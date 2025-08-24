Spielbericht: TuS Eintracht Bielefeld II – SV Ubbedissen 09 III 7:2

TuS Eintracht Bielefeld II feierte im Heimspiel gegen den SV Ubbedissen 09 III einen deutlichen 7:2-Erfolg – und das mit einem ganz besonderen Highlight: Torwart Nicolas Adrian Pacheco eröffnete den Torreigen in der 10. Minute mit einem traumhaften Freistoßtreffer zur 1:0-Führung.

Kurz darauf erhöhte Arteme Yaremich auf 2:0 (15.). Nach einem kleinen Durchhänger nutzten die Gäste die Chance zum Anschluss durch Eliano Longo (20.), doch noch vor der Pause stellte David Golubovic (44.) den 3:1-Halbzeitstand her.

Nach dem Seitenwechsel drehte Eintracht Bielefeld II wieder auf. Julian Jaspers (47.) und erneut Golubovic (58.) schraubten das Ergebnis schnell auf 5:1. Zwar traf Longo noch einmal für Ubbedissen (64.), doch Eintracht ließ nichts mehr anbrennen: Arteme Yaremich (76.) und Julian Jaspers (86.) sorgten für den 7:2-Endstand.