"Spiele"-Coup: Dominik Weiß zieht es heim

Der Mitte-Landesligist SpVgg Landshut hat nach der Weiterverpflichtung seiner Stützen Dominik Past, Lucas Biberger und Alexander Hagl einen echten Transfercoup gelandet. Vom Bayernligisten SV Schalding-Heining stößt Dominik Weiß zu den Schwarz-Weißen und kehrt damit in seine Heimatstadt zurück, wo er im Alter von 5 Jahren seine Laufbahn beim damaligen TuS Landshut-Berg begann. Der 29jährige Außenverteidiger mit Offensivqualitäten kann aus seinen Stationen FC Ingolstadt 04, SV Wacker Burghausen, FC Schweinfurt 05, Türkgücü München, Türk-Spor Augsburg und Schalding auf die geballte Erfahrung von 187 Regionalliga- und 75 Bayernligapartien zurückblicken. MitTürk Gücü München schaffte er sogar den Aufstieg in die dritte Liga.

"Wir freuen uns ungemein, dass sich Domi für uns entschieden hat. Mit seiner Riesen-Erfahrung im Regional- und Bayernligabereich wird er dafür sorgen, dass unsere Truppe die nötige Stabilität erreicht. Die Qualität, die er mitbringt, ist bayernweit im Amateurfußball selten zu finden. Wir erhoffen uns von ihm, dass er ab Sommer sofort Verantwortung übernimmt und die jungen Spieler dahingehend unterstützt, sich positiv weiterzuentwickeln. Domi wird bei uns ein zentraler Baustein für die nächsten Jahre sein“, setzt der sportliche Leiter der "Spiele“ Max Maier große Hoffnungen in den prominenten Neuzugang.





"Nach insgesamt 13 Jahren kehre ich in meine Heimat zurück, um mich sportlich und beruflich neuen Herausforderungen zu stellen. Die Entscheidung, meinen Lebensmittelpunkt wieder nach Landshut zu verlegen, erfolgte nach intensiven Gesprächen mit Familien und Freunden. Es stand auch ein erneuter Versuch in der Regionalliga zur Disposition. Das Bauchgefühl sagte mir jedoch, dass es Zeit wäre, wieder näher bei meiner Familie zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen der SpVgg Landshut haben mich dann auch final überzeugt, diesen Schritt zu gehen. Bei der SVL kann ich weiter auf hohem Amateur-Niveau spielen und gleichzeitig als Nachwuchstrainer erste Erfahrungen sammeln. Zudem bin ich davon überzeugt, dass unsere Mannschaft in der neuen Saison eine gute Rolle spielen kann und freue mich auf meine neuen Mitspieler“, blickt Dominik Weiß seiner Zeit in der Drei-Helmen-Stadt zuversichtlich entgegen.





Gleichermaßen lässt Weiß schon jetzt dem SV Schalding-Heining warme Worte zukommen: "Dort habe ich eine lehrreiche Zeit mit Höhen und Tiefen erlebt und viel gelernt. Insbesondere genoss ich mit dem familiären Umgang etwas, das im Fußball nicht selbstverständlich ist. Danke an meine Teamkollegen, das Trainerteam, die Physiotherapeutinnen, Edelfans, Ehrenamtliche und alle Verantwortlichen. Für die Zukunft wünsche ich dem Verein nur das Beste."