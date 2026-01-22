Spiele des KFC im Februar und März sind nun terminiert

Erstes Heimspiel gegen SV Sonsbeck

Auch die weiteren Spiele des KFC Uerdingen sind inzwischen zeitgenau angesetzt. Nach dem Rückrunden-Auftakt geht es mit dem Heimspiel gegen den SV Sonsbeck am Samstag, 7. Februar, weiter. Anstoß in der Grotenburg ist um 18 Uhr. Nach der Karnevals-Pause, in der die Uerdinger am Freitag, 13. Februar bei Viktoria Goch ein Testspiel absolvieren werden, und der Auswärtspartie in Biemenhorst (Sonntag, 22. Februar, 15.15 Uhr) folgen die Heimspiele gegen den FC Büderich am Sonntag, 1. März, 15 Uhr, und gegen den SC St. Tönis am Sonntag, 8. März, 15 Uhr. Am Sonntag, 15. März, ist der KFC um 15 Uhr am Uhlenkrug beim ETB SW Essen gefordert. Am Sonntag, 22. März, 15 Uhr, ist der VfB Homberg zu Gast in der Grotenburg.

KFC in Lauerstellung

Der KFC hat sich durch eine gute Phase in der Hinrunde für die Rückserie in Stellung gebracht. Besonders in der Grotenburg konnte die Mannschaft überzeugen. Nach acht Heimspielen stehen fünf Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage zu Buche, Platz drei in der Heimtabelle. Beim KFC hofft man daher darauf, in der Rückserie noch mehr Zuschauer begrüßen zu können – und lockt die Fans mit der Rückrundendauerkarte. Damit hätten die Fans ihren festen Platz und sparen außerdem Geld gegenüber den Tageskarten. Vollzahler im KFC-Fanblock zahlen für die neun verbleibenden Heimspiele 108 Euro. Wer sich jedes Mal eine Karte am Stadion kauft, zahlt mit Tageskassenzuschlag 135 Euro. Die Rückrundendauerkarte für Block M kostet Vollzahler 189 Euro, alle Tickets an der Tageskasse würde insgesamt 225 Euro kosten.