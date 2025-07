Spielbericht – Testspielauftakt 2025/26

So., 06.07.2025, 11:00 Uhr

Trotz ordentlicher Ansätze zeigte sich über die gesamten 90 Minuten, dass nach der langen und intensiven letzten Saison mit Relegation und Pokalfinale noch einiges an Sand im Getriebe steckt. Viele Spieler fehlten angeschlagen oder verletzungsbedingt, was die Abläufe und Abstimmung auf dem Platz deutlich erschwerte.

Zum Auftakt der Sommervorbereitung gastierte unsere 1. Mannschaft am Sonntag beim ambitionierten Tuspo Nieste aus der Kreisoberliga Kassel. Für unseren neuen Trainer Marco Schneider war es gleichzeitig die erste Partie an der Seitenlinie.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Julian Reuner (48.) die Gastgeber per Kopf nach einer Flanke mit 1:0 in Führung. Unsere Antwort folgte prompt: Neuzugang Toni Mitrovic erkämpfte sich den Ball, blieb cool und überlupfte den Keeper sehenswert zum 1:1-Ausgleich (53.).

Nieste blieb gefährlich und ging nach einer Ecke durch Dennis Wagner (78.) erneut per Kopf mit 2:1 in Front. Kurz darauf hatte Toni Mitrovic die große Chance auf den schnellen Ausgleich, doch sein Abschluss knallte leider an den Pfosten.