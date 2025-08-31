Spielbericht: TuS Eintracht Bielefeld II feiert vierten Sieg im vierte

Doppelpack von Julian Jaspers entscheidet die Partie Die zweite Mannschaft von TuS Eintracht Bielefeld bleibt weiter in der Erfolgsspur: Mit einem 2:1-Auswärtssieg bei SpVg. Heepen II feierte das Team von Trainer Tomislav Tadic den vierten Sieg im vierten Saisonspiel.

Die Gastgeber aus Heepen starteten stark und gingen in der 29. Minute durch Eyk Beiderbeck mit 1:0 in Führung. Bis zur Pause tat sich Eintracht schwer, ins Spiel zu finden. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich dann jedoch ein anderes Bild: Eintracht Bielefeld II kam mit mehr Entschlossenheit aus der Kabine und erarbeitete sich Chance um Chance. Julian Jaspers erzielte in der 63. Minute den Ausgleich und drehte die Partie nur zwölf Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 1:2 (75.).