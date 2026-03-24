Spiele gegen Bayern München: Titel, Tore, und eine bewegte Karriere

Beim haushohen 12:0-Sieg gegen Ahrensfelde konnte Janine Jertz ihre ganze Klasse zeigen und steuerte vier Tore sowie drei Vorlagen bei. „Wir haben von Anfang an offensiv gespielt und unseren Gegnerinnen keine Freiräume geschenkt“, analysiert die Angreiferin die Partie, in der die Gäste nur zu zwei bis drei Chancen kamen.

Ihre sportliche Heimat hat die Stürmerin beim Storkower SC gefunden, zu dem sie 2019 nach über 18 Jahren in Friedersdorf wechselte. Zwar spielte sie vor ihrem Kreuzbandriss im Jahr 2014 öfter in der Defensive oder Sechser, doch heute fühlt sie sich im Sturm oder Mittelfeld am wohlsten. In Storkow fand sie nicht nur treue Fans und den großen Support der SSC-Ultras, sondern stand auch lange mit ihrer jüngeren Schwester, ihrerseits Torhüterin, auf dem Platz.

Trotz der Dominanz fehlte ihr in der zweiten Halbzeit das Tempo im Spielaufbau: „Da habe ich immer einen großen Anspruch.“ Gleichzeitig zollt sie den Gegnerinnen großen Respekt dafür, dass sie das Spiel nicht aufgaben und bis zum Schluss durchzogen. Ihr persönliches Highlight war ihr vierter Treffer, den sie „mit dem linken Fuß ins Dreiangel“ zirkelte, auch wenn sie Kopfballtore eigentlich am schönsten findet.

Diese war stets ihre Lieblingsspielerin in einer Mannschaft, die ihr als kollektiv immerzu großen Rückhalt geben konnte: „Ohne mein Team stände ich nicht da, wo ich aktuell stehe“ betont sie das Mannschaftsgefüge.

Ein letzter Meisterschaftstraum

Nach 30 aktiven Jahren, in denen sie unter anderem gegen Bayern München antrat und im DFB-Pokal gegen den Jahn Calden aus der 2. Bundesliga im Einsatz war, beendet sie dieses Jahr ihre Karriere. Neben Aufstiegen in die Verbandsliga, Brandenburgliga und Landesliga sammelte sie etliche Meisterschaften sowie Torschützenkronen und wird auf diesem körperlichen Niveau künftig nicht mehr gegen den Ball treten.

Obwohl ihr Team nach einer missratenen Hinrunde derzeit nur auf dem dritten Platz steht, gibt sich die Stürmerin kämpferisch: „Da ich ein sehr optimistischer Mensch bin, werde ich die Hoffnung nicht aufgeben und mit meinem Team nochmal versuchen, oben an der Spitze anzuklopfen!“

Die Zeit nach der Karriere wird auch nicht von Langeweile geplagt sein. Denn ihr größtes Glück findet die Marketingbeauftragte abseits des Platzes, und ihre beiden Söhne sind neben dem Fußball ihr größtes Hobby.

Auch wenn sie nicht völlig ausschließt, irgendwann nach der aktiven Karriere wieder einen Fuß am Ball zu haben, gilt ihr voller Fokus nun den letzten Spielen - und dem Traum von einem krönenden Abschluss an der Tabellenspitze.