Spiele am Nikolaus-Wochenende: Salomonische Lösung

"Es werden vor der Winterpause keine weiteren Nachholspiele terminiert. Die bereits angesetzten Partien werden aber nicht komplett abgesagt, zumal das Wetter kommende Woche wieder deutlich besser werden soll. Es obliegt also dem Heimverein, ob gespielt werden kann oder nicht. Wir kommen den Klubs allerdings entgegen und bei wem es definitiv nicht mehr geht, der kann rechtzeitig absagen. Es braucht also nicht bis Donnerstag oder Freitag gewartet werden, sondern Absagen können frühzeitig erfolgen. Somit braucht dann auch niemand mehr auf Verdacht trainieren", informiert Verbandsspielleiter Josef Janker.







Der Funktionär geht davon aus, dass die eine oder andere Begegnung noch stattfinden kann: "In der Regionalliga spielen die Bayern-Amateure beispielsweise noch zweimal daheim im Grünwalder Stadion, das bekanntlich mit einer Rasenheizung ausgestattet ist. Ich gehe auch davon aus, dass der FC Augsburg II am 7. Dezember sein Heimspiel gegen den VfB Eichstätt austragen kann. Was sonst noch sein wird, muss abgewartet werden. Den Vereinen muss aber schon bewusst sein, dass manche im Frühjahr zwei oder gar drei Nachholpartien bestreiten müssen. Im März kann das Wetter auch schlecht sein und im schlimmsten Fall kann es dann zu weiteren Absagen kommen. Tritt das ein, wird es für manche ein richtiger Spiele-Marathon im April. Daher sollte jeder Verein, der am Nikolaus-Wochenende noch spielen kann, das tun und nicht absagen, nur um in die Winterpause gehen zu können."