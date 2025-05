Spiele in Giesing laut „wie ein Kriegsgebiet“: Anwohner fordern Maulkorb für Löwen

München – Es muss sich etwas ändern in Giesing, finden Anwohner des Stadions an der Grünwalder Straße. Während den Spielen des TSV 1860 München sei der Sprecher viel zu laut, das könne nicht erlaubt sein, schreiben sie an den zuständigen Bezirksausschuss (BA) 18. „Ein Anruf beim Verein hatte leider keine Wirkung gezeigt.“ Dabei hätten die Löwen doch eine Verantwortung gegenüber den Anwohnern.