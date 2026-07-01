 2026-07-01T07:36:38.002Z

Testspiel

Spiele heute: SCG & Kalchreuth gegen Fürth – SCE gegen Bezirksligist

Der Testspielcheck: Großschwarzenlohe & Kalchreuth fordern Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth – Schnaittach empfängt Eltersdorf

von Boris Manz · Heute, 18:18 Uhr · 0 Leser
Der SV Buckenhofen ist nach dem Testspiel gegen Coburg heute erneut im Einsatz.
Der SV Buckenhofen ist nach dem Testspiel gegen Coburg heute erneut im Einsatz. – Foto: Wolfgang Zink

Verlinkte Inhalte

noch nicht zugeordnet
Landesliga Nordost
BZL Mittelfr. Nord
BZL Mittelfranken Süd
KL2

Nach dem 4:1 gegen Heideck trifft der SC Großschwarzenlohe heute auf die SpVgg Greuther Fürth II. Zeitgleich testet die U19 des Kleeblatts gegen den FC Kalchreuth. Der TSV 1860 Weißenburg duelliert sich mit der DJK Limes. Die Partie zwischen Alesheim und dem ASV Vach, der bereits gestern im Einsatz war, entfällt. Dafür rollt der Ball andernorts: Der 1. FC Schnaittach fordert Regionalliga-Aufsteiger SC Eltersdorf heraus, während der SV Buckenhofen den SC Markt Heiligenstadt empfängt. Außerdem jagen heute die Bezirksligisten der SpVgg Weißenohe, der Sportfreunde Dinkelsbühl und des SC Aufkirchen dem Leder nach. Der Testspiel-Check aus Mittelfranken vom 30. Juni bis zum 1. Juli im Überblick!

Die Tests der Top-Teams in Mittelfranken vom 1. Juli auf einen Blick

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Schnaittach
1. FC SchnaittachSchnaittach
SC Eltersdorf
SC EltersdorfEltersdorf
1
0

Heute, 19:00 Uhr
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
SC Markt Heiligenstadt
SC Markt HeiligenstadtHeiligenst.
19:00

Heute, 19:00 Uhr
TSV Ebermannstadt
TSV EbermannstadtEberm.stadt
SpVgg Weißenohe
SpVgg WeißenoheWeißenohe
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Ornbau
SV OrnbauOrnbau
SV Sportfreunde Dinkelsbühl
SV Sportfreunde DinkelsbühlDinkelsbühl
19:00

Heute, 19:00 Uhr
FC Kalchreuth
FC KalchreuthKalchreuth
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth
19:00

Heute, 19:00 Uhr
DJK Limes 09
DJK Limes 09Limes
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SC Aufkirchen
SC AufkirchenAufkirchen
SV Mosbach
SV MosbachMosbach
19:00

Rzonsa-Doppelpack, Dämpfer für Feucht – Großschwarzenlohe in Torlaune: Der Testspiel-Check vom 30. Juni

Teams der Landesliga Nordost: Großschwarzenlohe in Torlaune – Rzonsa-Doppelpack für Forchheim

Ein spätes Happy End, ein souveräner Favoritensieg und ein Last-Minute-Remis prägten die Testspiele der Landesliga-Nordost-Teams. Erst in der 84. Minute erlöste der EEx-Schweinfurter Alexander Ochs den SV Unterreichenbach beim knappen 1:0-Erfolg gegen den ASV Vach.

Deutlich torreicher machte es der SC Großschwarzenlohe: Nach einem frühen Gegentor durch Maximilian Schwarz drehte der SCG das Spiel beim TSV Heideck komplett und feierte dank Michael Stöber, Burc Takmak, Maximilian Takacs und Robin Renner einen klaren 4:1-Sieg. Es ist der erste Testspielsieg für Neu-Trainer Marco Ried, für dessen Team es heute am Mittwoch, dem 1. Juli direkt weitergeht.

Eine Aufholjagd zeigte auch die SpVgg Jahn Forchheim: Nach einem Zwei-Tore-Rückstand gegen den TSV Hirschaid rettete Christian Rzonsa per Doppelpack noch ein 2:2-Unentschieden.

Nicht ganz rund lief es für den 1. SC Feucht, der beim ASV Zirndorf trotz eines Tores von Francis Zuch nicht über ein 1:1 hinauskam. Komplett ohne Treffer blieben der TSC Neuendettelsau beim schnellen 0:1 gegen den SGV Nürnberg-Fürth 1883 sowie der ASV Weisendorf, der sich dem TSV Abtswind im Laufe der zweiten Halbzeit noch deutlich mit 0:3 geschlagen geben musste.

Die Spiele der Landesliga-Teams zum Durchklicken: Ochs-Tor reicht Unterreichenbach –

Gestern, 19:00 Uhr
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
ASV Vach
ASV VachASV Vach
1
0
Abpfiff

SV Unterreichenbach – ASV Vach 1:0
Tore: 1:0 Alexander Ochs (84.)

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Heideck
TSV HeideckHeideck
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
1
4
Abpfiff

TSV Heideck – SC Großschwarzenlohe 1:4
Schiedsrichter: Frank Mühlenberg (Georgensgmünd) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Maximilian Schwarz (2.), 1:1 Michael Stöber (15.), 1:2 Burc Takmak (32.), 1:3 Maximilian Takacs (35.), 1:4 Robin Renner (47.)

Gestern, 19:00 Uhr
ASV Zirndorf
ASV ZirndorfZirndorf
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
1
1
Abpfiff

ASV Zirndorf – 1. SC Feucht 1:1
Tore: 1:0 Lyubomyr Vasyuta (21.), 1:1 Francis Zuch (50.)

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
3
0

TSV Abtswind – ASV Weisendorf 3:0
Schiedsrichter: Maximilian Ziegler (Lindach)
Tore: 1:0 Jannis Vierneisel (52.), 2:0 Elias Röding (87.), 3:0 Vincent Held (89.)

Gestern, 19:15 Uhr
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
SGV Nürnberg-Fürth 1883
SGV Nürnberg-Fürth 1883SGV Nürn./Fü
0
1
Abpfiff

TSC Neuendettelsau – SGV Nürnberg-Fürth 1883 0:1
Tore: 0:1 Daniel Fech (7.)

Gestern, 19:00 Uhr
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
TSV Hirschaid
TSV HirschaidHirschaid
2
2
Abpfiff

SpVgg Jahn Forchheim – TSV Hirschaid 2:2
Schiedsrichter: Manuel Seidenath
Tore: 0:1 Felix Böhmer (42.), 0:2 Yannick Leisgang (51.), 1:2 Christian Rzonsa (54.), 2:2 Christian Rzonsa (82.)

______________________________________________

______________________________________________

Die weiteren Testspiele auf Bezirksebene vom 30. Juni: Ottensoos und Uffenheim siegen klar – Meckenhausen verspielt Führung

Mit Meckenhausen, Uffenheim und Ottensoos waren drei weitere Bezirksligisten am Dienstag im Einsatz. Meckenhausen führte zur Pause gegen Breitenbrunn, kassierte am Ende aber eine 0:1-Niederlage. Uffenheim machte es umgekehrt und drehte in der zweiten Hälfte auf. Nach torlosen 45 Minuten trafen Bößendörfer, Krebelder, Kreischer und Becker gegen die SG Ippesheim/Gollhofen. Ottensoos siegte derweil trotz Doppelpack von Antonio Katusic (9., 85.) gegen Hajduk München.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Breitenbrunn
SV BreitenbrunnBreitenbrunn
TSV Meckenhausen
TSV MeckenhausenMeckenhausen
4
1
Abpfiff

SV Breitenbrunn – TSV Meckenhausen 4:1
Tore: 0:1 Jonas Glaser (43.), 1:1 Maximilian Selch (53. Foulelfmeter), 2:1 Almodafar Al Daqmosi (79.), 3:1 Thomas Gmelch (83.), 4:1 Maximilian Selch (85.)

Gestern, 19:00 Uhr
Ippesh./Gollh.
Ippesh./Gollh.Ippesh./Gollh.
1. FV Uffenheim
1. FV UffenheimUffenheim
0
4
Abpfiff

Ippesh./Gollh. – 1. FV Uffenheim 0:4
Tore: 0:1 Bernd Bößendörfer (55.), 0:2 Silas Krebelder (57.), 0:3 Tobias Kreischer (79.), 0:4 Richard Becker (80.)

Gestern, 19:00 Uhr
FC Ottensoos
FC OttensoosOttensoos
KSD Hajduk Nürnberg
KSD Hajduk NürnbergKSD Hajduk
3
2
Abpfiff

FC Ottensoos – KSD Hajduk Nürnberg 3:2
Tore: 0:1 Antonio Katusic (9.), 1:1 Lorenz Mai (18.), 2:1 Julius Storch (44.), 3:1 Lukas Heinlein (55.), 3:2 Antonio Katusic (85.)

______________________________________________