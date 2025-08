📰 Spielbericht: Testspiel – TuS Eintracht Bielefeld vs. SC Bielefeld

⸻

đź—Ł Stimmen der Trainer:

Tomislav Tadic (Trainer TuS Eintracht Bielefeld):

„Sehr, sehr guter Test gegen einen starken Gegner. Ich bin sehr zufrieden, wir waren dem Sieg sogar etwas näher als SCB. Jetzt kann die Saison starten. Kompliment an meine Mannschaft!“

Adis Hasic (Trainer SC Bielefeld 04/26):

„Guter Test gegen eine wirklich starke Eintracht-Mannschaft. Sie waren sehr diszipliniert, klar in den Aktionen und brandgefährlich vorne. Es war gut, dass der Gegner uns so gefordert hat und uns aufgezeigt hat, was wir in der nächsten Woche noch verbessern müssen.“

⸻

âś… Fazit:

Beide Teams können mit dem Ergebnis zufrieden sein: TuS Eintracht Bielefeld zeigte eine starke Leistung und hätte sich fast mit einem Sieg belohnt, während SC Bielefeld 04/26 Moral bewies und zweimal ausgleichen konnte. Ein gelungener letzter Härtetest, der beiden Mannschaften wichtige Erkenntnisse für den Saisonstart liefert