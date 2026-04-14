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Getreu dem Motto "Spielbeschleuniger" findet am Montag, den 4. Mai an allen zehn DFB-Stützpunkten im badischen Fußballverbandsgebiet der 9. DFB-Trainingsdialog statt.

Die Trainierinnen und Trainer präsentieren dabei zum Thema "Ganzheitliche Entwicklung aller Spielerinnen und Spieler mit dem Schwerpunkt Spielbeschleuniger" und präsentieren verschiedene Trainingsformen und Steuerungsmöglichkeiten, die das Passspiel, das Dribbling, die Ballkontrolle sowie und das Spiel ohne Ball in den Fokus rücken.

Die kostenlose Trainerfortbildung beginnt um 18 Uhr. Eingeladen sind alle interessierten Trainerinnen und Trainer vom Kinder- über den Jugend- bis in den Erwachsenenbereich und die, die es gerne werden wollen. "Neben dem Trainingsdialog dient die Veranstaltung dazu, sich untereinander auszutauschen und Kontakte zu knüpfen", sagt Daniel Kufner, Stützpunktkoordinator des badischen Fußballverbands und führt weiter aus, "ich kann die Veranstaltung jedem Trainer und jeder Trainerin nur ans Herz legen, hier gibt es spannende Hintergrundinformationen und Steuerungsmöglichkeiten für das eigene Mannschaftstraining."