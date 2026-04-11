„Spiele bei Werratal sind immer schwierig“: Hainberg gewarnt

– Foto: Sascha Wolff

Am 23. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 steht für den SC Hainberg eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe bei der SG Werratal 2000 an. Die Rollen scheinen auf dem Papier klar verteilt: Hainberg rangiert mit 48 Punkten auf Platz zwei und gehört zu den Topteams der Liga, während Werratal mit 18 Zählern auf Rang 14 um den Anschluss kämpft. Doch die Ausgangslage ist differenzierter.

Das Hinspiel entschied der SC Hainberg souverän mit 3:0 für sich. Munyurwa (9., 23.) und Schweighardt (66.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Dennoch warnt Timm Wünsch, Trainer des SC Hainberg, vor zu viel Selbstsicherheit: „Spiele bei Werratal sind immer schwierig.“

Der Respekt vor dem Gegner ist deutlich formuliert: „Wir gehen mit Respekt und Konzentration an die Aufgabe.“ Trotz der klaren tabellarischen Unterschiede erwartet Wünsch kein Selbstläufer.

Die aktuelle Form spricht zunächst für die Gäste. Der SC Hainberg gewann zuletzt mit 3:1 gegen den 1. SC Göttingen 05 II. Die Gastgeber hingegen mussten sich in den vergangenen Wochen stabilisieren, holten zuletzt ein 1:1 gegen den SV Rotenberg. Dabei traf Mühlhaus (29.) zur Führung für Rotenberg, ehe Winter (78.) für Werratal ausglich.

Dennoch will der Favorit seine Linie beibehalten. Timm Wünsch betont den eigenen Anspruch: „Mit dem Rückenwind der letzten Wochen und unserem Anspruch wollen wir guten Fußball spielen und unser Spiel auf den Platz bringen.“

Für den SC Hainberg geht es darum, den Druck auf die Tabellenspitze aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig bietet sich für die SG Werratal 2000 die Chance, gegen ein Spitzenteam ein Ausrufezeichen zu setzen.

Alles ist angerichtet für ein Duell, das trotz klarer Rollenverteilung seine eigene Dynamik entwickeln kann, gerade weil Spiele in Werratal laut Trainerstimme selten einfach verlaufen.