Spiele des FC Oste/Oldendorf sind immer auch ein bisschen Karneval

Karl-Heinz „Kalle“ Hees dreht schon in der neunten Minute die Stereoanlage bis zum Anschlag auf. Aus den Boxen auf der Sportanlage in Estorf dröhnt die Hymne des 1. FC Köln. Die Textstelle „Kölle alaaf“ übertönt der singende Stadionsprecher mit einem langgezogenen „Oooste/Oldendorf“. Janosch Lüders schießt den Spitzenreiter der Kreisliga gegen den ASC Cranz-Estebrügge in Führung.

Vier Mal geht das an diesem verregneten Nachmittag so. Drei Mal trifft Lüders, ein Mal Jasper von der Lieth. Dass die Altländer in der Schlussphase noch zwei Tore erzielen, wurmt O/O-Trainer Arne Hees. Es weht ein Hauch des Pokalfinales zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart durch Estorf.

Showdown um die Meisterschaft am Freitag

O/O bringt sich mit dem 4:2-Sieg in Stellung für die Meisterfeier und den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung gegenüber Bliedersdorf/Nottensdorf vor dem Showdown am Freitagabend (30. Mai), wenn der Titelkampf ab 20 Uhr entschieden wird. O/O reicht bei den VSV Hedendorf/Neukloster II ein Unentschieden. Bliedersdorf muss in Himmelpforten ran. Der Vizemeister spielt in einer Aufstiegsrelegation gegen den Zweiten der Cuxhavener Kreisliga.

Kalle Hees ist es egal, in welcher Liga er die Tore des FC Oste/Oldendorf besingt. Seit 40 Jahren ist er Stadionsprecher, seitdem fiebert er mit. „Nur anfeuern darf ich nicht via Mikrofon. Das ist verboten und wäre auch respektlos gegenüber dem Gegner“, sagt Hees.

150 Zuschauer sehen die Heimspiele im Schnitt

Als Schiedsrichter Frank Sandmann-Litfin zur Pause pfeift, packt Klaus Draack am Stadioneingang seine Kasse zusammen. Seit 18 Jahren kassiert Draack in Estorf das Eintrittsgeld. Vorher spielte er selbst 25 Jahre beim MTV Himmelpforten.

Draack bekommt von den Toren in der ersten Halbzeit nur wenig mit. 150 Leute zahlen heute 3,50 oder 2,50 Euro. „Vor allem bei Derbys klingelt die Kasse“, sagt Draack. Außerdem sei die Resonanz abhängig vom Tabellenstand. „Ein Aufstieg ist eigentlich blöd für die Einnahmen“, sagt Draack. Weniger Derbys, weniger Geld. Aber freuen würde er sich natürlich trotzdem.

Spätestens als der Regen über Estorf hereinbricht, bekommt Gerd Tiedemann am Getränkestand viel Arbeit. „Auch in der Bezirksliga wird das Bier wohl noch einsfünfzig kosten“, sagt er und lächelt. Tiedemann ist einer von gut 25 Leuten, die auf der Sportanlage die ganze ehrenamtliche Arbeit machen. Zwei Spieler aus der ersten und zwei aus der zweiten Mannschaft haben für das Kuchenbüfett Amerikatorte mit Sahnebaiser und Käsekuchen gebacken. Das wird auch so bleiben, wenn O/O in die siebthöchste deutsche Spielklasse aufsteigt.

O/O holt Führungsspieler aus Stade zurück

Trainer Hees hofft, dass er im Falle des Aufstiegs einen Bezirksliga-reifen Kader aufbieten kann. Seine Mannschaft bleibt in großen Teilen zusammen. Nur Oldie Luca Helmke will mit 33 Jahren kürzer treten. Der Verein holt nach zweieinhalb Jahren Nico Wiegmann vom VfL Güldenstern Stade zurück. Wiegmann gilt als Führungsspieler und trägt beim Bezirksligisten die Kapitänsbinde. Vom SV Bornberg kommt außerdem Jannis Ramm.

Über den Liveticker macht das Endergebnis zwischen Bliedersdorf und Stade II die Runde in Estorf - 2:2. O/O-Trainer Arne Hees sagt, dass seine Mannschaft am letzten Spieltag in Hedendorf nicht auf Unentschieden spielen werde. Das wäre viel zu gefährlich. O/O werde „mit voller Kapelle alles geben“, sagt Hees.