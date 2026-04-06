Spiele gegen SC Gräselberg: Verbandsaufsicht statt Absagen

Gräselbergs Trainer Nima Khanbareh ist nach den Vorfällen in Igstadt bis einschließlich 27. April gesperrt. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden. „Der Fußball in Wiesbaden steht hervorragend da – mit leistungsstarken Teams, engagierten Vereinen und wachsendem Nachwuchs. Die Stadt präsentiert sich als eine der vitalsten Fußballregionen im Verbandsgebiet und geht mit großem Optimismus in die neue Saison“, war Wiesbadens Kreisfußballwart Jürgen Brose zur Vorrundenbesprechung bei Kreisoberliga-Aufsteiger TuS Medenbach Ende Juli 2025 voll des Lobes gewesen. Doch sein Optimismus hat – fernab der weiterhin guten sportlichen Leistungen – beim Verhalten und Fairplay, bezüglich auch nur weniger Spiele, einen empfindlichen Dämpfer erhalten.

Dieser Bericht ist ursprünglich am 2. April beim Wiesbadener Kurier erschienen und wird euch nun kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Fokus standen vor allem wiederholt Spiele mit Beteiligung des SC Gräselberg. Zuletzt, am 22. März, war die Partie zwischen der Spvgg. Igstadt und dem Siedlungsklub betroffen, welche der Aufsteiger mit 5:4 Toren gewann. Der Schiedsrichter, der sich von SC-Seite bedroht und beleidigt gefühlt hatte, rief nach dem Schlusspfiff die Polizei herbei. Am vergangenen Sonntag trat dann der FSV Schierstein 08 nicht bei den Gräselbergern an. Dem SCG wurden entsprechend die Punkte zugesprochen. Die Partie der Gräselberger am Ostermontag gegen Kastel 06 wurde abgebrochen, die Hintergründe hierzu lest ihr bald beim Wiesbadener Kurier.

Steht nun zu vermuten, dass weitere Kreisoberligisten nachziehen und ebenfalls nicht gegen den SCG antreten? Neben dem moralischen Aspekt könnte dies auch gravierende Auswirkungen auf die Entscheidungen an der Tabellenspitze und im Ligakeller haben. Auf Nachfrage dieser Redaktion bei künftigen Gegnern des SCG, die fast sämtlich nicht ihren Namen in diesem Zusammenhang lesen möchten, sind Absagen eher nicht zu erwarten. Vielmehr wolle man für diese Partien für eine Verbandsaufsicht sorgen, mit der man schon gute Erfahrung gesammelt habe. Verbandsaufsicht der Schlüssel zu mehr Ruhe?

Helge Dörr, Vorsitzender des Tabellendritten FC Naurod, dessen Klub am 25. Mai (15 Uhr) beim Siedlungsklub ranmuss, führt aus: „Wir sind noch nicht so weit mit unserer Entscheidung, ob angetreten wird. Aber mit Verbandsaufsicht haben wir gute Erfahrungen gemacht.“ Dörr, auch Beisitzer beim Kreissportgericht, sieht in der Verbandsaufsicht gute Möglichkeiten für eine Deeskalation. Schiedsrichter, Spieler und Umfeld würden bewertet. „Ein gutes Angebot“, findet der FCN-Boss. Kosten, die entstünden, seien es seinem Klub wert. „Jemand Neutrales ist auf dem Platz und kann objektiv bewerten.“ Inzwischen liege auch das Urteil zum Spiel der Gräselberger in Igstadt vor, informiert Jürgen Brose. Der Trainer der Mannschaft vom Kallebad, Nima Khanbareh, werde mit einer Spielsperre vom 1. bis einschließlich 27. April belegt. „Er darf während dieser Zeit auch weder als Trainerassistent, noch als Mannschaftsbetreuer, Spieler oder Platzwart fungieren“, erläutert der Fußballwart. Zusätzlich erhalte Khanbareh, der Beleidigungen, aber keine ihm zuvor vorgeworfene Bedrohungen ausgesprochen haben soll, eine Geldstrafe von 100 Euro.

„Wir sind im engen Austausch mit dem SC Gräselberg“, versichert Brose nach Durchsicht des Sonderberichts des Referees. Leider sei es zwar zu Beleidigungen gekommen. „Aber es gab keinerlei Handgreiflichkeiten oder Schlägereien“, sagt Brose. „Beim SC Gräselberg gibt es viele Leute, die sich viel Mühe geben, deeskalierend zu wirken, weiß der Fußballchef. Aber der Siedlungsklub spiele in einem schwierigen Umfeld.

„Wir müssen den SC Gräselberg unterstützen, ihn an die Hand nehmen, betont der Wiesbadener. Denn viele warteten darauf, den SCG als Übeltäter darzustellen. „Die Gräselberger stehen mit ihrem Hartplatz schnell als ‚Outlaws‘ da. Und Brose bittet eindringlich: „Wir dürfen Gräselberg gegenüber nicht unfair werden. Wir wollen keine Vorverurteilung und ihm nicht schaden“, stellt Brose klar. Die Vorkommnisse seien aber gleichzeitig ein klares Signal für andere Vereine, gibt er zu bedenken. Ein „Runder Tisch“ mit Wiesbadener Vereinen nach Ostern sei angedacht, kündigt er an.

SC sieht sich „Hetzkampagne mehrerer Vereine ausgesetzt“

Inzwischen liegt auch eine „Gegendarstellung“ des SCG, verfasst von Vorstandsmitglied Thomas Sauer, zu den jüngsten Zwischenfällen vor. Darin heißt es im Kern: „Momentan sieht sich der SC Gräselberg einer Hetzkampagne mehrerer Vereine ausgesetzt.“ Von schwammigen Aussagen und alleiniger Schuld ist da die Rede. Und: „Nicht jeder, der zufällig bei Auswärtsspielen auf unserer Zuschauerseite steht, hat etwas mit unserem Verein zu tun. Da stellen sich irgendwelche Personen hin, rufen irgendetwas ins Spiel und wir sollen den Kopf hinhalten.“ Auswärts seien da die Platzvereine verantwortlich. „Nichtsdestotrotz nehmen wir Vorfälle jeder Art ernst, steuern dagegen und ergreifen Maßnahmen.“ Am Ostermontag (15 Uhr) steht die Partie des SC gegen Kastel 06 an - und wurde abgebrochen. Weitere Infos dazu lest ihr bald.