr als zufrieden. Trotzdem wird es im Training mittlerweile schon etwas zäh und man merkt, dass sich die Saison dem Ende zuneigt. Im Derby in Eggenfelden müssen wir uns nochmal hochfahren, denn nur mit einer Top-Einstellung wird dort etwas zu holen sein. Ich rechne mit einem motivierten Gegner, der sich in seinem letzten Heimspiel bestimmt nochmal von seiner besten Seiten präsentieren will und fußballerisch ohnehin richtig gut unterwegs ist.“ Martin Stoller (Spielertrainer SSV Eggenfelden): "Nach einer turbulenten Saison wollen wir uns im letzten Heimspiel mit einem Erfolgserlebnis von unseren Zuschauern verabschieden. Mit Dingolfing erwartet uns die derzeit formstärkste Mannschaft und wir warten schon seit ein paar Wochen auf einen Sieg. Die Rollen sind daher klar verteilt."Personalien: Thomas König muss ersetzt werden. Ob der zuletzt fehlende Teodor Popa im Kader steht, ist ungewiss.Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Mit dem Verlauf der Frühjahrsrunde sind wir mehr als zufrieden. Trotzdem wird es im Training mittlerweile schon etwas zäh und man merkt, dass sich die Saison dem Ende zuneigt. Im Derby in Eggenfelden müssen wir uns nochmal hochfahren, denn nur mit einer Top-Einstellung wird dort etwas zu holen sein. Ich rechne mit einem motivierten Gegner, der sich in seinem letzten Heimspiel bestimmt nochmal von seiner besten Seiten präsentieren will und fußballerisch ohnehin richtig gut unterwegs ist.“ Personalien: Mittelfeld-Lenker Max Wilhelm hat sich im Abschlusstraining verletzt und wird ausfallen.









Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Wir wollen unseren drei scheidenden Trainern einen erfolgreichen Abschluss im Dreiflüssestadion bereiten. Mit einem Sieg können wir zudem noch an Luhe-Wildeanu vorbeiziehen – das ist zusätzliche Motivation für die Mannschaft. Deshalb werden wir alles reinwerfen, um uns vor unseren Zuschauern noch einmal stark zu präsentieren.“



Personalien: Christian Fischer steht auf der Kippe - ansonsten gibt es keine Veränderungen.



Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Wir wollen unseren drei scheidenden Trainern einen erfolgreichen Abschluss im Dreiflüssestadion bereiten. Mit einem Sieg können wir zudem noch an Luhe-Wildeanu vorbeiziehen – das ist zusätzliche Motivation für die Mannschaft. Deshalb werden wir alles reinwerfen, um uns vor unseren Zuschauern noch einmal stark zu präsentieren.“Personalien: Christian Fischer steht auf der Kippe - ansonsten gibt es keine Veränderungen. Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Gegen Passau waren die letzten Spiele alle sehr eng. Ich gehe auch dieses Mal von einem Duell auf Augenhöhe aus, das durch Kleinigkeiten entschieden werden wird. Wir wollen allerdings auch die zweite Fahrt innerhalb einer Woche in den Landkreis Passau mit Punkten belohnen.“ Personalien: Innenverteidiger Daniel Ettl ist wieder an Bord.



Der TSV Bogen um Routinier Michael Faber möchte im schweren Heimspiel gegen den ASV Burglengenfeld die dritte Niederlage in Folge verhindern – Foto: Paul Hofer





Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Wir wollen im letzten Heimspiel nochmal eine gute Leistung auf den Platz bringen, um die Saison positiv abzuschließen. Ich erwarte, dass meine Mannschaft nach den letzten beiden Spielen wieder ein anderes Gesicht zeigt und sich voll reinhaut."



Personalien: Sicher fehlen werden Moritz Matschoss und Jakob Schötz. Zudem gibt es noch die eine oder andere Unklarheit. Wieder geplant werden kann mit den beiden zuletzt im Urlaub weilenden Noah Winter und Rozart Burgaj.





Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Wir wollen im letzten Heimspiel nochmal eine gute Leistung auf den Platz bringen, um die Saison positiv abzuschließen. Ich erwarte, dass meine Mannschaft nach den letzten beiden Spielen wieder ein anderes Gesicht zeigt und sich voll reinhaut."Personalien: Sicher fehlen werden Moritz Matschoss und Jakob Schötz. Zudem gibt es noch die eine oder andere Unklarheit. Wieder geplant werden kann mit den beiden zuletzt im Urlaub weilenden Noah Winter und Rozart Burgaj. Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Wir haben unser Saisonziel mit Bravour erreicht. 60 Punkte in einer starken Landesliga Mitte, das war ein hartes Stück Arbeit. Darauf sind wir stolz und diese Marke spricht für die Weiterentwicklung dieser Mannschaft. Aktuell haben wir einen Punkteschnitt von 1,875 pro Spiel. - eigentlich hervorragend. Ambitionierte Trainer sollten aber jetzt an einen Schnitt von 1,9 ran wollen. Mal sehen, ob unser Tank das noch hergibt. Bogen ist eine gute Mannschaft, die in allen Mannschaftsbereichen gute Spieler hat. Sie haben mehrfach bewiesen, dass sie es mit jedem Gegner aufnehmen können. Was hat sie in den letzten Wochen ein wenig ausgebremst? Sicherlich die Tatsache, dass es für sie nach dem erreichten Klassenerhalt um nichts mehr geht. Deshalb sehe ich ein 50/50-Spiel. Letztendlich wird die Tagesform sowie die Anzahl an Spielern der jeweiligen Mannschaft, welche nochmal über die Grenze hinaus gehen wollen, entscheiden. Ich hoffe, das sind wir. Der Heimauftritt gegen Bad Kötzting stimmt mich positiv.“ Personalien: Der Kader könnte sich aufgrund von wieder auftretenden Themen verändern, allerdings eher in eine reduzierte Form. Genaue Angaben machte Kara allerdings keine.





Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr FC Tegernheim Tegernheim FC Teisbach Teisbach 15:00 PUSH





Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften: Bei uns geht es um den direkten Klassenerhalt, während Teisbach die Punkte für die Relegation braucht. Wir haben das verloren gegangene Hinspiel noch in Erinnerung. Dementsprechend wissen wir schon um die Qualitäten von Teisbach. Nichtsdestotrotz ist es ein Heimspiel und wir wollen die Punkte unbedingt daheim lassen.“ Personalien: Mit Spielführer Maximilian Wasmeier, Florian Schwab und Tobias Schwarzmeier sind weiterhin mehrere Spieler angeschlagen und noch fraglich.



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Die Partie beim FC Tegernheim wird uns am vorletzten Spieltag nochmal alles abverlangen. Der Gegner hat enorme Qualität im Kader. Insbesondere der Offensive, mit fünf Akteuren mit zweistelliger Scorerzahl, sollten wir natürlich besondere Aufmerksamkeit schenken." Personalien: Philipp Bauer, Jonas Biendl, Franz Gruber, Philipp Hopper, Lukas Meindl und Onur Ünce fehlen allesamt wegen Verletzungen. Sebastian Weber fehlt studienbedingt. Dazu gibts noch krankheitsbedingte Fragezeichen.





So., 10.05.2026, 15:00 Uhr FC Kosova Regensburg FC Kosova SpVgg Landshut SpV Landshut 15:00 PUSH





Lum Gashi (Interimstrainer FC Kosova Regensburg): "Landshut wird bei uns die Meisterschaft klarmachen wollen. Für uns gilt es erneut, zusammenzustehen und dass jeder für jeden läuft. So wie wir es in Bad Abbach getan haben. Wir versuchen uns zu belohnen.“ Personalien: Defensivmann Tomas Zisopoulos hat sich aus privaten Gründen fürs Wochenende abgemeldet. Eine lange Zwangspause droht Offensivposten Eddievaldo Dos Santos, der sich schwer am Knie verletzt. Ansonsten sollten außer den Dauerpatienten alle Mann an Bord sein.



Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Aus dem Tegernheim-Spiel können wir sehr viel mitnehmen - vor allem sind wir jedoch sehr froh über den Sieg. Bei Kosova Regensburg werden wir es genauso angehen, wie alle anderen Spiele davor auch. Mit voller Konzentration, einem klaren Plan und einer positiven Energie, um weitere wichtige drei Punkte zu holen."



Personalien: Pünktlich zum Saisonendspurt sind wieder alle Mann fit, wahrscheinlich auch Coach Maier.





