Spiele heute: Bruck trifft auf Nürnbergs U19 – Forchheim gegen Stadeln

– Foto: Jonas Löffler

Drei Teams der Landesliga Nordost haben heute, am 7. Juli, echte Härtetests vor der Brust. Der FSV Erlangen-Bruck trifft an der Sportanlage Weilersbach auf die U19 des 1. FC Nürnberg. Um 19 Uhr fordert die SpVgg Jahn Forchheim dann wenige Tage nach dem 10:3 gegen Sassanfahrt den FSV Stadeln. Zeitgleich trifft der TSV Buch auf den Kreisligist SG Thalmässing/Eysölden. Mit dem SV Schwaig bei Nürnberg ist auch ein Bezirksligist aus Mittelfranken im Einsatz: Um 18:30 Uhr kommt es zum Duell mit der SpVgg Heßdorf. Die Spiele in der Übersicht.