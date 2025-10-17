Spielchen vor dem Topspiel: »Erhoffen sie sich dadurch was?«

Auf Spielchen lässt sich Florian Spiller nicht ein. Allgemein und insbesondere vor dem kommenden Wochenende. "In der Feldberg-Arena konnte Ruderting noch nie gewinnen. Wir gehen selbstbewusst in die Partie und kennen unsere Stärken", wirft Felix Afrough, Trainer von Stern München, in den Ring. In seiner gewohnt nüchternen Art springt sein Rudertinger Kollege aber erst gar nicht darauf an. "Ich habe erst einmal dort gespielt. Und das war ein Unentschieden, was ja gar nicht so schlecht ist."

Es ist Topspiel-Zeit! Der noch verlustpunktfreie FC Ruderting reist in die Landeshauptstadt, um dort gegen den FC Stern München, derzeit Tabellenzweiter, anzutreten. Nach Forstern duelliert sich der einzige niederbayerische Vertreter in der Frauen-Bayernliga mit dem nächsten Team, mit dem sich Schwaiberger & Co - das wird immer mehr deutlich - bis zum Ende der Saison um die Spitzenplätze streiten werden. Und irgendwie gehören vor solch großen Spielen kleine Spielchen einfach dazu, sie sind das Salz in der ohnehin schon schmackhaften Suppe.

In München kommt auf den FCR noch eine Besonderheit (oder eher Außergewöhnlichkeit?) hinzu. Stern hat zwar auch ein Naturgeläuf, spielt aber traditionell eher auf Kunstrasen - voraussichtlich auch am 8. Spieltag, wie Felix Afrough informiert. "Gerne spielt Ruderting nicht auf diesem Untergrund", weiß der 25-Jährige - und schiebt hinterher. "Wird es am Ende das Spiel entscheiden? Nein!" Ähnlich sieht es Florian Spiller: "Ja, der Platz ist klein und fast schon ein Quadrat. Eine schnelle Spielweise oder weite Bälle sind da fast nicht möglich. Aber was willst machen?"