Spielbericht: TuS Eintracht Bielefeld II – SV Ubbedissen 09 III 7:2 (3:1)
TuS Eintracht Bielefeld II feierte im Heimspiel gegen den SV Ubbedissen 09 III einen deutlichen 7:2-Erfolg – und das mit einem ganz besonderen Highlight: Torwart Nicolas Adrian Pacheco eröffnete den Torreigen in der 10. Minute mit einem traumhaften Freistoßtreffer zur 1:0-Führung.
Kurz darauf erhöhte Arteme Yaremich auf 2:0 (15.). Nach einem kleinen Durchhänger nutzten die Gäste die Chance zum Anschluss durch Eliano Longo (20.), doch noch vor der Pause stellte David Golubovic (44.) den 3:1-Halbzeitstand her.
Nach dem Seitenwechsel drehte Eintracht Bielefeld II wieder auf. Julian Jaspers (47.) und erneut Golubovic (58.) schraubten das Ergebnis schnell auf 5:1. Zwar traf Longo noch einmal für Ubbedissen (64.), doch Eintracht ließ nichts mehr anbrennen: Arteme Yaremich (76.) und Julian Jaspers (86.) sorgten für den 7:2-Endstand.
Trainer Tomislav Tadic war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft:
“Wir haben gut angefangen und schnell mit 2 Toren verdient geführt. Nach dem 2:0 hatten wir eine schlechte Phase, in der wir den Gegner wieder ins Spiel gebracht haben. In der zweiten Halbzeit haben wir dann wieder aufgedreht und am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen.”
Mit dem klaren Sieg und dem besonderen Moment durch das Freistoßtor des Torwarts setzt TuS Eintracht Bielefeld II ein echtes Ausrufezeichen.