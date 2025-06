"Spiele"-Härtetest gegen Ingolstadt II - Coach Maier fällt länger aus

Die endgültige Diagnose steht zwar noch aus, aber eine erste Prognose gab der SpVgg-Chefanweiser bereits ab: "Ich werde voraussichtlich mindestens vier bis sechs Wochen als Spieler ausfallen und nun versuchen, an der Linie zu helfen."





Dem mit 0:2 verlorenen ersten Probelauf gegen den FSV Pfaffenhofen folgt für die Fußballer der SpVgg Landshut am Mittwoch (Anstoß 18.30 Uhr) gegen die U 21 des Drittligisten FC Ingolstadt 04 ein voraussichtlich noch härterer Test. Die "Jungschanzer“ kicken in der Bayernliga Nord und belegten in der abgelaufenen Saison hinter dem VfB Eichstätt und SC Eltersdorf den dritten Tabellenplatz. Ebenso wie die "Spiele“ begaben sie sich am Samstag erstmals auf den Prüfstand und gewannen beim Süd-Bayernligisten TSV Nördlingen mit 1:0. Nach wie vor sehen Landshuts Chefanweiser Sebastian Maier und sein Übungsleiterstab um Maximilian Zischler und Johannes Maier in den Testpartien in allererster Linie den Vorbereitungszweck: "Grundsätzlich sind diese Begegnungen dazu da, um sich die nötige Spielfitness zu holen. Zudem wollen wir nach und nach die Abläufe rein bekommen, die wir unter der Woche trainieren. Wir werden diesmal weniger durchwechseln als zuletzt und einige Akteure über längere Zeit spielen lassen", berichtet der Übungsleiter. Zumindest der zuletzt krankheitsbedingt fehlende Defensiv-Stratege Zischler ist wieder mit von der Partie.