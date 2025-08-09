"Spiele" bringt Luhe-Wildenau 1. Niederlage bei - und ist obenauf!

Top-Spiele haben es so an sich, dass dabei zwei Topmannschaften aufeinander treffen. Mit dem bis dato verlustpunktfreien Tabellenführer SC Luhe Wildenau und der zweitplatzierten und ebenfalls ungeschlagenen SpVgg Landshut war diese Voraussetzung an diesem Samstagnachmittag definitiv erfüllt. Am Ende hatte "Spiele" bei hochsommerlichen Temperaturen die Nase mit 2:1 vorne - und hinterließ somit den ersten schmerzhaften Niederlagen-Fleck auf der bis dahin blütenreinen Weste der Oberpfälzer, die mit einer Schiedsrichterentscheidung haderten (siehe O-Ton weiter unten).

Die Verfolger Schwandorf-Ettmannsdorf und Seebach erledigten ihre Hausaufgaben jeweils mit Bravour: Die Elf von Trainer Christian Most ließ beim 3:1-Heimsieg gegen Kosova Regensburg, deren Trainer ebenfalls nicht zufrieden schien mit der Leistung des Unparteiischen, nichts anbrennen. Die Beller-Truppe trumpfe ebenfalls mit 3:1 auf - und nahm verdienterweise die drei Punkte aus Roding mit.

Unentschieden endeten die Partien in Bogen (1:1 gegen Eggenfelden) und in Kötzting (2:2 gegen Tegernheim). Der FCT darf sich somit nach zuletzt zwei Niederlagen über einen Punktgewinn freuen, wohingegen der SSV Eggenfelden auch im fünften Spiel dieser Saison ungeschlagen bleibt. Bogen schnappt sich den zweiten Punkt und verharrt weiter im Tabellenkeller. Kötzting fällt um einen Rang von Platz zehn auf elf zurück.

Der FC Dingolfing darf sich über seinen zweiten Sieg in dieser noch jungen Spielzeit freuen: Gegen den SV Etzenricht setzte sich die Seidl-Truppe mit 1:0 durch. Zum "Man of the Match" krönte sich Lukas Hochstetter mit seinem ersten Saisontreffer.