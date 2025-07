Spielbericht Testspiel: TSV Immenhausen – OSC Vellmar 0:7 (0:3)

Nach einer intensiven Trainingswoche und einer Trainingseinheit am Mittag empfing am Sonntagnachmittag unsere 1. Mannschaft im Rahmen der Vorbereitung den Verbandsligisten OSC Vellmar im Bernhardt-Vocke-Stadion. Gegen den zwei Klassen höher spielenden Gegner war von Beginn an klar, dass es für unser Team vor allem darum gehen würde, sich gegen starke Offensivkräfte zu behaupten und wichtige Erkenntnisse für die anstehende Kreisoberliga-Saison zu sammeln und das auch, weil neun Spieler aufgrund von Verletzung, Krankheit und Urlaub nicht zur Verfügung standen.

Der Favorit aus Vellmar zeigte von Beginn an seine Qualität und ging bereits nach zwölf Minuten durch Elias da Silva mit 1:0 in Führung. In der Folge erhöhten Edwin Grefenstein (14.) und Maximilian Agyekum (18.) binnen kürzester Zeit auf 0:3. Trotz des frühen Rückstands gab sich unsere Mannschaft nicht auf und versuchte immer wieder, über eigene Aktionen für Entlastung zu sorgen.