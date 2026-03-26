Spielbestimmend, aber bestraft: Türkspor verliert in Hartenholm

Türkspor begann kontrolliert und setzte die spielerischen Akzente. In der 33. Minute brachte Arbnor Mustafa die Gäste folgerichtig mit 1:0 in Führung. Trainer Patrick Matysik sah seine Mannschaft über weite Strecken im Vorteil: „Aus meiner Sicht waren wir über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft und sind verdient in Führung gegangen.“
Kurz vor der Pause gelang Hartenholm jedoch der Ausgleich durch Blerim Bara (42.). Eine Szene, die aus Sicht der Gäste äußerst unglücklich zustande kam: „Der Ausgleich für Hartenholm fällt, nachdem wir uns aus kurzer Distanz selbst anschießen und dem Stürmer dann vor die Füße fällt.“
Nach dem Seitenwechsel blieb Türkspor zunächst die aktivere Mannschaft, konnte aus dem Ballbesitz jedoch kein Kapital schlagen. Stattdessen drehte Hartenholm die Partie: Bara traf in der 64. Minute erneut, ehe Paul Gehrmann in der 79. Minute zum 3:1-Endstand erhöhte. Auch beim dritten Gegentor sah Matysik Parallelen zur Entstehung des Ausgleichs: „Ähnlich auch beim dritten Gegentor. Echt Wahnsinn.“
Offensiv fehlte Türkspor trotz Feldvorteilen die nötige Zielstrebigkeit. „Wir müssen uns jedoch ankreiden, dass wir im letzten Drittel nicht zielstrebig genug zum Tor gegangen sind. Die Möglichkeiten dazu waren – sofern es der Platz und die defensive Ausrichtung des Gegners zugelassen hat – oft genug vorhanden.“
So blieb am Ende eine Niederlage, die aus Sicht des Trainers nicht zwingend war: „Am Ende greift eins ins andere, und eine insgesamt sehr destruktive Spielweise wird leider belohnt. Abhaken und weitermachen.“
In der Tabelle bleibt Türkspor mit 25 Punkten auf Rang zehn, während Hartenholm durch den Heimsieg auf 20 Zähler verkürzt und den Anschluss im Tabellenkeller wahrt.
TuS Hartenholm – SV Türkspor Bad Oldesloe 3:1
TuS Hartenholm: Samuel Aphrem, Robert Hendrik Wasner, Benjamin Karadzic, Fabian Rene Linek, Paul Gehrmann, Til Siemssen, Miguel Patrick Marcus, Maximilian Kokot, Blerim Bara, Marcio Alberto Teixeira Mateus, Santino Montell Laubinger - Trainer: Jörg Zenker - Trainer: Martin Genz
SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Luca Störmer, Kubilay Büyükdemir, Kamel Ejleh, Hokir Busali (81. Bejte Rama), Adrian Matysik, Veysel Kara, Nichita Cremenciutchii (69. Jonas Borrek), Arber Selimi, Arbnor Mustafa, Abdullah Besli - Trainer: Patrick Matysik
Schiedsrichter: Mats Casper Stahlberg
Tore: 0:1 Arbnor Mustafa (33.), 1:1 Blerim Bara (42.), 2:1 Blerim Bara (64.), 3:1 Paul Gehrmann (79.)