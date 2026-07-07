Spiele heute: Bruck trifft auf Nürnbergs U19 – Forchheim gegen Stadeln

Drei Teams der Landesliga Nordost haben heute, am 7. Juli, echte Härtetests vor der Brust. Der FSV Erlangen-Bruck trifft an der Sportanlage Weilersbach auf die U19 des 1. FC Nürnberg. Um 19 Uhr fordert die SpVgg Jahn Forchheim dann wenige Tage nach dem 10:3 gegen Sassanfahrt den FSV Stadeln. Zeitgleich trifft der TSV Buch auf den Kreisligist SG Thalmässing/Eysölden. Mit dem SV Schwaig bei Nürnberg ist auch ein Bezirksligist aus Mittelfranken im Einsatz: Um 18:30 Uhr kommt es zum Duell mit der SpVgg Heßdorf. Die Spiele in der Übersicht.
Die Sportfreunde Dinkelsbühl haben am Montagabend deutlich gegen Mosbach gewonnen. Mit Kadir Ciraci, Kerim Ciraci und Jan Heinz starteten drei Neuzugänge für das Bezirksliga-Team. Herausstach aber ein anderer: Nach der frühen 2:0-Führung durch Marco Wegert und Mario Mändlein, verkürzte der Kreisligist noch, doch dann begann die Tim-Müller-Show: Binnen zwölf Minuten erzielte der 35-Jährige einen lupenreinen Hattrick. Johannes Förster gelang zumindest noch der 2:5-Anschlusstreffer.