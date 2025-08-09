"Spiele" bringt Luhe 1. Niederlage bei - und ist fortan die Nummer 1!

Top-Spiele haben es so an sich, dass dabei zwei Topmannschaften aufeinander treffen. Mit dem bis dato verlustpunktfreien Tabellenführer SC Luhe Wildenau und der zweitplatzierten und ebenfalls ungeschlagenen SpVgg Landshut war diese Voraussetzung an diesem Samstagnachmittag definitiv erfüllt. Am Ende hatte "Spiele" bei hochsommerlichen Temperaturen die Nase mit 2:1 vorne - und hinterließ somit den ersten schmerzhaften Niederlagen-Fleck auf der bis dahin blütenreinen Weste der Oberpfälzer.
Die Verfolger Schwandorf-Ettmannsdorf und Seebach erledigten ihre Hausaufgaben jeweils mit Bravour: Die Elf von Trainer Christian Most ließ beim 3:1-Heimsieg gegen Kosova Regensburg nichts anbrennen. Die Beller-Truppe trumpfe ebenfalls mit 3:1 auf - und nahm verdienterweise die drei Punkte aus Roding mit.
Unentschieden endeten die Partien in Bogen (1:1 gegen Eggenfelden) und in Kötzting (2:2 gegen Tegernheim). Der FCT darf sich somit nach zuletzt zwei Niederlagen über einen Punktgewinn freuen, wohingegen der SSV Eggenfelden auch im fünften Spiel dieser Saison ungeschlagen bleibt. Bogen schnappt sich den zweiten Punkt und verharrt weiter im Tabellenkeller. Kötzting fällt um einen Rang von Platz zehn auf elf zurück.
Der FC Dingolfing darf sich über seinen zweiten Sieg in dieser noch jungen Spielzeit freuen: Gegen den SV Etzenricht setzte sich die Seidl-Truppe mit 1:0 durch. Zum "Man of the Match" krönte sich Lukas Hochstetter mit seinem ersten Saisontreffer.
Das Spiel aus Sicht von Max Maier (Sportlicher Leiter der SpVgg Landshut): "Ein sehr aufopferungsvoller Kampf von beiden Mannschaften. Am Ende des Tages haben wir unsere Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und haben hinten ganz wenig zugelassen. Ein neuerlicher Sieg in einer Englischen Woche, das freut uns enorm. Am Dienstag geht's weiter gegen Dingolfing."
Das Spiel aus Sicht von Luhe-Wildenaus Teammanager Markus Hofbauer: "Ein glücklicher Sieg für Landshut. Das 0:1 für Landshut resultiert aus einer Fehlentscheidung: Vor dem Freistoß, der technisch top-ausgeführt war, standen drei Mann im Abseits. Beim 0:2 war der Stürmer a bissl schneller als unser Torwart und spitzelt das Leder an ihm vorbei ins Tor. Zehn Minuten vor Schluss hatte unser Siemski eine Tausendprozentige, ein strammer Schuss, den der Landshuter Torwart sensationell über die Latte lenkt. Das wäre nochmals der Anschluss gewesen. Wir haben am Ende versucht alles nach vorne zu werfen, Urban konnte in der Nachspielzeit nur noch das 1:2 erzielen.
Letztendlich war's von Landshut eine abgeklärte Leistung, sehr taktisch geprägt. Ich denke aber, dass ein Unentschieden gerecht gewesen wäre."
Das Spiel aus Sicht von Manuel Ebner (Sportlicher Leiter Seebach): "Unser Start war sehr überzeugend, wir haben uns mehrmals über die linke Seite sehr gut durchkombiniert und sind relativ schnell mit 3:0 in Führung gegangen. In der Folge haben wir - auch aufgrund der hohen Temperaturen - nicht mehr ganz so fest aufs Gaspedal gedrückt. Roding kam dadurch wieder mehr ins Spiel und erzielte nach einer Stunden den Anschlusstreffer. Das Spiel plätscherte dann mehr oder weniger dahin, ohne dass unser Erfolg noch einmal ernsthaft in Gefahr geraten wäre. Wir sind mit den drei Punkten sehr zufrieden!"
Das Spiel aus Sicht von Manuel Wimmer (Sportlicher Leiter FC Dingolfing): "In der ersten Hälfte war's bei hochsommerlichen Temperaturen ein eher durchschnittliches Landesligaspiel. Wir waren optisch überlegen, hatten viel Ballbesitz, konnten aber kaum Lösungen finden gegen eine gut organisierte Etzenrichter Mannschaft. Die erste große Chance hatte Etzenricht über einen Konter, bei dem sie eins gegen eins gegen unseren Keeper laufen. Kurz vor der Halbzeit hatten wir noch eine große Chance, bei der sie auf der Linie retten. Ansonsten verlief die erste Hälfte relativ ausgeglichen.
Die zweite Halbzeit entwickelte sich von Beginn an deutlich druckvoller: Nach zwei Minuten hatten wir einen Pfostentreffer. In der Folge wollten wir unbedingt das erste Tor machen, was uns durch Hochstetter hochverdienterweise um die 60. Minute dann auch gelang. Anschließend haben wir's u.a. durch einen vergebenen Elfer verpasst, den Deckel rechtzeitig drauf zu machen, sodass es ergebnistechnisch bis zum Schluss spannend geblieben ist. Insgesamt war's definitiv ein verdienter Sieg."
Das Spiel aus Sicht von Joe Stinglhammer (Sportlicher Leiter Eggenfelden): "Wir können gut leben mit dem Punkt. Das Spiel selbst war bei den hohen Temperaturen sehr intensiv. Wir bekommen nach drei Minuten das 0:1, bei dem wir zu passiv reagieren. Kurz darauf können wir über einen Standard von Lucko Hübner den Ausgleich erzielen. In der Folge sind wir ohne größere Chancen auf beiden Seiten in die Kabinen gegangen.
Die zweite Halbzeit verlief teils sehr intensiv - viele Zweikämpfe, hohe Laufbereitschaft, aber das Landesliga-Niveau ließ doch zu wünschen übrig. Aus neutraler Zuschauersicht muss es einem leidtun. Ein ganz schlechtes Landesliga-Spiel, in dem wir Bogen viele vermeidbare Räume eröffnet haben, mit einer irrsinnig hohen Fehlpassquote und wenig Ballbesitzphasen. Wir haben unsere Qualität überhaupt nicht ausgespielt. Wir hätten noch den Lucky Punch durch Kosiachenko sieben Meter vorm Tor machen können, aber am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein."
Das Spiel aus Sicht von Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Wir haben uns in der Nachspielzeit noch ein Unentschieden erkämpft. Insgesamt konnten wir heute in keiner Weise unsere zuletzt gute Form abrufen. Speziell bei den beiden Gegentoren war das Verhalten gegen den Ball mehr als ausbaufähig. Wir haben dem Gegner die Treffer regelrecht geschenkt. Im Gegensatz dazu haben wir klare Chancen liegen gelassen - so etwa beim Stand von 0:0, als wir eine glasklare Möglichkeit nicht verwandeln konnten. Am Ende müssen wir froh über den Punkt sein - jedoch beim Heimspiel gegen Lam gilt's deutlich zuzulegen!"
Das Spiel aus Sicht von Christian Most (Trainer des SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Fast täglich grüßt das Murmeltier! Ein ähnliches Spiel von uns wie in den vergangenen Wochen: Kategorie Arbeitssieg. Wir haben uns das Leben wieder selbst schwer gemacht: Bereits nach zwei Minuten ein dickes Brett mit einem Pfosten-Kopfballtreffer von Tom Stowasser. In der Folge haben wir eigentlich alles im Griff - doch der Gegner erzielt den Führungstreffer nach einer Standardsituation, bei der der Ball vorbei an Freund und Fein hinten rein ins Tor fällt.
Wir mussten daher wieder einem Rückstand nachlaufen. Wir waren nach dem Dienstagsspiel in Sachen Kopf und Beine a bissl müde unterwegs. Dennoch konnten wir den Ausgleich vor der Halbzeit machen. In Hälfte zwei haben wir dann keine Zweifel aufkommen lassen, dass wir dieses Spiel aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung gewinnen. Wir freuen uns nun auf das Spitzenspiel gegen Seebach!"