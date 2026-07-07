 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

Spiele heute: Bruck trifft auf Nürnbergs U19 – Forchheim gegen Stadeln

Testspielcheck: Jahn Forchheim trifft auf Stadeln +++ Erlangen-Bruck nimmt es mit der U19 des 1. FC Nürnberg auf +++ auch Nürnberg Buch und Schwaig im Einsatz

von btfm · Heute, 17:37 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jonas Löffler

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Nord
Landesliga Nordost
BZL Mittelfr. Nord
BZL Mittelfranken Süd
KL1

Drei Teams der Landesliga Nordost haben heute, am 7. Juli, echte Härtetests vor der Brust. Der FSV Erlangen-Bruck trifft an der Sportanlage Weilersbach auf die U19 des 1. FC Nürnberg. Um 19 Uhr fordert die SpVgg Jahn Forchheim dann wenige Tage nach dem 10:3 gegen Sassanfahrt den FSV Stadeln. Zeitgleich trifft der TSV Buch auf den Kreisligist SG Thalmässing/Eysölden. Mit dem SV Schwaig bei Nürnberg ist auch ein Bezirksligist aus Mittelfranken im Einsatz: Um 18:30 Uhr kommt es zum Duell mit der SpVgg Heßdorf. Die Spiele in der Übersicht.

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
18:30

Heute, 19:00 Uhr
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
SG Thalmässing / Eysölden
SG Thalmässing / EysöldenSG Thalmässing
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
FSV Stadeln
FSV StadelnStadeln
19:00

Heute, 18:30 Uhr
SV Schwaig b. Nbg.
SV Schwaig b. Nbg.Schwaig
SpVgg Heßdorf
SpVgg HeßdorfHeßdorf
18:30

Test am Montag: Müller-Hattrick für Dinkelsbühl gegen Kreisligist SV Mosbach

Gestern, 18:00 Uhr
SV Mosbach
SV MosbachMosbach
SV Sportfreunde Dinkelsbühl
SV Sportfreunde DinkelsbühlDinkelsbühl
2
5
Abpfiff

Die Sportfreunde Dinkelsbühl haben am Montagabend deutlich gegen Mosbach gewonnen. Mit Kadir Ciraci, Kerim Ciraci und Jan Heinz starteten drei Neuzugänge für das Bezirksliga-Team. Herausstach aber ein anderer: Nach der frühen 2:0-Führung durch Marco Wegert und Mario Mändlein, verkürzte der Kreisligist noch, doch dann begann die Tim-Müller-Show: Binnen zwölf Minuten erzielte der 35-Jährige einen lupenreinen Hattrick. Johannes Förster gelang zumindest noch der 2:5-Anschlusstreffer.