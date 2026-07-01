Spiele heute: SCG & Kalchreuth gegen Fürth – SCE gegen Bezirksligist

Der SV Buckenhofen ist nach dem Testspiel gegen Coburg heute erneut im Einsatz. – Foto: Wolfgang Zink

Nach dem 4:1 gegen Heideck trifft der SC Großschwarzenlohe heute auf die SpVgg Greuther Fürth II. Zeitgleich testet die U19 des Kleeblatts gegen den FC Kalchreuth. Der TSV 1860 Weißenburg duelliert sich mit der DJK Limes. Die Partie zwischen Alesheim und dem ASV Vach, der bereits gestern im Einsatz war, entfällt. Dafür rollt der Ball andernorts: Der 1. FC Schnaittach fordert Regionalliga-Aufsteiger SC Eltersdorf heraus, während der SV Buckenhofen den SC Markt Heiligenstadt empfängt. Außerdem jagen heute die Bezirksligisten der SpVgg Weißenohe, der Sportfreunde Dinkelsbühl und des SC Aufkirchen dem Leder nach. Der Testspiel-Check aus Mittelfranken vom 30. Juni bis zum 1. Juli im Überblick!

Heute, 19:00 Uhr SC Aufkirchen Aufkirchen SV Mosbach Mosbach 19:00 PUSH

Rzonsa-Doppelpack, Dämpfer für Feucht – Großschwarzenlohe in Torlaune: Der Testspiel-Check vom 30. Juni

Teams der Landesliga Nordost: Großschwarzenlohe in Torlaune – Rzonsa-Doppelpack für Forchheim

Ein spätes Happy End, ein souveräner Favoritensieg und ein Last-Minute-Remis prägten die Testspiele der Landesliga-Nordost-Teams. Erst in der 84. Minute erlöste der EEx-Schweinfurter Alexander Ochs den SV Unterreichenbach beim knappen 1:0-Erfolg gegen den ASV Vach.

Deutlich torreicher machte es der SC Großschwarzenlohe: Nach einem frühen Gegentor durch Maximilian Schwarz drehte der SCG das Spiel beim TSV Heideck komplett und feierte dank Michael Stöber, Burc Takmak, Maximilian Takacs und Robin Renner einen klaren 4:1-Sieg. Es ist der erste Testspielsieg für Neu-Trainer Marco Ried, für dessen Team es heute am Mittwoch, dem 1. Juli direkt weitergeht.

Eine Aufholjagd zeigte auch die SpVgg Jahn Forchheim: Nach einem Zwei-Tore-Rückstand gegen den TSV Hirschaid rettete Christian Rzonsa per Doppelpack noch ein 2:2-Unentschieden.

Nicht ganz rund lief es für den 1. SC Feucht, der beim ASV Zirndorf trotz eines Tores von Francis Zuch nicht über ein 1:1 hinauskam. Komplett ohne Treffer blieben der TSC Neuendettelsau beim schnellen 0:1 gegen den SGV Nürnberg-Fürth 1883 sowie der ASV Weisendorf, der sich dem TSV Abtswind im Laufe der zweiten Halbzeit noch deutlich mit 0:3 geschlagen geben musste.

Die Spiele der Landesliga-Teams zum Durchklicken: Ochs-Tor reicht Unterreichenbach –

SV Unterreichenbach – ASV Vach 1:0

Tore: 1:0 Alexander Ochs (84.)

TSV Heideck – SC Großschwarzenlohe 1:4

Schiedsrichter: Frank Mühlenberg (Georgensgmünd) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Maximilian Schwarz (2.), 1:1 Michael Stöber (15.), 1:2 Burc Takmak (32.), 1:3 Maximilian Takacs (35.), 1:4 Robin Renner (47.)

ASV Zirndorf – 1. SC Feucht 1:1

Tore: 1:0 Lyubomyr Vasyuta (21.), 1:1 Francis Zuch (50.)

TSV Abtswind – ASV Weisendorf 3:0

Schiedsrichter: Maximilian Ziegler (Lindach)

Tore: 1:0 Jannis Vierneisel (52.), 2:0 Elias Röding (87.), 3:0 Vincent Held (89.)

TSC Neuendettelsau – SGV Nürnberg-Fürth 1883 0:1

Tore: 0:1 Daniel Fech (7.)

SpVgg Jahn Forchheim – TSV Hirschaid 2:2

Schiedsrichter: Manuel Seidenath

Tore: 0:1 Felix Böhmer (42.), 0:2 Yannick Leisgang (51.), 1:2 Christian Rzonsa (54.), 2:2 Christian Rzonsa (82.) ______________________________________________ Eure Testspiele fehlen auf FuPa? Jetzt Spiele blitzschnell anlegen oder schreibt uns auf Instagram oder per E-Mail an mittelfranken@fupa.net.

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Die weiteren Testspiele auf Bezirksebene vom 30. Juni: Ottensoos und Uffenheim siegen klar – Meckenhausen verspielt Führung

Mit Meckenhausen, Uffenheim und Ottensoos waren drei weitere Bezirksligisten am Dienstag im Einsatz. Meckenhausen führte zur Pause gegen Breitenbrunn, kassierte am Ende aber eine 0:1-Niederlage. Uffenheim machte es umgekehrt und drehte in der zweiten Hälfte auf. Nach torlosen 45 Minuten trafen Bößendörfer, Krebelder, Kreischer und Becker gegen die SG Ippesheim/Gollhofen. Ottensoos siegte derweil trotz Doppelpack von Antonio Katusic (9., 85.) gegen Hajduk München.