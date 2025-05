Spielbericht vom Kleinfeldturnier beim TuS Hücker-Aschen

Am vergangenen Freitag reiste die Altherrenmannschaft des TSV RW Dreyen mit einem großen und gut aufgestellten Kader zum Kleinfeldturnier des TuS Hücker-Aschen. Bei besten äußeren Bedingungen – strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen – warteten auf die acht teilnehmenden Teams zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften, wobei im Modus „5+1“ gespielt wurde. Die Spielzeit betrug knackige zwölf Minuten pro Partie, was schnelle Entscheidungen und hohe Intensität versprach.

Spiel 3: TSV RW Dreyen – Tura Löhne 0:1

Vor dem abschließenden Gruppenspiel stand fest: Nur ein Sieg gegen Tura Löhne würde das Finale bringen. Punktgleich, aber mit dem schlechteren Torverhältnis, musste Dreyen alles auf eine Karte setzen. Und wieder startete das Team mutig, presste hoch und erspielte sich Chancen. Doch wie schon gegen Enger mangelte es an Effizienz und Cleverness im letzten Drittel. Kurz vor dem Abpfiff nutzte Löhne eiskalt einen Moment der Unordnung und erzielte das 1:0 – bitter und unverdient. Damit blieb für Dreyen nur Platz drei in der Gruppe.

Spiel um Platz 5 – Moral gezeigt!

TSV RW Dreyen – FC Exter 3:2

Die Enttäuschung über das verpasste Finale verwandelte sich schnell in neue Motivation. Gegen den FC Exter wollte man sich mit einem Sieg verabschieden. Der TSV begann offensiv, wurde aber zunächst kalt erwischt: Exter konterte geschickt und traf zur Führung. Doch Dreyen reagierte mit Wut im Bauch und hohem Druck. Fast erzielte den Ausgleich, trotz lautstarker Proteste von Exter – der Ball soll nicht vollständig hinter der Linie gewesen sein. Der Schiedsrichter gab das Tor, und es ging munter weiter. Nach einer frischen Rotation traf Brameyer zur verdienten Führung, ehe Busch auf 3:1 stellte. Weitere Chancen wurden liegen gelassen, auch dank eines starken Keepers auf Seiten von Exter. Kurz vor Schluss verkürzte Exter noch auf 3:2, doch der Sieg für Dreyen geriet nicht mehr in Gefahr.

Fazit:

Platz 5 liest sich auf dem Papier unspektakulär, doch der Turnierverlauf zeigt: Die Altherren des TSV RW Dreyen waren spielerisch stark, defensiv stabil und mit ein wenig mehr Zielstrebigkeit vor dem Tor wäre deutlich mehr drin gewesen – sogar das Finale. In einem insgesamt torarmen Turnier stellte Dreyen eine der spielfreudigsten Mannschaften. Und auch wenn der Platz an vielen Stellen eher an eine Mondmission erinnerte als an gepflegten Fußball, stand der Spaß im Vordergrund – und genau der kam an diesem Tag definitiv nicht zu kurz.