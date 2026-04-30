"Spiele" kann Meister-Meilenstein setzen, Teisbach "Big Points" holen

Die SpVgg Landshut kann einen großen Schritt Richtung Titel machen – Foto: Alfred Brumbauer

Gewinnt die SpVgg Landshut zwei ihrer drei letzten Begegnungen, dann kehren die Dreihelmstädter nach elf Jahren in die Bayernliga zurück. Im Heimspiel gegen den FC Tegernheim können Zischler, Oswald, Plomer & Co. mit einem Sieg das Tor zur zweithöchsten Amateurklasse weit aufstoßen. Verfolger TSV Seebach, der drei Punkte hinter dem Primus liegt - der direkte Vergleich ist identisch, allerdings hat die "Spiele" aktuell um ein 13 Treffer besseres Torverhältnis - steht vor dem schweren Gang zum formstarken 1. FC Passau, der zuletzt viermal in Folge erfolgreich war. Bereits am Maifeiertag hat der FC Teisbach den SSV Eggenfelden zu Gast. Behält der Neuling etwas Zählbares am Erlenweg, wäre das ein großer Schritt Richtung Relegation. Ebenfalls schon am Freitag kreuzen der FC Dingolfing und der TSV Bogen die Klingen. Die DJK Vornbach hat am Samstag gegen den SC Luhe-Wildenau Heimrecht.

Morgen, 14:30 Uhr FC Teisbach Teisbach SSV Eggenfelden Eggenfelden 14:30 live PUSH



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Wir freuen uns auf das nächste Niederbayern-Derby, nehmen die Rolle des Außenseiters gerne wieder an und versuchen natürlich, die Punkte in Teisbach zu behalten."



Personalien: Der am Saisonende scheidende Chefanweiser lässt sich im Vorfeld nicht in die Karten schauen: "Neben den Langzeitverletzten gibt es einige angeschlagene Spieler. Ob sich der Kader gegenüber der letzten Partie verändert, wird sich erst kurzfristig entscheiden."











Martin Stoller (Spielertrainer SSV Eggenfelden): "Teisbach braucht unbedingt Punkte, dementsprechend wird es eine schwere Aufgabe. Der Gegner hat zwei seiner vergangenen drei Begegnungen gewonnen und seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Wir wollen aber den zu erwartenden Kampf annehmen und einen Sieg holen."



Personalien: Bis auf die Dauerpatienten sind alle Akteure einsatzfähig. Einzig Teodor Popa steht noch auf der Kippe.















Morgen, 14:00 Uhr FC Dingolfing Dingolfing TSV Bogen Bogen 14:00 live PUSH



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Bogen spielt bereits seit dem vergangenen Herbst sehr stabil, hat beispielsweise gegen Tabellenführer Landshut vier von sechs möglichen Punkten geholt. Eine Mannschaft, in der Qualität steckt und gegen die wir uns schon im Hinspiel sehr schwer getan haben. Wir können aber mit breiter Brust in dieses Duell gehen, haben in den vergangenen Wochen viel Selbstvertrauen getankt und wollen das zehnte Mal in Folge ungeschlagen bleiben.“



Personalien: Frode Füllner steht wieder im ansonsten unveränderten Aufgebot.





Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Wir wollen uns anders präsentieren als zu Hause gegen Teisbach und wieder an unsere Leistungsgrenze kommen. Ansonsten werden wir gegen eine starke Dingolfinger Mannschaft nichts holen können."



Personalien: Rozart Burgaj weilt weiter im Urlaub, Youngster Bastian Schmid ist gesperrt und Moritz Matschoss verletzt. Ein paar weitere Akteure - darunter Spielführer Patrick Fuchs - sind angeschlagen.



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Bogen spielt bereits seit dem vergangenen Herbst sehr stabil, hat beispielsweise gegen Tabellenführer Landshut vier von sechs möglichen Punkten geholt. Eine Mannschaft, in der Qualität steckt und gegen die wir uns schon im Hinspiel sehr schwer getan haben. Wir können aber mit breiter Brust in dieses Duell gehen, haben in den vergangenen Wochen viel Selbstvertrauen getankt und wollen das zehnte Mal in Folge ungeschlagen bleiben.“Personalien: Frode Füllner steht wieder im ansonsten unveränderten Aufgebot.Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Wir wollen uns anders präsentieren als zu Hause gegen Teisbach und wieder an unsere Leistungsgrenze kommen. Ansonsten werden wir gegen eine starke Dingolfinger Mannschaft nichts holen können."Personalien: Rozart Burgaj weilt weiter im Urlaub, Youngster Bastian Schmid ist gesperrt und Moritz Matschoss verletzt. Ein paar weitere Akteure - darunter Spielführer Patrick Fuchs - sind angeschlagen.





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "In Luhe-Wildenau konnten wir überraschen, dementsprechend motiviert werden die Gäste anreisen. Zu Hause wollen wir nicht leer ausgehen , dafür müssen wir aber die starke Offensive der Gäste in den Griff bekommen."



Personalien: Es bleibt gegenüber der Vorwoche alles beim Alten.



Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "In Luhe-Wildenau konnten wir überraschen, dementsprechend motiviert werden die Gäste anreisen. Zu Hause wollen wir nicht leer ausgehen , dafür müssen wir aber die starke Offensive der Gäste in den Griff bekommen."Personalien: Es bleibt gegenüber der Vorwoche alles beim Alten. Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Mit Vornbach treffen wir auf einen Aufsteiger, der eine richtig gute erste Landesliga-Saison spielt und über ein spielstarkes Kollektiv verfügt. Das wird eine richtig knifflige Aufgabe für uns. Wir wollen versuchen, den Schwung der zweiten Halbzeit gegen Seebach mit nach Vornbach zu nehmen und dort punkten.“ Personalien: Zusätzlich zu den Dauerpatienten muss dieses Mal auch Innenverteidiger Daniel Ettl passen.







Der TSV Seebach steht beim 1. FC Passau vor einer kniffeligen Auswärtsaufgabe – Foto: Michael Birkner









Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Wir haben in den letzten Wochen ordentlich Selbstvertrauen tanken können und gehen daher optimistisch in das Heimspiel gegen Seebach. Der Tabellenzweite ist zwar in der Favoritenrolle - ärgern wollen wir unsere Gäste aber dennoch."



Personalien: Beim Mittwoch-Match in Roding gab es für den FCP nicht nur drei Punkte, sondern auch keine Blessuren. Somit steht erneut das gleiche Aufgebot zur Verfügung.





Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "In Luhe-Wildenau haben wir eine gute erste Hälfte gespielt und es verpasst, höher als 1:0 zu führen. Nach der Pause haben wir den Zugriff verloren und mussten uns am Ende mit einem leistungsgerechten Unentschieden zufrieden geben. Das ist kein Beinbruch, zumal wir nach der Winterpause immer noch ungeschlagen sind und das eine hervorragende Leistung ist. In Passau wartet das nächste schwere Spiel auf uns. Der Gegner spielt eine gute Saison und ist spielerisch stark. Trotzdem wollen wir drei Punkte ergattern."



Personalien: Patryk Richert hat das Training nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder aufgenommen, wird aber vermutlich noch keine Option ist. Weiterhin nicht dabei sind Jonas Brunner und Timo Sokol.





Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut FC Tegernheim Tegernheim 15:00 live PUSH



Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Der souveräne Sieg in Eggenfelden hat uns sehr gut getan. Den Schwung wollen wir mitnehmen. Mit Tegernheim kommt ein unangenehmer Gegner zu uns. Das ist der Mannschaft jedoch bewusst und wir werden alles reinlegen, um die Punkte bei uns zu lassen.





Personalien: Kenneth Sigl, Tobias Steer und Alexander Hagl werden vermutlich in den Kader zurückkehren. Bei Spielertrainer Maier wird es wahrscheinlich zu knapp. Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Beim Spitzenreiter sind wir natürlich krasser Außenseiter. Landshut ist von der Qualität her mit Sicherheit die stärkste Mannschaft in der Liga und steht verdient an der Tabellenspitze. Nichtsdestotrotz brauchen wir noch dringend Punkte für den Klassenerhalt. Wir waren im Hinspiel ganz nah an einem Punktgewinn dran und werden alles raushauen, um etwas mitzunehmen.“ Personalien: Kapitän Maximilian Wasmeier, Tobias Schwarzmeier und Florian Schwab sind allesamt angeschlagen und deshalb fraglich.











Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Der souveräne Sieg in Eggenfelden hat uns sehr gut getan. Den Schwung wollen wir mitnehmen. Mit Tegernheim kommt ein unangenehmer Gegner zu uns. Das ist der Mannschaft jedoch bewusst und wir werden alles reinlegen, um die Punkte bei uns zu lassen.