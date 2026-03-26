Spielbestimmend, aber bestraft: Türkspor verliert in Hartenholm

Türkspor begann kontrolliert und setzte die spielerischen Akzente. In der 33. Minute brachte Arbnor Mustafa die Gäste folgerichtig mit 1:0 in Führung. Trainer Patrick Matysik sah seine Mannschaft über weite Strecken im Vorteil: „Aus meiner Sicht waren wir über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft und sind verdient in Führung gegangen.“ Kurz vor der Pause gelang Hartenholm jedoch der Ausgleich durch Blerim Bara (42.). Eine Szene, die aus Sicht der Gäste äußerst unglücklich zustande kam: „Der Ausgleich für Hartenholm fällt, nachdem wir uns aus kurzer Distanz selbst anschießen und dem Stürmer dann vor die Füße fällt.“

Nach dem Seitenwechsel blieb Türkspor zunächst die aktivere Mannschaft, konnte aus dem Ballbesitz jedoch kein Kapital schlagen. Stattdessen drehte Hartenholm die Partie: Bara traf in der 64. Minute erneut, ehe Paul Gehrmann in der 79. Minute zum 3:1-Endstand erhöhte. Auch beim dritten Gegentor sah Matysik Parallelen zur Entstehung des Ausgleichs: „Ähnlich auch beim dritten Gegentor. Echt Wahnsinn.“ Offensiv fehlte Türkspor trotz Feldvorteilen die nötige Zielstrebigkeit. „Wir müssen uns jedoch ankreiden, dass wir im letzten Drittel nicht zielstrebig genug zum Tor gegangen sind. Die Möglichkeiten dazu waren – sofern es der Platz und die defensive Ausrichtung des Gegners zugelassen hat – oft genug vorhanden.“