Spielbericht: TSV Weilheim II – TSV Linsenhofen 1:4 (0:1)

Die zweite Mannschaft des TSV Weilheim musste sich am Sonntag im Bezirkspokal der favorisierten Elf aus Linsenhofen mit 1:4 geschlagen geben.

Nach einer zunächst ausgeglichenen ersten Hälfte hatten die Weilheimer kurz nach der Pause Pech, als der mögliche Ausgleich nur am Aluminium landete. Direkt im Anschluss sah Tim Reick die Gelb-Rote Karte (50.), was der Partie eine klare Wendung gab. Die Gäste nutzten die Überzahl konsequent und bauten ihre Führung mit drei Treffern innerhalb von 15 Minuten komfortabel aus.